2022年国际妇女节 - 相信信念，心诚则灵

当对自己和彼此有信心的时候，我们就能把不可能变成可能。

来自世界各地的运动员在2022年北京冬季奥运会上一次又一次地展示了信念的力量以及当运动员需要面对终极考验时，信念能够给她们带来怎样的帮助。

全世界团结起来共庆国际妇女节之际，Olympics.com聚焦女子奥运选手，她们用自己的才华、力量和精神毅力感动了世界，提醒我们只要自己相信，就能取得成功。

从事冬季项目的女子运动员们在2022年北京冬奥会上创造了将会被人永久铭记的时刻，她们以破纪录的壮举将自己的名字载入体育史册，以率真和个性激励着世界各地的年轻女性。

1 - 谷爱凌 - 受到他人激励创造历史的天才少女

谷爱凌在北京冬奥会上的个人冬奥首秀堪称冬奥会历史上最伟大的首秀之一。

这位在加州和北京长大的18岁自由式滑雪天才少女赢得了世界各地大批粉丝的支持。本届冬奥会之旅当中，她在大跳台和U型场地技巧项目上摘得金牌，在坡面障碍技巧项目上收获银牌。

北京冬奥会斩获三枚奖牌的她也创造了一项历史，成为历史上第一位、也是唯一一位在单届冬奥会上斩获3枚奖牌的自由式滑雪运动员。

虽然如此成就注定将会成为她辉煌历史中耀眼的一部分，但这并非她取得如此成就的动力所在。

在女子大跳台决赛中，她要想夺得冠军就必须毫无保留：

赛后谷爱凌接受采访时回忆最后一跳前的心理活动时说道：“当时我在考虑是选择一个比第2跳更好一些的动作来确保银牌还是拼一把，挑战从未完成过的技巧去冲击一下金牌？”

“我当时想遵从自己的内心，这种竞争精神让我感到自豪，而我也有推动自己或这项运动更进一步的愿望。”

“即使最终我没有成功的话，我觉得我也通过自己的举动向全世界传递了一个信号，希望能够激励更多女孩子去勇敢打破她们自己的界限。这就是我最后一跳之前心中所想的最大目标。”

最终，谷爱凌完成了外转1620，震惊了赛场和全世界。赢得金牌的同时，她也向关注这场比赛的观众证明了自我信念的力量，让人们看到信念在你最需要它的时候能够给你带来怎样的帮助。

2 - 埃拉娜·迈耶斯·泰勒 - 母亲、推广人以及冬奥会历史上最成功的黑人运动员

当37岁的妈妈级选手埃拉纳·梅耶尔斯·泰勒在延庆国家雪车雪橇中心赢得女子双人雪车铜牌时，她也书写了历史。

5天前先在首次亮相冬奥赛场的女子单人雪车项目中摘得银牌的她，成为冬奥会历史上收获奖牌最多的黑人女子运动员。

在接受Olympics.com采访中回首北京冬奥会感受时她表示：“这是感觉就像是在梦中的梦中，”

“我根本不知道会有这样的成绩，收获两枚奖牌，虽然不是金牌但是对我而言它们就像金牌一样。在我心中，它们比金牌更耀眼。”

虽然现在她能够说给自己的奥运生涯画下了完美句点。但是冬奥会开赛三周前，她甚至不知道自己是否能够参赛。

梅耶尔斯·泰勒在抵达北京之后新冠检测呈阳性，这意味着她必须要接受隔离，她也因此错过了担任美国代表团开幕式旗手的机会。

梅耶尔斯·泰勒在采访中谈到隔离期间悲伤哭泣时，丈夫尼克·泰勒始终坚定相信她、支持她的经历时表示：“当时那段时间真的挺难的。”

