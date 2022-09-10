通往巴黎2024之路：蹦床奥运资格体系详解

蹦床是一个令人感到赏心悦目，同时又为选手捏把汗的运动项目。比赛中，运动员借助蹦床的弹性能够跳到8米左右的高度。腾空过程中，他们需要完成了一些列高难度技巧战术，令人目不暇接。由于这项运动对于运动员的技巧水平要求极高，因此需要他们拥有过人的平衡感以及精准的定位感。

和其它体操运动项目相比，蹦床的奥运历史最短，在2000年悉尼奥运会上才上演奥运首秀。当时设立了男子、女子2个项目。此后，蹦床运动的奖牌项目数量没有改变。

2024年巴黎奥运会上，32位运动员将会争夺2个项目的金牌。通过本文一起了解巴黎奥运会蹦床比赛的晋级之路。

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2024年巴黎奥运会蹦床比赛参赛人数

男子、女子各16位运动员参加巴黎奥运会蹦床比赛的争夺。东道主法国队自动获得1个席位，该席位可以是男子席位、也可以是女子席位。同样，还有1个席位作为参与席位进行分配。

最多可以有三个NOC锁定男子、女子各2个席位。剩余NOC最多只能获得男子、女子各1个席位。

所有参赛运动员的出生日期不得晚于2007年12月31日。

2024年巴黎奥运会蹦床晋级之路

所有席位将通过以下三种途径分配：

途径1：2023年世锦赛（2023年11月）

女子：最少4位运动员，最多8位运动员

男子：最少4位运动员，最多8位运动员

本届世锦赛男子、女子蹦床决赛中排名前8的选手将为其所属NOC锁定1个席位，每个NOC在每个项目上最多只能收获1个席位。

如果一个NOC有2位运动员跻身本届世锦赛决赛，那么将对比他们的预赛成绩。预赛成绩排名最高的那位选手将会通过途径1为其所属NOC锁定席位。

途径2:2023年和2024年蹦床个人世界杯系列赛（2023年2月至2024年4月）

女子：最少2位运动员，最多12位运动员

男子：最少2位运动员，最多12位运动员

上述时间段内将会举办5场世界杯赛事。5站赛事中取成绩最好的三站成绩作为奥运席位分配参考，对于运动员参加赛事的数量没有要求。

以奥运资格排名为依据，排名最高的男子、女子运动员将为其所属NOC锁定1个席位，每个NOC最多通过此途径锁定1个席位。前提是NOC没有通过途径1锁定奥运会席位。

奥运资格排名前三的运动员可以通过此途径为其所属NOC获得每个项目上的第二个席位，前提是其所属NOC已经通过途径1获得过席位。

通过途径1锁定奥运席位的运动员可以参加途径2的赛事争夺，但是不能通过此途径再次为其NOC赢得奥运席位。

途径3：洲际锦标赛（或其它被FIG认可的洲际资格赛赛事）

合计：最多4位运动员

每个洲际锦标赛赛事决赛中排名最高的男子、女子运动员将为其所属NOC锁定1个席位，前提是其所属大洲未通过途径1和途径2锁定巴黎入场券。只有当某大洲没有通过途径1和途径2锁定巴黎奥运会席位的时候，该大洲锦标赛才可以被视为奥运资格赛。

如何确定洲际锦标赛决赛排名最高的男子或女子运动员是否能够获得奥运席位？点击这里了解详细信息。

2024年巴黎奥运会蹦床比赛赛程

2024年巴黎奥运会蹦床比赛设立两个奖牌项目：男子蹦床和女子蹦床。

两个项目的比赛都将于8月2日在贝尔西体育馆进行。该场馆为巴黎著名标志性建筑之一，金字塔造型的体育场顶部覆盖草皮。

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奥运冠军朱雪莹在2020年东京奥运会女子蹦床决赛中 照片出自： 2021 Getty Images

2024年巴黎奥运会应该关注的蹦床运动员

自蹦床运动于2000年悉尼奥运会首登奥运赛场以来，中国运动员斩获了36枚奖牌中的14枚。2024年巴黎奥运会上，中国蹦床运动员有望再次闪亮赛场。

2020年东京奥运会女子蹦床冠军朱雪莹将会力争卫冕，但是卫冕之路不会轻松。因为至今为止，奥运赛场上只有1位运动员蝉联过奥运会冠军，她就是加拿大名将罗西·麦克琳南。另一位中国选手曹云珠是女子蹦床冉冉升起的新星，2021年世锦赛斩获银牌的她当时年仅17岁。

2021年世锦赛女子蹦床冠军杯英国选手布若尼·佩奇收获，今年31岁的佩奇是2022年欧锦赛冠军得主，在今年世界杯赛场上也摘得了1站赛事冠军。日本选手土井畑知里以及美国选手切妮·萨拉·韦伯斯特同样拥有在今年世界杯赛场登顶最高领奖台的经历。

男子蹦床方面，在奥运四枚奖牌得主董栋退役后，日本选手西冈隆成和葡萄牙选手迪奥戈·阿布莱乌在2022年世界杯赛场上表现不俗。另外18岁的西冈隆曾在2021年世锦赛上斩获了银牌。

2021年世锦赛冠军得主是中国新星严浪宇，他在未来两年能够取得怎样的成就值得关注。另外新西兰的迪兰·施密特同样值得期待。

2024年巴黎蹦床资格赛时间表

2023年(6月-10月) ：3场世界杯比赛

：3场世界杯比赛 2023年(11月) ：世界锦标赛

：世界锦标赛 2024年(3月-4月) ：2场世界杯比赛

：2场世界杯比赛 2024年(4月-5月) ：洲际锦标赛(或国际体联FIG批准的其他洲际资格赛)

：洲际锦标赛(或国际体联FIG批准的其他洲际资格赛) 日期待定 ：在相关巴黎2024奥运会资格赛结束后，国际体联应立即通知各国家/地区奥委会和单项体育联合会其分配到的巴黎2024奥运会席位

：在相关巴黎2024奥运会资格赛结束后，国际体联应立即通知各国家/地区奥委会和单项体育联合会其分配到的巴黎2024奥运会席位 +两周 ：国际体联发出通知后两周，各国家/地区奥委会必须向国际单项体育联合会确认分配席位的使用情况

：国际体联发出通知后两周，各国家/地区奥委会必须向国际单项体育联合会确认分配席位的使用情况 2024年1月 ：各国家/地区奥委会提交参与席位申请的截止日期

：各国家/地区奥委会提交参与席位申请的截止日期 每项运动资格期的结束 ：三方委员会以书面形式确认参与席位的归属

：三方委员会以书面形式确认参与席位的归属 日期待定 ： 国际体联重新分配所有未使用的席位

： 国际体联重新分配所有未使用的席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会报名截止日期

：2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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