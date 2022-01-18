2022年北京冬奥会短道速滑比赛共包括9个奖牌项目，男子、女子各4个。另外还有首次亮相冬奥赛场的男女混合接力项目。

北京冬奥会短道速滑比赛将于2022年2月5日至16日举行。

通过本文了解2022年北京冬奥会短道速滑比赛详细信息。

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2022年北京冬奥会短道速滑竞赛项目

北京冬奥会短道速滑比赛共包括9个竞赛项目：男子项目和女子项目各4个，此外还有一项男女混合赛。

男子：500米、1000米、1500米、5000米团体接力

女子：500米、1000米、1500米、3000米团体接力

混合团体接力

2018/19赛季纳入世界杯竞赛项目的短道速滑混合团体接力将在北京冬奥会上完成奥运首秀。混合团体接力项目的比赛距离为2000米（18圈），各队由男女各两位选手组成。

每位选手有两次滑行机会，比赛出场顺序如下：

女子 - 女子 - 男子 - 男子 - 女子 - 女子 - 男子 - 男子

2022年北京冬奥会短道速滑明星选手

冬奥会女子500米卫冕冠军阿莉安娜·方塔娜距离成为冬奥历史上最成功的运动员只差一枚奖牌。意大利名将在2018年平昌冬奥会上斩获女子500米金牌、3000米接力银牌以及女子1000米铜牌，参加过四届冬奥会的她共斩获8枚奖牌。

23岁的荷兰巨星苏珊妮·舒尔廷将会是多个项目奖牌的有力竞争者。身为平昌冬奥会1000米冠军的她在2021年世锦赛上包揽所有女子项目金牌。在今年世界杯匈牙利站比赛中，她复制了如此壮举。2022年北京冬奥会上，舒尔廷毫无疑问将是最受瞩目的选手之一，无论参加什么项目，都有夺冠的实力。

男子组方面，2018年平昌冬奥会500米冠军、该项目世界纪录保持者武大靖在本赛季世界杯最后一站状态回暖，夺得冠军。主场作战的他有望实现卫冕。另一位中国选手任子威在本赛季世界杯赛场上斩获过1500米（任子威排名世界第一）和1000米金牌，在500米项目上也入账过1枚铜牌。北京冬奥会上，他也有望向多枚奖牌发起冲击。匈牙利两兄弟刘少林、刘少昂势头正猛。刘少林在2021年世锦赛上斩获男子1000米冠军，刘少昂则斩获500米金牌和1000米银牌。两位也摘得了男子5000米接力银牌。

2022年北京冬奥会短道速滑赛程

比赛场馆：首都体育馆

（以下均为北京时间）

2月5日

19:00 - 女子500米 - 预赛

19:38 - 男子1000米 - 预赛

20:23 - 混合团体接力 - 四分之一决赛

20:53 - 混合团体接力 - 半决赛

21:18 - 混合团体接力 - 决赛B

21:26 - 混合团体接力 - 决赛A

2月7日

19:30 - 女子500米 - 四分之一决赛

19:44 - 男子1000米 - 四分之一决赛

20:13 - 女子500米 - 半决赛

20:20 - 男子1000米 - 半决赛

20:41 - 女子500米 - 决赛B

20:46 - 女子500米 - 决赛A

20:52 - 男子1000米 - 决赛B

20:58 - 男子1000米 - 决赛A

2月9日

19:00 - 男子1500米 - 四分之一决赛

19:44 - 女子1000米 - 预赛

20:29 - 男子1500米 - 半决赛

20:45 - 女子3000米接力 - 半决赛

21:13 - 男子1500米 - 决赛B

21:20 - 男子1500米 - 决赛A

2月11日

19:00 - 女子1000米 - 四分之一决赛

19:18 - 男子500米 - 预赛

19:55 - 女子1000米 - 半决赛

20:04 - 男子5000米接力 - 半决赛

20:37 - 女子1000米 - 决赛B

20:43 - 女子1000米 - 决赛A

2月13日

19:00 - 男子500米 - 四分之一决赛

19:27 - 男子500米 - 半决赛

19:35 - 女子3000米接力 - 决赛B

19:44 - 女子3000米接力 - 决赛A

20:09 - 男子500米 - 决赛B

20:14 - 男子500米 - 决赛A

2月16日

19:30 - 女子1500米 - 四分之一决赛

20:15 - 女子1500米 - 半决赛

20:32 - 男子5000米接力 - 决赛B

20:44 - 男子5000米接力 - 决赛A

21:11 - 女子1500米 - 决赛B

21:18 - 女子1500米 - 决赛A

2022年北京冬奥会短道速滑观赛指南

和速度滑冰不同的是，短道速滑比赛需要运动员经过几轮比赛的争夺最终产生奖牌获得者。因此，每场的比赛的排名都很重要。每场比赛成绩最好的选手才有机会晋级下一轮。比赛通常都是4-6名运动同场竞技，首先进行预赛，之后是四分之一决赛、半决赛以及决赛。

短道速滑比赛中运动员倒地的几率远远大于速度滑冰，因此佩戴头盔是必须的。比赛中，战术也会发挥重要作用，尤其是在长距离项目的比赛中。运动员需要决定自己的比赛风格：率先领跑，远离其他选手以避免滑倒危险；或者在后方跟随保留体力，以待最后时刻冲刺。

其实在速度滑冰项目上也有一个类似短道速滑的竞赛项目——集体出发。该项目已经成为冬奥会速度滑冰运动最吸引人、竞争最激烈以及最具挑战的运动项目。

速度滑冰男子、女子集体出发项目于2018年平昌冬奥会上完成首秀，半决赛比赛中，每场比赛12位运动员同场竞技；决赛中则是16位运动员共同登场。比赛中运动员需要滑行16圈，第4圈、第8圈以及第12圈时排名前三的运动员将会获得分数（第1名5分，第2名3分，第3名1分）。抵达终点的时候，第1名获得60分，第2名获得40分，第3名获得20分。奖牌获得者按照抵达终点的顺序决定，获得的分数则用来确定其它选手的排名。