但是，当她在单人雪车项目上斩获银牌后，之前的一切经历都让她感觉是值得的。这枚奖牌也让她觉得格外满足。

参加冬奥会女子单人雪车比赛一直以来都是梅耶尔斯·泰勒以及她的队友凯莉·亨弗里斯的长久目标。

她解释道：“冬奥会设立这个项目是有很多原因的，首先它让女子运动员也有斩获2枚冬奥会奖牌的机会。在这方面追平男子运动员，让我们看到距离雪车项目实现竞赛项目性别平等又近了一步。”

“另外就是单人雪车项目上，运动员的雪车都一样，这样也限制了装备优势对于比赛成绩的影响，吸引更多国家选手参与进来。”

美国队埃拉娜·迈耶斯·泰勒在女子单人雪车颁奖仪式上的造型 照片出自： Getty Images

3 - 琳赛·雅各贝利斯 - 原谅和爱自己成就了金牌结局

2006年都灵冬奥会上，年轻的美国名将琳赛·雅各贝利斯在单板滑雪障碍追逐决赛中过早庆祝夺冠，导致将金牌拱手让人。此后很多年，她都一直受到那次经历的困扰。

在接受olympics.com采访时，她说道：“当时我被骂的很惨，甚至还收到了恐吓信。对于当年还是年轻运动员的我来讲，那些都是很难应付的事情。”

在那之后的几届冬奥会上，这位当今拥有最多单板障碍追逐项目冬奥奖牌的名将的表现都差强人意，和金牌渐行渐远。2010年温哥华冬奥会她滑出赛道，2014年索契冬奥会她又在比赛中摔倒，2018年平昌冬奥会上又距离奖牌差之毫厘，位居第四。

2022年北京冬奥会是如今36岁的雅各贝利斯的个人第五届冬奥会。随着年龄的增长，她的经验也越来越丰富，信念也越来越强烈。这一次她认为自己的准备工作再充分不过了：

雅各贝利斯表示自己已经走出了都灵冬奥会的阴影，她说道：“那只是一个经历罢了，不会给你这个人定性，接受它就好了。那是你人生的一部分，你要学会原谅自己，不断学习不断进步。”

“我在自己最后一届冬奥会中采取了不同的策略，因为我希望获得一种更轻松有趣的经历。我希望走自己的路，而不是按照媒体希望的那样行事。我觉得我只是选择了照顾好自己，我觉得这是绝对值得的。”

最终，雅各贝利斯在女子比赛中成功登场，获得了她期待已久的金牌。几天后，她又和比自己大四岁的老将尼克·鲍姆加特纳一起赢得了个人第二枚奥运金牌。

鲍姆加特纳在谈到雅各贝利斯时称赞道：“老将尚能战！当有雅各贝利斯这样的选手作为你的搭档时，你会感到自己的压力卸下了很多。”

为了证明自己已经真正走出了都灵冬奥会的阴影，雅各贝利斯在北京冬奥会混合障碍追逐比赛最后一次跳跃时还做出了一个抓板的动作。最终两位老将携手摘金。

4 - 薇姬·赖特 - 成为冬奥会冠军的新冠专科护士

回到2020年3月新冠疫情开始席卷全球之时，英国冰壶运动员薇姬·赖特对于自己接下来的安排非常果断。

28岁的赖特平时的职业是英国国家健康服务（NHS）的一名护士，在疫情爆发后她毅然决然放下了运动生涯，转为全职护士在苏格兰的第四谷皇家医院供职。

她工作中负责的病房改为新冠专科病房，这意味着赖特在病毒肆虐的第一线奋战。

随着奥运会的临近，赖特重新转为兼职护士，以便能够训练。她最后一次轮班结束于1月初，当时离奥运会开幕只有一个月。

现在，在作为英国女子冰壶队的一员赢得冬奥会金牌后，赖特以双重英雄身份衣锦还乡。她既是抗击疫情一线的英雄，又是北京冬奥会的冠军。女子冰壶队斩获英国代表团本届冬奥会唯一一枚金牌。

