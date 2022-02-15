谷爱凌谈第二轮摔倒：妈妈让我把第二跳当成最后一跳

北京时间2月15日，北京冬奥会自由式滑雪女子坡面障碍技巧决赛在云顶滑雪公园落幕，在本届冬奥会自由式滑雪大跳台比赛中获得金牌的谷爱凌在坡面障碍技巧赛中以86.23分排名第二，收获了银牌。

比赛中 ，谷爱凌的第二趟出现失误，但在最后一跳再次得以完美发挥，对此，她自己也觉得不知为何，不到最后的机会，就难以释放压力。“一点都不容易，我不知道为什么，又是在最后第三跳，我不知为什么总是在自己身上放这么多的压力。一直到第三跳的时候才能落下压力。但是真的很好玩，我最大的目标就是享受自己，中间摔了一次，感觉不太好，但是最终还是学习了，还是突破了，让我感觉非常骄傲。”

谷爱凌透露，在第二跳之前，妈妈让她把第二跳当做最后一跳来完成，“你必须假装这是最后一次机会。”但是谷爱凌就是做不到，她认为也许还是那时的压力不够。到了第三趟，谷爱凌知道这是本场比赛真正的最后一趟了，“所以我要让自己全部放松，全部都释放出来，让所有人看到我的能力。”

今天结束了坡面障碍技巧的比赛之后，谷爱凌还将在17日参加本届冬奥会U型场地技巧的比赛，“我最大的目标就是争取在三个项目上都登上领奖台！”