北京冬奥会冰舞韵律舞：法国组合帕帕达吉斯/西泽龙破世界纪录，中国王诗玥/柳鑫宇组合进入下一轮

当地时间本周六，冬季奥运会中最具观赏性的项目之一冰上舞蹈拉开帷幕。世锦赛四枚金牌以及平昌冬奥会银牌得主法国冰舞组合加布里埃拉·帕帕达吉斯/纪尧姆·西泽龙组合是夺冠大热。而ROC的的世锦赛冠军组合维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫组合是法国组合的有力竞争对手。

中国选手王诗玥和柳鑫宇的组合在第三组出场，出场顺序为第11位。 目前这对中国组合世界排名18名。两位中国选手在一套流畅的滑行之后，技术动作得到40.16，节目内容分为33.25，总分73.41分，在完成的11位选手中暂列第一。

随后出场的美国老将凯特琳·霍维耶克和让·吕克·贝克表现出色，超过了中国组合1.17分，得到74.58分。

在第四组开始后，每组选手的水平也越来越高，西班牙组合凯特琳·霍维耶克/阿德里安·迪亚斯、加拿大组合洛朗丝·富尼耶·博德里/尼古拉·泽伦森等都交替来到榜首。

法国选手帕帕达吉斯/西泽龙不负众望，以51.65分的技术动作分和39.18分的节目内容分，总分90.83分，打破世界纪录的成绩进入自由舞环节，遥遥领先于其他选手。

GettyImages-1370126093 照片出自： 2022 Getty Images

中国组合王诗玥和柳鑫宇顺利进入下一环节。在赛后接受采访时，王诗玥说，“我们这两年其实走的非常不容易，我们有非常多的时候想要放弃，是想到还有这么一部分的粉丝支持着我们，鼓励着我们，包括他们一直几乎每一天都在给我们打气。我们想到这里就觉得，我们还要继续坚持，不能放弃。谢谢他们一直对我们的不离不弃”。

而经历了漫长的没有国际大赛的赛季，两人对于能回到国际赛道都非常振奋。王诗玥说：“其实我们两个非常的开心，我们久违了这种大赛很久，包括这次比赛的大部分选手其实很多也都是我们的队友，都是我们的朋友。包括我们在场上训练的时候也好，比赛的时候也好，其实感觉都是特别的熟悉，很开心"。柳鑫宇说：“一句话就是我们其实非常想念这种感觉。可以和这些高手之间面对面进行交流，可以脱离ipad，脱离网课，我们非常开心。”

同样进入冰舞环节的还有年轻的俄罗斯组合戴安娜·戴维斯和格列布·斯莫尔金，意大利组合查琳·吉尼亚尔/马尔科·法布里等。

冰舞自由舞的环节将于2月14日北京时间9：15开始。