虽然平衡护士工作和冰壶运动员工作是颇具挑战的事情，但是莱特相信兼顾两个职业对于她在做人方面颇有益处。她在接受采访时，谈到兼顾双重身份时表示：

“在两个领域都遇到了最棒的人，我是幸运的。如果有时我在冰场上表现不如人意，我会投入到工作当中，这让我会感觉到我的人生还是不错的。”

“如果有时我在工作中受挫，我还有冰壶来集中自己的注意力，这对我而言是一项褒奖。”

“我感觉我在两个领域都适应的不错，能够兼顾它们。”

英国冰壶运动员薇姬·赖特在2022年北京冬奥会赛场上的表现 照片出自： 2022 Getty Images

5 - 索菲亚·戈吉亚 - 完成冬奥会历史上最伟大的伤愈复出

意大利高山滑雪名将索菲亚·戈吉亚在2022年北京冬奥会上斩获女子滑降银牌，她的事迹堪称运动员韧性的楷模。

北京冬奥会开幕前23天时，这位29岁的冬奥女子滑降卫冕冠军遭遇十字韧带撕裂伤势，同时伴有左腿骨裂。

当戈吉亚站到延庆高山滑雪中心出发口时，她的表现引得万众期待。她自己也想在赛场上更进一步。

凭借信念的力量，戈吉亚克服了疼痛，最终仅以0.16秒之差不敌来自瑞士的世锦赛冠军科琳·苏特，收获银牌。

在抵达终点之后，戈吉亚兴奋的高呼“Si”，因为她已经完成自己后来提到的“生涯最大挑战”。

戈吉亚摘银引得高山滑雪传奇林赛·沃恩泪流满面的同时也通过自己的行动证明了一个道理——只要相信自己，一切就皆有可能。

收获的荣誉是戈吉亚强大实力的证明，也给了她信心和希望。转天她就已经开始讨论自己的未来计划——赢得水晶球奖杯。

戈吉亚表示：“现在我的注意力将放到世界杯赛场上，因为还有一座滑降的水晶球奖牌能够去争取。目前我排名第一，我肯定会竭尽全力争取实现这个目标。”

6 - 艾琳·杰克逊 - 首位赢得冬奥会速度滑冰冠军的女子黑人选手

好莱坞编剧可能都编不出发生在艾琳·杰克逊逊身上的美妙奥运故事。

29岁的美国速滑名将在北京冬奥会上摘得女子500米速度滑冰金牌，仅练习速度滑冰6年的她成为首位赢得冬奥会速滑冠军的女子黑人运动员。

“我真的希望自己能够用言语形容出如今的感觉。”杰克逊在夺得速滑金牌后一时语塞：“这枚奖牌对我而言意义很重要。过去两年对我而言是相当艰难的，今年年初同样如此。”

这位排名世界第一的名将口中的艰难就包括美国冬奥选拔赛。当时她在选拔赛中发挥失常，仅位居第三，失去了冬奥会参赛资格。

她的队友兼好友布列塔妮·鲍维夺得选拔赛女子500米冠军后的举动展现了二人之间身后的友谊。已经获得自己擅长项目1000米和1500米冬奥资格的鲍维将自己的500米项目冬奥资格让给了杰克逊。参加过三届冬奥会的鲍维对于杰克逊的实力非常有信心，最终她给了后者前往北京冬奥会的入场券。

鲍维在接受Olympics.com采访时谈到自己的举动时表示：“我觉得根据她世界杯前四站比赛的结果看，她配得上那个资格。”

“对我们而言，我俩都是单独作战的，因为我们参加的是个人项目。我感觉自己能够在生涯那个阶段将奥运资格让给别人，这让我自己也心存感激。”

“如果杰克逊没能来北京参赛的话，我会觉得自己有罪。我觉得这件事比我自己的事情重要很多。因为这是为了美国、为了艾琳·杰克逊。”

