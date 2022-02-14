冰舞冠军帕帕达吉斯/西泽龙：不敢相信这一刻

法国组合帕帕达吉斯/西泽龙是最后一组登场，在此之前，ROC维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合以220.51的总分暂列第一，美国组合麦迪逊·哈贝尔/扎卡里·多诺霍紧随其后。法国组合的表演将决定最后的奖牌顺位，他们选择了法国作曲家加布里埃尔·福雷的《安魂曲》，他们的表演把技术和连接完美贯穿在一起，赢得了全场观众长时间的掌声。他们得到136.16分，总分226.98。这样，法国组合终于在北京冬奥会上圆梦金牌。

赛后，帕帕达吉斯迟迟不敢相信夺金的现实，“我们真不敢相信。老实说，感觉这不是真的。我们一直在等待（这一刻）。这是我们想要的奖牌。我的头脑有点乱（笑）。”从2018年的银牌，到今天的金牌，帕帕达吉斯表示，“我们做了很多工作。我们在上次冬奥会的基础上再接再厉。我们开始赢得一切，并且知道这是可能的。多年来，这是我们唯一想要的奖牌，而过去的四年都是为了这一刻。我们付出了很多，非常努力。我们现在就在这里。我觉得我在看一部关于我生活的电影（笑）。”

搭配西泽龙也显得非常激动“老实说，我不太记得了（笑）。我不知道，就像时间停止了一样。我们坚持下来了，然后就结束了（笑）。我们只是坚信自己，我们得到了所有队友和教练的能量。这段记忆，这种眼神交流，我永远不举忘记。”

这对法国组合自9岁起就一起搭配，曾4次赢得世界冠军，目前世界排名第12位。