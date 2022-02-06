2月6日冰球综述：中国女冰点球大战胜日本进军8强

北京时间2月6日，北京冬奥会女子冰球赛B组中国队迎来本组最强大的对手日本队。中国队此前首战不敌捷克，次战3-1胜丹麦，日本保持两战全胜，进9球，失3球。

11分钟，张梦莹与队友发生碰撞，经过医疗人员的紧急处理后被送离出场，缺席了本场余下比赛。第16分钟，中国队丽贝卡被判罚非法撞人离场2分钟。日本队借此机会在第48分钟由细山田茜打入领先一球。第一局结束前，中国队米勒也因为被判罚撞人离场2分钟，裁判的这一判罚也引起争议。从慢镜回放看，米勒似乎是在无球的情况下被对手碰撞后才撞向日本球员。

第二局比赛，中国队发挥不错，坚固的防守阻击了对手一波又一波攻势。第三局比赛一开始，胡宝珍在门前补射得分，将比分改写为1-1平。在随后的常规比赛时间里，双方互有攻守，但都没有取得进球。

加时赛采用金进致胜的赛制，中国队曾打进一球但裁判通过视频回看，认定进球无效。随后，双方都未能破门。

比赛进入点球决战。中国队在第4轮由米勒破门得分。随后日本队的最后一次射门被封，中国队取胜，锁定了8强席位。

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。