6年前的艾琳·杰克逊是一位直排轮滑运动员，在母亲和直排轮滑名帅瑞内·希尔德布兰德相遇后，她的运动生涯就发生了转变，而如今她已经成长为奥运冠军。

“希望我的事迹能够对和我有类似经历的人有启发，尤其是美国的小众运动员，希望能够激励他们尝试冬季运动。我一直希望自己能够给人们树立一个良好的榜样。”

金牌得主艾琳·杰克逊沉浸在赢得2022年北京奥运会奖牌的时刻 照片出自： 2022 Getty Images

7 - 佐伊·萨多夫斯基-辛诺特 - 新西兰名将闪亮冬奥赛场的事迹激励新一代选手

为自己的国家实现冬奥会金牌零的突破无疑会吸引众人的注意。

单板滑雪名将佐伊·萨多夫斯基-辛诺特为新西兰做到了这一点。在女子坡面障碍技巧决赛中，她凭借最后一跳摘得桂冠。

20岁的她在最后一跳中完成两次两周双轴回转，最后凭借1080动作反超了美国名将茱莉娅·马里诺，夺得冠军。

萨多夫斯基-辛诺特后来透露，最后一跳用尽了自己的“全部”，成功落地后她的表现得到了队友们的认可。

在辛诺特抵达终点后，马里诺和最终的铜牌获得者泰斯·科迪走向辛诺特，和后者一起庆祝这一属于女性的历史性胜利。而单板滑雪群体团结有爱的精神也一同展现得淋淋尽至。

当萨多夫斯基-辛诺特之后又在大跳台项目上摘得一枚银牌，成为女子单板滑雪界的新星，能够肩负这种职责，她感到很自豪：

“我希望自己能够激励很多女孩去尝试挑战自己的极限并享受其中，因为你能做的事情是没有极限的。”

8 - 阿里安娜·方塔娜 - “金发天使”成为短道速滑冬奥历史上奖牌最多的选手

阿里安娜·方塔娜在北京冬奥会上斩获3枚奖牌（1金2银）后，个人冬奥奖牌数升至11枚，成为短道速滑历史上收获冬奥奖牌数量最多的运动员。

如此成绩让她最终超越了安贤洙和阿波罗·昂诺，两人分别手握8枚冬奥奖牌。方塔娜接受Olympics.com采访时表示：“那感觉太美妙了。”

已经取得如此成功的运动员如何能够保持自己的动力？

意大利人承认这对她而言是个挑战，但是这个挑战只限于她自己：“保持动力对我而言是一个挑战，参加北京冬奥会对我而言也是一个挑战。我不喜欢输，即使是挑战自己也不想输。为了取胜，我会竭尽所能。虽然有时我真的觉得自己不想训练了、想退出，但是转念来我又会对自己说：闭嘴，赶紧起床去训练。”

谈到如今荣誉满堂的自己对于年轻时的方塔娜有什么话想说时，方塔娜说道：“我小时候根本不可能想到自己能有今天，赢得11枚冬奥会奖牌。如果当年的我能够看到如今的自己，我希望她能够我我如今取得成就感到自豪。”

9 - 米亚莉蒂安娜·克莱尔 - 依旧闪亮的马达加斯加滑雪先行者

米亚莉蒂安娜·克莱尔首先在2018年平昌冬奥会上创造历史，当时16岁的她成为首位参加冬奥会的非洲女子滑雪运动员。

出生于马达加斯加的她从小被一对法国夫妇领养，被领养时才1岁。也是在法国，她开始对于高山滑雪产生兴趣。

15岁开始参加比赛后，克莱尔作出决定，代表自己的出生国参加比赛，激励马达加斯加人参与到高山滑雪当中来就成为她前进的动力。

2022年北京冬奥会前，克莱尔接受我们的采访时谈到了她自己的目标是跻身世界前40名。虽然目前大回转位居第41位/回转位于第40位的她距离目标还差一点点，但是作为唯一一位参加北京冬奥会高山滑雪的非洲女子运动员，她对自己目前的成绩和努力感到开心。

