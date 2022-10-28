通往巴黎2024之路：花样游泳奥运资格体系详解

花样游泳是奥运会赛场上唯二的只有女子运动员参赛的运动项目，另一个是艺术体操。在2017年之前，花样游泳的英文名称一直是synchronised swimming，但是在那之后，FINA将其更名为Artistic swimming，但是其中文名称没有改变。

比赛场面赏心悦目的花样游泳如奥时间较晚，直到1984年才完成奥运首秀。这项运动需要运动员具备强大的肺活量以及体力，同时在完成高难度水中动作时还需要保持体态优雅。

2020年东京奥运会上，共有104位选手参加了花样游泳比赛的争夺。当时团体比赛有10支队伍参赛，双人项目则有22对组合参赛。2024年巴黎奥运时，花游参赛总人数有所减少，将有共96位选手参加。东道主法国自动获得1个团体席位（8位运动员）。

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2024年巴黎奥运会花样游泳参赛人数

2024年巴黎奥运会花样游泳比赛将由96位女子运动员参赛，相较于东京奥运会时，总参赛人数少8人。其中东道主法国队锁定一个团体席位（8位运动员），其余队伍将会争夺余下的88个席位。

每个NOC最多8位运动员参加奥运会花样游泳两个项目的争夺：一个团体席位包括8位运动员。一个双人赛席位包括2位运动员。如果一个NOC获得了两个项目的席位，他们最多也只能派出8位运动员参赛。

参加巴黎奥运会花样游泳的运动员最晚出生日期不得晚于2009年12月31日。

通往巴黎2024之路

巴黎奥运会花样游泳团体赛将会有10支队伍参赛，双人赛则将有18对组合参赛，其中10对通过团体席位获得参赛资格。

团体赛席位获取分为2个阶段，其顺序严格按时间顺序排列，不可互换：

5个团体席位 ，合计40位运动员席位将 通过洲际锦标赛分配 ：每个大洲的洲际锦标赛冠军队伍将会为其所属NOC赢得一个巴黎奥运会团体赛席位。只有欧洲例外，因为东道主法国队将会成为欧洲代表。

，合计40位运动员席位将 ：每个大洲的洲际锦标赛冠军队伍将会为其所属NOC赢得一个巴黎奥运会团体赛席位。只有欧洲例外，因为东道主法国队将会成为欧洲代表。 5个团体席位，合计40位运动员席位将通过2024年卡塔尔世锦赛分配：世锦赛排名前五的队伍将会锁定团体席位：排名根据总成绩排出。如果NOC已经锁定奥运席位，那么将顺延分配席位。

双人项目的晋级之路分为两个阶段。其顺序严格按时间顺序排列，不可互换。共有18对组合参加巴黎奥运会的争夺，其中10个席位通过团体席位产生。

10对组合 - 团体席位 ：获得团体席位的10个NOC（包括法国）将会自动获得1个双人赛席位。

：获得团体席位的10个NOC（包括法国）将会自动获得1个双人赛席位。 5对组合 - 洲际锦标赛 （法国作为东道主可以参加欧洲锦标赛）：五大洲排名排名最高的NOC获得奥运会双人赛席位。如果某对组合已经通过团体席位锁定了双人赛席位，那么该大洲锦标赛席位将顺延。

（法国作为东道主可以参加欧洲锦标赛）：五大洲排名排名最高的NOC获得奥运会双人赛席位。如果某对组合已经通过团体席位锁定了双人赛席位，那么该大洲锦标赛席位将顺延。 剩余席位 - 2024年多哈世锦赛：所有剩余席位（最多18席）将通过本届世锦赛最终排名进行分配。

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2024年巴黎奥运会花样游泳赛程

2024年巴黎奥运会花样游泳比赛将在巴黎水上运动中心举行，该场馆和布尔歇攀岩墙是唯二的两个位2024年巴黎奥运会新修建的永久场馆。水上运动中心除承办花游比赛外，还将承办跳水、水球、游泳比赛。

花样游泳将于2024年10月5日至10日举行，比赛包括

双人自由自选

双人技术自选

双人决赛

团体自由自选

团体技术自选

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2024年巴黎奥运会值得期待的花游选手

日本是花样游泳历史上最成功的国家之一，共斩获14枚奖牌，为历史之最，尽管没有赢得过任何金牌。2024年巴黎奥运会上，日本将是值得关注的队伍之一。

西班牙队借鉴了日本的传统，因为主教练藤木麻佑子是日本人。后者在2020年东京奥运会开始前接受Olympics.com采访时曾表示：“我们的目标不是在这届奥运会上赢得奖牌，而是在巴黎奥运会。”西班牙队已经展现了一定实力，在2022年布达佩斯世锦赛上斩获团体铜牌。

2020年东京奥运会上斩获两个项目银牌的中国队在2022年布达佩斯世锦赛上取得佳绩，斩获了双人项目和团体项目金牌四枚金牌，展示了强大的实力。里约奥运会和东京奥运会蝉联两个项目银牌的中国队将在2024年巴黎奥运会上向冠军发起冲击。另外，意大利、乌克兰、希腊同样具备冲击奖牌的实力。

2024年巴黎奥运会花样游泳资格时间线

待定 : 欧洲锦标赛

: 欧洲锦标赛 2023年10月20日至11月5日 ：美洲锦标赛 - 2023年泛美运动会

：美洲锦标赛 - 2023年泛美运动会 待定 : 非洲、亚洲、大洋洲洲际锦标赛

: 非洲、亚洲、大洋洲洲际锦标赛 2024年2月2日至18日 ：2024年多哈世锦赛

：2024年多哈世锦赛 奥运会资格赛结束两周内 ：FINA通知NOC席位获得情况

：FINA通知NOC席位获得情况 上一步结束后两周内 ：NOC向FINA确认席位使用情况

：NOC向FINA确认席位使用情况 待定 ：FINA重新分配未使用的席位

：FINA重新分配未使用的席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会报名截止日期

：2024年巴黎奥运会报名截止日期 待定 ：技术会议

：技术会议 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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