谷爱凌谈北京冬奥收获2金1银：中国牛牛牛！

2月18日，在自由式滑雪女子U型场地技巧的决赛中，谷爱凌以95.25分轻松夺金，以完美的表现结束子本届冬奥会。此前，在获得坡面障碍技巧银牌后，谷爱凌在接受采访时表示自己的目标就是在本届冬奥会上能登上全部三项比赛的领奖台，今天，谷受凌如愿实现了梦想。

“今天风比较大，被吹得挺多，第二跳比我想象得快多了，几乎是被吹起来了。最后我非常高兴，安全地把我全套动作做出来，我非常高兴。”谷爱凌在赛后接受采访时说，“我克服了压力做到自己的最好，永远是我最大的目标。今天我做到了，所以我非常满意。”

随后，谷爱凌还对自己今天的动作发挥感到满意，“我选择不做1080，也不要做倒720，所以我中间做了720和360，但是我下边还是加了我右边的540。所以我还是世界上唯一做到这套动作的女运动员，还是非常有个性的，我非常骄傲。”

自此，谷爱凌的北京冬奥会比赛已经全部结束，而且在自由式滑雪比赛中收获了大跳台、坡面障碍技巧和U型场地技巧三个项目的奖牌，“太骄傲了，真的，我付出了特别多，努力得特别多，永远在学习，永远在辛苦，这是我第一次赢得比赛之后。最后一跳没有做更难的动作，我选择了安全。但是太高兴了，中国牛牛牛！”