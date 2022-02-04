2月4日冰球综述：中国女冰最后时刻连下两城锁定首胜

2022年北京冬奥会是中国女子冰球队参加的第四届冬奥会，此前中国女冰冬奥最佳战绩是在1998年长野冬奥会上的第四名。而中国女冰上一次参加冬奥会比赛还要追溯到2010年温哥华冬奥会。

在3日进行的首场比赛中，中国队1-3不敌捷克队，米勒为中国队打入本届冬奥会的首粒进球。今天对手丹麦队世界排名第11位，整体实力较捷克队略逊一筹。2022年北京冬奥会也是丹麦队女冰参加的第一届冬奥会，本场比赛是她们的冬奥首秀。

绝杀对手拿下首胜的中国女冰球员赛后庆祝 照片出自： 2022 Getty Images

本场比赛中，丹麦凭借身体上的优势很快占据主动，在首局8分钟时，马莱娜·弗兰森在混战中补射破门，为丹麦队率先拔得头筹。

落后的中国队没有慌乱，适应了对方身体对抗后逐渐占据主动，在第2节末段，于柏巍半高球传中，林绮琪门前垫射入网，将比分扮成1比1。

比赛的关键时刻出现在第3节最后1分钟。林绮琪抢断后立刻发动反击，并迅速压上吸引一名防守队员，之后她将球传给门前的林尼，后者穿裆破门将比分反超。

失球后丹麦撤下门将，全力压上未能奏效中国队发动反击，在对方没有门将的情况下几次传递倒出空当，林绮琪远射打空门得手，将球送入网窝！

最终，中国女乒3-1击败丹麦获得本届冬奥会首场胜利。

ROC对阵瑞士队比赛瞬间 照片出自： geGETTY IMAGES

ROC胜瑞士

另外一场比赛中，2018年平昌冬奥会和领奖台失之交臂的ROC队（第四）完成本届冬奥会首秀，对手是首日比赛遭遇大败的瑞士队。

最终ROC队5-2胜瑞士取得开门红。波利娜·博尔加列娃在比赛中上演帽子戏法，是ROC取胜的首功之臣。

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。