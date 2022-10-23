通往巴黎2024之路：水球奥运资格体系详解

水球从1900年奥运会开始就一直是奥运会竞赛运动项目，是现代奥运会历史上历史最悠久的团体运动项目之一。女子水球在2000年悉尼奥运会正式入奥。
奥运会水球比赛由四节比赛组成，每节8分钟。水球比赛双方各有7位球员（包括1位门将）在场上进行比赛。每次进攻当中，每支球队有30秒球权来争取破门得分。
2024年巴黎奥运会上，这项运动将会重返上演奥运首秀的舞台，比赛将于8月5日至11日在巴黎的拉德芳斯体育馆进行。
和2020年东京奥运会时相同，将会有10支女子球队和12支男子球队参加2024年巴黎奥运会水球比赛。
通过本文了解巴黎奥运会水球比赛资格体系。
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2024年巴黎奥运会水球比赛席位数
巴黎奥运会男子水球席位数为12*席，将有来自12个国家和地区的代表队参赛。其中1个席位将会分配给东道主法国队。
巴黎奥运会女子水球席位数为10席，将有来自10个国家和地区的代表队参赛。其中1个席位将会分配给东道主法国队。
每支球队由12个席位组成。在符合IOC/巴黎2024最后席位政策的要求下，每支球队可以加入第13位球员参赛。
每个NOC的最多参赛人数*
每个NOC最多可以有24位运动员（男子、女子个12位）参加奥运会水球比赛的争夺。
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2024年巴黎奥运会：水球晋级之路
男子水球
男子组方面，12个奥运席位将通过以下方式分配：
2个席位
2023年7月 - 日本福冈FINA世锦赛（第20届）。本届赛事冠、亚军球队将会位其NOC锁定一张奥运入场券。
5个席位
通过洲际资格赛赛事：
- 非洲
- 美洲
- 亚洲
- 欧洲
- 大洋洲
五大洲洲际锦标赛冠军球队将会锁定锁定巴黎奥运会席位
如果某NOC已经通过福冈世锦赛锁定了奥运席位，其洲际锦标赛席位将会顺延分配给排名次之的球队。
如果某大洲没有举行洲际锦标赛，那么该大洲在2024年多哈世锦赛上排名最高的球队将会锁定1个奥运席位。
4个席位
2024*年多哈世锦赛上，排名最高的4支球队将为其所属NOC锁定巴黎奥运会席位。
1个席位
东道主法国队将会自动获得1个席位。
女子水球
女子组方面，10个奥运席位将通过以下方式分配：
2个席位*
2023年7月 - 日本福冈FINA世锦赛（第20届）。本届赛事冠、亚军球队将会位其NOC锁定一张奥运入场券。
5个席位
通过洲际资格赛赛事：
- 非洲
- 美洲
- 亚洲
- 欧洲
- 大洋洲
五大洲洲际锦标赛冠军球队将会锁定锁定巴黎奥运会席位
如果某NOC已经通过福冈世锦赛锁定了奥运席位，其洲际锦标赛席位将会顺延分配给排名次之的球队。
如果某大洲没有举行洲际锦标赛，那么该大洲在2024年多哈世锦赛上排名最高的球队将会锁定1个奥运席位。
2个席位
2024*年多哈世锦赛上，排名最高的2支球队将为其所属NOC锁定巴黎奥运会席位。
1*个席位
东道主法国队将会自动获得1个席位。
2024年巴黎奥运会令人期待的球队
2000年悉尼奥运会女子水球首登奥运赛场之后，美国队是奥运会女子水球队强势力量，最近三届奥运会女子水球冠军全部被美国队收入囊中。自2000年悉尼奥运会以来，美国女子水球队从未缺席过奥运领奖台。
梅丽莎·希德曼、麦姬·斯蒂芬斯能否带领美国队在巴黎再夺冠军，值得期待。
男子水球放面，东欧球队占据主导地位。匈牙利队在悉尼、雅典、北京奥运会上实现了三连冠。
北京奥运会后，巴尔干地区队球队开始成为奥运会主导力量。2012年伦敦奥运会上，克罗地亚队击败塞尔维亚夺冠，后者则在2016年里约奥运会和2020年东京奥运会上登上了最高领奖台。黑山队同样实力不俗，最近四届奥运会三次闯进半决赛。
2024年巴黎奥运会水球资格时间线
- 2023年7月14日至30日：2023年世锦赛 - 福冈（日本）
- 2023年10月20日至11月5日：2023年泛美运动会，圣地亚哥（智利）- 美洲奥运资格赛
- 日期待定：特拉维夫欧洲运动会（以色列）- 欧洲奥运资格赛
- 日期待定：亚锦赛 - 亚洲奥运资格赛
- 2024年2月2日至18日：2024年世锦赛 - 多哈（卡塔尔）
- 2024年2月（具体日期待定）：非洲和大洋洲奥运资格赛
- 2024年2月（具体日期待定）：大洲联合会通知国际泳联大洲席位获得情况。
- 2024年3月1日：国际泳联通知NOC其席位分配情况
- 2024年3月22日：NOC确认席位的使用
- 2024年3月31日：国际泳联重新分配未使用的席位
- 2024年7月：2024年巴黎奥运会报名截止日期
- 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会
- 2024年8月5日至11日：2024年巴黎巴黎奥运会水球比赛
点击这里了解2024年巴黎奥运会其它运动项目资格体系