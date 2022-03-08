地球的未来需要每个人的努力去保护，其中也包括奥运选手。

从事不同运动项目的精英运动员在面对气候变化给地球带来的冲击时首当其冲，希望能够为此做些什么。

越来越多顶级体育明星利用奥运会为他们提供的平台站出来发声，希望尽自己的一份力量来确保气候危机问题能够有所缓解和改变。

为了呼应国际妇女节的主题“今日性别平等助力明日可持续发展”，Olympics.com为您介绍几位呼吁人们改变习惯从而改变世界环境的女性运动员楷模。

从环绕美属萨摩亚太平洋海域到女子法甲联赛的球场。让我们来认识一下那些将体育运动的卓越和环保行动相结合，以期为后人留下更美好世界的女性运动员。

2020年东京奥运会开幕式上蒂拉利·斯坎兰与马列托亚·容布卢特一起高举美属萨摩亚国旗 照片出自： 2021 Getty Images

蒂拉利·斯坎兰 - 海洋爱好者，气候活动家

对于参加2020年东京奥运会游泳比赛的名将蒂拉利·斯坎兰来说，没有比在水中徜徉更好的感觉了。

22岁的她在美属萨摩亚的瓦伊托吉出生、长大，她一直觉得自己与大自然有着密切的联系。每天在家完成自学任务后，家中排行老七（兄弟姐妹共8人）的她喜欢在当地的小河里游泳。

意识到自己在体育方面的天赋后，斯坎兰号召邻居们赞助，并很快开启了代表美属萨摩亚参加比赛的运动生涯。并在半年前登上了世界最大的体育舞台——奥运会。

随着游泳运动员生涯的发展，她对海洋及其周围生态系统的热情也在增长。在学习以及鼓励年轻的同胞从事游泳工作的间隙，斯坎兰在斐济的南太平洋大学攻读了海洋科学/生物学学位。

伴随学业而来的研究工作证实了她一直都知道的事情——人们和自然是相互依存的。

斯坎兰的工作目标是保持和恢复为她提供前往世界各地比赛机会的自然环境。现在她即将开始一项为期两年的计划，以便更多地了解她祖国的珊瑚礁概况。

她是入选2022-2024年国家珊瑚礁管理奖学金项目的七人之一。该计划是诺瓦东南大学珊瑚礁研究所、NOAA珊瑚礁保护计划、美国内政部岛屿事务办公室和美国珊瑚礁全岛委员会之间联合发起的。

斯坎兰将作为美属萨摩亚的研究员，与珊瑚礁咨询小组和相关机构合作，进行珊瑚恢复试验。为了助力确保珊瑚恢复工作的成功，她还将重点负责提高社区对珊瑚恢复最佳手段和做法的认知。

温迪·雷纳德 - 令人敬畏的足球运动员，气候活动家

法国*足球运动员、参加过两届奥运会的温迪·雷纳德*发声呼吁采取气候保护行动。

这位31岁的女足球员坦承到目前为止，她在为可持续发展而战的过程中并非“无可挑剔”。这位随里昂队七夺女足欧冠冠军的名将已经准备做出改变了。

就在最近，雷纳德出现在世界自然基金会（WWF）发起的一项活动中，以引起人们对气候变化下世界生物面临多重困境的关注。

作为该活动的参与者，雷纳德分享道：

“在我的职业生涯中，我赢得过很多比赛的胜利。但今天，我最想赢得的胜利是在拯救大自然的’战役’当中取胜。

“作为运动员、艺术家和公民，我们都需要自然提供给我们的空气、水和食物。为了不成为这个星球上最后一个进球的足球运动员，我决定投身保护大自然的工作当中。

“在这方面我觉得自己也并非无可挑剔，事实上我距离无可挑剔还差的很远。但我想通过调整个人习惯来助力环保。我邀请我们每个人以及我们的决策者也能够这样做，”她补充道：“现在还有时间来扭转趋势。”

2012 年伦敦奥运会四分之一决赛中温迪·雷纳德庆祝法国队得分 照片出自： 2012 Getty Images

与包括2020年东京奥运会手球金牌得主尼古拉·卡拉巴蒂奇和2006年都灵冬奥会单板滑雪运动员马蒂厄·克雷佩尔等法国体坛名将一起发起倡议的雷纳德希望人们签署一份名为“Pas le dernier”（译为：不做最后一个）的改变宣言。

