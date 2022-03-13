对话中国轮椅冰壶队长王海涛：从失败中发现不足

在本届冬残奥会上，中国轮椅冰壶队多次在不利的局面下力挽狂澜，最终成功卫冕金牌。特别是的经历了失败之后，中国队及时调整状态，上演了10连胜的好戏。中国队的队员是如何做到的？队长王海涛揭开了他们成功幕后的秘密。

问：在冬残奥会上成功卫冕冠军是什么感觉？

王海涛：我感到很兴奋，终于松了一口气。

问：这枚金牌对你来说意味着什么？

王海涛：首先，我非常感谢我的国家、我的教练、我的家人、我的队友和我的母校。我们没有辜负他们的期望，在我祖国获得了这样的荣誉和好成绩。我们做到了。

问：在这场比赛之前，你们实际上已经经历了两次失败，但在这场比赛中，你们已经取得了10连胜，那么全队是如何调整心态的呢？

王海涛：事实上，如果我们现在回过头来看失败，失败其实是一件好事，因为我们在失败中发现了自己的缺点，所以我们的教练很快调整了我们的心态。失败之后，我们打得越来越好，这是我们及时调整的结果。

问：奥林匹克格言中有一个新的部分——Stronger Together，你认为冬残奥冰壶比赛的哪一部分可以代表这句话？

王海涛：我认为所有的对手都很强大，但我们仍在发挥着主导作用。

问：团队之间的合作如何？

王海涛：真的很好，输球的时候我们一点也没抱怨，尽管处境艰难，大家都很平静。

问：你对在意大利米兰举行的下一届冬残奥会有什么期望？

王海涛：只要国家需要我们，我们就会努力工作

问：此前你们的压力大吗？

王海涛：是的，因为这是在我们国家举办的残奥会，所以我们真的不想辜负人们的期望，我们真的很想在自己的祖国获得金牌，我们做到了。

问：在比赛的前几个节，包括今天的比赛，你们实际上处于劣势，你对此感到焦虑吗？

王海涛：其实没有那么着急，因为我们的教练告诉我们，我们已经有一个B计划，包括当我们处于相对有利或不利的位置时如何比赛，所以情况实际上符合我们的预期。重要的是我们顶住了压力。

问：你对这次冬残奥会之旅印象最深的是什么？

王海涛：我认为我们中国队之间的配合有了很大的改善，我们互相鼓励。我们的国家在这4年里一直在帮助我们，我们基本上没有时间休息，我们一直在训练，我相信这一次我们达到了巅峰。

问：今天，北京冬残奥会接近尾声了，你有没有不想让它结束？

王海涛：是的，但我们还有很长的路要走，我们期待着未来。