由于伤病缺席2021赛季多数比赛的她在北京冬奥会开赛前两个月才重返赛场，接受BBC非洲分社采访时，她说道：

“我应该感到自豪，这两个排名对我来说都很不错，我刚刚伤愈不久，所以我没有时间进行充分训练和参加比赛，备战工作受到了些许影响。“

现在已经重返赛场，第二次参加冬奥会的她将向自己的下一个目标进发——登上世界杯领奖台。

如果能够实现梦想，克莱尔将成为首位取得该成就的马达加斯加运动员，向世界证明信念的强大力量。

“我希望能够激励更多的非洲选手，激励所有黑人女性。我希望她们能够追寻自己的梦想，如果有机会尝试体育或类似的事情，她们能够投身其中，尽情享受。”

10 - 玛丽-菲利普-波琳 - 引领加拿大女子冰球队所向披靡的队长

女子冰球巨星玛丽-菲利普·波琳用行动诠释着自己“关键队长”的绰号。

普琳连续征战过四届冬奥会，已经拥有三枚金牌，在的决赛中，她梅开二度，带领球队拿回了四年前在平昌丢掉的金牌。

30岁的普琳赛后表示：“感觉太棒了，我们完成了救赎。”

已经手握4枚冬奥会奖牌的普琳认为女子冰球比赛的竞争日趋激烈。北京重返巅峰之后，外界对于加拿大女子冰球队的赞誉犹如潮水般连绵不断，大家对于普琳的领导力以及关键时刻不手软的能力以及对于球队的信任同样赞不绝口。

她的队友布里安妮·詹娜接受我们的采访时表示：

“她最特别之处在于：她不仅是一位赛场上的超级明星，在场外她同样魅力不凡。她是一位伟大的领导者，无论走到哪里，能够跟随她的步伐是让我们感觉非常开心的事情。”

教练特洛伊·莱恩对于弟子的话深表认同，谈到自己任命的队长时，他说到：“她是一位特别的球员，虽然不擅言辞，但是她总能吸引人的目光，作为教练，这一点可能是我从她身上学到的东西。”

为了继续对球队以及女子冰球运动作出贡献，普琳最近刚刚拒绝了男子冰球队ECHL Trois Rivières Lions的邀请。

普琳的经纪人表示普琳的目标是继续推广女子冰球运动，创办女子冰球联赛。

2019年，普琳参与了女子职业冰球运动员联合会的创办，此后就一直在参加该组织旗下赛事。

玛丽-菲利普·波林庆祝在2022年北京冬奥会上赢得第三枚奥运金牌 照片出自： 2022 Getty Images

其它榜样

当然，10个名额根本无法覆盖所有在2022年北京冬奥会上呈现梦幻般表现的女子运动员。

格洛丽娅·科特尼克让观众看到了永不放弃的力量。在单板平行回转项目上参加过137场世界杯比赛、14场世锦赛比赛以及3届冬奥会的她最终首次登上冬奥领奖台。

为人母后，她为了获得2022年北京冬奥会的参赛资格竭尽全力，最终的铜牌是对她努力的最好回报。

阿什莉·考德威尔展现了奥林匹克精神的力量，在女子自由式滑雪空中技巧项目精彩的决赛过后，她位对手徐梦桃终夺冠军送上了祝福。

西班牙单板滑雪运动员奎拉特·卡斯特雷特在北京斩获女子单板滑雪U型场地技巧银牌，同样在冬奥赛场留下了难忘瞬间。

32岁的她最终位居美国名将克洛伊·金之后收获银牌后难掩兴奋：“所有情绪在最后都释放了。虽然比赛中第1滑我因为紧张动作安排出现失误，但是第2滑我整个人都放松了下来，卸下压力后我就清楚的认识到冬奥会比赛的重要意义，而实力也展现了出来。”

2022年北京冬奥会赛场不乏励志女子运动员的精彩表演，她们为彼此的天赋、活力、信念加油。为我们展示团结的力量以及这份团结和信念从内而外给我们带来的影响。