这份宣言号召人们行动起来，呼吁他人为未来的子孙后代做好环保工作。内容如下:

“我们是受到环境退化影响的第一代人，也是能够扭转这一趋势的最后一代人。我们不想目睹大象、老虎、鲸鱼和其它物种最终消失。我们不想看到森林化为灰烬，冰川融化、大海变为死海。

“我们希望在健康的环境中训练、生活。健康环境能够给予我们生命所必需的水、氧气和食物。

“我们不想成为最后一个承诺停止破坏大自然的人。我们不想成为最后行动的人。你呢？”

雷纳德正在加倍努力，希望成为一名真正的变革大使。

在她效力的里昂俱乐部里，她也是环保方面的先行者。她是包括英国运动员露西·布龙泽在内的队内六名倡导环保的球员之一，他们希望里昂男足和女足能够在环保方面承担更多的责任。

里昂奥林匹克队队长温迪·雷纳德在她的球队赢得2020年欧洲女子冠军联赛后庆祝胜利 照片出自： Alvaro Barrientos

汉娜·米尔斯 - 帆船强国，杜绝塑料浪费

要成为奥运史上最成功的帆船运动员，需要具备不屈不挠的精神，而英国帆船运动员汉娜·米尔斯一直都是如此。

从她在2012年伦敦奥运会主场斩获第一枚银牌到2022年东京奥运会与艾莉德·麦金泰尔合作收获个人第二枚金牌，这位现已退役的威尔士名将一直在不懈地追求卓越。

如今，她正在把精力投入到拯救环境的工作当中。

像斯坎兰一样，米尔斯从事的运动要求她与自然融为一体，正是因为这种关系贯穿了她的整个职业生涯，因此她现在正在尽最大努力拯救大自然。

去年接受国际奥委会(IOC)采访时，她曾经表示：“我航行经过的每一个海滩、码头和港口都堆满了塑料。而这也促使我打开了通往可持续发展世界的大门。我想利用我的体育背景、互联网以及个人形象来提升人们对于环保的意识，从而促使他们在行为上做出改变，进而影响更多的人注重环保。”

“奥林匹克梦想就是尽你所能做到最好 - 这不仅仅意味着参加比赛或赢得奖牌；还意味着做一个好的世界公民”——汉娜·米尔斯对Olympics.com说道。

去年，在苏格兰格拉斯哥举行的COP26峰会上，当聚光灯投向世界各国领导人时，米尔斯抓住了这个时机。

在国际奥委会和同为奥运选手的梅利莎·威尔逊的帮助下，她召集了50多位知名奥运选手和残奥选手，为支持气候行动发声。

从肯尼亚马拉松明星埃鲁德·基普乔格到英国网球明星安迪·穆雷，体坛名将的影响力汇聚一处。

他们将COP26峰会称为“气候峰会中的奥运会”，并敦促世界领导人兑现他们在东京奥运会上所做出的承诺。鉴于目前的全球形势，COP26被认为是有史以来最重要的气候变化会议之一。

但是，米尔斯在COP26会议之前，就已经将目标锁定在塑料浪费上。

早在2019年，这位两届奥运会冠军发起了Big Plastic Pledge 计划，旨在在体育运动中彻底消除一次性塑料。除提倡使用可重复装水的水瓶到拒绝塑料包装外，该活动还推广了所有有助于结束我们对于塑料依赖的方法。

一年后，她和挪威赛艇运动员马丁·赫尔塞斯被选为欧洲气候公约大使，帮助在体育界宣传、推动和支持气候变革行动。

当时她在接受国际奥委会的采访时表示：

“我认为每个人都有责任尽自己所能帮助应对气候变化，因为这个全球性问题影响到我们每一个人。

“体育可以发挥巨大的作用。原因有很多，其中包括全球体育赛事的影响以及体育“创新”的特质，它总是在挑战极限。如果我们能够利用体育的力量帮助更多的人了解气候变化和应对气候变化的可行解决方案，那么我们就真的可以有所作为。”