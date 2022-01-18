2022年北京冬奥北欧两项观赛指南

总共有55名运动员将参加2022年北京冬奥会北欧两项比赛，所有项目均为男子项目。

顾名思义，这项赛事包括两项独立的运动——跳台滑雪和越野滑雪。比赛在同一天举行，飞驰跳跃和激烈的追逐是这项比赛最大的看点。

一起来了解赛程安排等观赛指南。

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2022年北京冬奥会北欧两项竞赛项目

2022年北京冬奥会的北欧两项比赛有三个小项——个人标准台/10公里、个人大跳台/10公里和团体大跳台/4 x 5公里。

三个项目全部由跳台滑雪和越野滑雪两部分组成。在团体大跳台项目中，4名运动员首先进行跳台滑雪比赛，然后进行4X5公里的越野滑雪接力。

自1924年首届冬奥会以来，北欧两项一直是冬奥会竞赛项目，只设男子比赛。

2022年北京冬奥会的北欧两项明星

崭露头角的新星能否挑战德国传奇人物埃里克·弗伦泽尔和日本选手渡边明人的统治地位？

弗伦泽尔拥有6枚奥运奖牌，被认为是史上最伟大的北欧两项运动员。他有望在2022年北京冬奥会上创造历史，成为第一位在冬奥会上获得4枚金牌的北欧两项运动员。

身为世锦赛七金得主的弗伦泽尔在2018年平昌冬奥会上获得两枚金牌，包括个人标准台/10公里金牌以及团体大跳台/4x5公里金牌。此外，他还获得了个人大跳台/10公里项目的铜牌。

征战过三届冬奥会的渡边明人在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会的个人标准台比赛中均不敌弗伦泽尔，位居亚军。他希望在第四次冬奥之旅扭转这种局面。

另外，如果挪威选手贾尔·马格努斯·里贝尔能够将目前的火热状态带到冬奥赛场，他将是金牌最有力的竞争者。本赛季世界杯比赛中，里贝尔保持不败，还在2021年世锦赛上成功卫冕。

这名挪威王牌也在大跳台比赛中对德国选手约翰内斯·雷泽克构成威胁。20岁的奥地利选手约翰内斯·兰帕特在赢得世锦赛大跳台冠军后，也成为北京冬奥夺牌的热门选手。

2022年北京冬奥会北欧两项赛程

场馆：张家口国家跳台滑雪中心和国家越野滑雪中心

(以下时间为北京当地时间, UTC+8)

2月9日

16:00 – 男子个人标准台+10公里，跳台滑雪比赛

19:00 – 男子个人标准台+10公里，越野比赛

2月15日

16:00 – 男子个人大跳台+10公里，跳台滑雪比赛

19:00 – 男子个人大跳台+10公里，越野比赛

2月17日

16:00 – 男子团体大跳台+4x5公里，跳台滑雪比赛

19:00 – 男子团体大跳台+4x5公里，越野比赛

2022年北京冬奥会北欧两项观赛指南

北欧两项运动员必须精通两种截然不同的运动才能跻身精英行列。比赛当天，运动员需要先在跳台上腾空一跃，之后根据跳台滑雪比赛结果确定越野滑雪出发顺序。这项运动是对肾上腺素与耐力的双重考验。

“运动员要在跳台滑雪和越野滑雪之间找到平衡，”三届奥运金牌得主费利克斯·戈特瓦尔德在接受Olympics.com采访时说，“在越野滑雪中，需要有耐力进行艰苦且高强度的训练。跳台滑雪有较强的技术性，你要激活肌肉。在这两个项目间找到平衡，才是最吸引人的部分。”

在对技术要求较高的跳台滑雪比赛中，运动员根据跳跃距离和执行表现获得分数。他们在跳台滑雪比赛中的排位将决定越野比赛的起跑顺位。跳台滑雪赛上的得分将转换成秒数，每落后1分就要在越野比赛中推迟4秒出发。

从5岁开始练习北欧两项的弗伦泽尔享受这项运动的多样性，同时也享受这项运动提供的“二次机会”。

“如果在跳台滑雪中发挥顺利，运动员在越野滑雪中的策略选择就会更加多样。”弗兰泽尔在接受Olympics.com采访时表示，“但如果跳台滑雪的表现不够理想，你还有机会弥补，全力一搏，争取最好的排名。所以越野滑雪中你还有第二次机会扭转局面。”

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