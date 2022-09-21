通往巴黎2024之路：巴黎奥运会现代五项资格体系详解

现代五项从1912年斯德哥尔摩奥运会开始一直就是奥运会竞赛项目。女子现代五项于2000年悉尼奥运会加入到奥运竞赛项目表当中。

现代五项运动的原则是要求运动员有全面的身手，在五个不同的项目上都需要具备相当高的水准。

运动员以击剑（重剑）开赛，之后需要参加200米自由泳和马术场地障碍赛的争夺，最终以跑步、射击相结合的激光跑项目结束比赛。

每个项目排名靠前的选手赢得积分，之后有优先参加下一个项目比赛的资格。最终所有比赛结束后，核算总分进行最终的排名。

2024年巴黎奥运会现代五项比赛将于2023年8月8日至11日在凡尔赛宫和北巴黎体育馆进行。

2024年巴黎奥运会现代五项参赛选手数量和2020年东京奥运会该运动参赛人数持平：每个国家/地区奥委会（NOC）最多可以有2位男子选手和2位女子选手参赛。

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2020年东京奥运会男子现代五项比赛在东京体育场进行 照片出自： 2021 Getty Images

2024年巴黎奥运会现代五项参赛人数

共有72位运动员将会参加2024年巴黎奥运会现代五项比赛的争夺，男子、女子选手各36位。两个数字均和2020年东京奥运会时持平。

每个NOC最多可以获得4个参赛席位（男子、女子各2席）。巴黎奥运会现代五项席位为运动员席位（落实到运动员本人）。但是在男子或女子项目上拥有超过2位现代五项选手上榜的NOC可以自行决定哪2位运动员使用奥运席位。

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美国队的萨曼塔·舒尔茨在2020年东京奥运会女子现代五项激光跑比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

2024年巴黎奥运会现代五项晋级之路

男子、女子各设36个席位。其中33个席位的归属通过比赛产生；1各席位为东道主席位；另外2个席位为参与席位（男子、女子相同）。

资格赛赛事

UIPM（国际现代五项联盟）2023年世界杯总决赛

1个席位

如果洲际比赛预计在2023年UIPM世界杯总决赛之前举行，那么需以世界杯总决赛为先。之后，洲际赛事成绩最好的且尚未通过2023年UIPM世界杯总决赛获得奥运席位的运动员可以获得洲际赛事席位。

2023洲际锦标赛 - 2023年1月1日至12月31日之间举行

20个席位

非洲：1个席位

泛美：5个席位（每个NOC最多1个席位）：第1名（中北美洲及加勒比地区还是南美地区选手均可）；中北美洲及加勒比地区排名最高的2位选手；南美洲排名最高的2位选手.

亚洲：5个席位（每个NOC最多1个席位）

欧洲：8个席位（每个NOC最多1个席位）

大洋洲：1个席位

2023年UIPM世锦赛（巴斯，英格兰）

3个席位

如果本届赛事排名前三的运动员中有人已经通过2023年UIPM世界杯总决赛或者洲际锦标赛获得了巴黎奥运会席位，那么其在本届赛事上获得的席位将会重新分配给2024年6月17日UIPM排名中排名最高且尚未获得奥运席位的运动员。

2024年UIPM世锦赛（地点待定）

3个席位

如果本届赛事排名前三的运动员中有人已经通过2023年UIPM世界杯总决赛、2023年UIPM世锦赛或者洲际锦标赛获得了巴黎奥运会席位，那么其在本届赛事上获得的席位将会重新分配给2024年6月17日UIPM排名中排名最高且尚未获得奥运席位的运动员。

奥运排名

6个席位分配给尚未通过上述途径获得奥运席位的运动员。席位将根据2024年6月17日的UIPM奥运排名确定，排名靠前且尚未锁定席位的运动员将会获得奥运席位。

奥运排名是根据运动员在2023年6月17日至2024年6月17日之间参赛取得的成绩进行排位的：包括的赛事有2024年UIPM世界杯系列赛、2024年UIPM世锦赛以及洲际锦标赛，如2023年圣地亚哥泛美运动会等。

东道主席位

如果东道主法国没有任何运动员通过上述途径获得奥运席位，那么法国将会锁定男子、女子各1个席位。

如果法国有1位运动员已经通过上述途径获得奥运席位，那么对应的东道主席位将会分配给2024年6月17日UIPM排名更高且尚未锁定奥运席位的运动员。

参与席位

2023年10月，国际奥委会将会邀请所有NOC提交获取2个参与席位（男子、女子各1个）的申请。

三方委员会将会在2024年巴黎奥运会现代五项资格期结束后以书面形式确认参与席位的获取人选。

2024年巴黎奥运会可以期待的现代五项运动员

英国选手在2020年东京奥运会上包揽男子、女子现代五项金牌。约瑟夫·钟和凯特·弗兰奇加冕关键。

约瑟夫·钟在2022赛季中成绩赫然，目前排名高局男子现代五项世界第一。除2016年里约奥运会之外，自2000年悉尼奥运会以来的每届奥运会女子现代五项领奖台上都能看到英国选手的身影。

男子组比赛中，瓦伦丁·普拉德斯和克里斯托弗·帕蒂都将力争在主场奥运荣耀加身。

匈牙利名将米歇尔·古利亚斯目前排名女子现代五项世界第一。意大利的埃莱娜·米切莉和法国选手艾洛迪·克鲁维尔排名紧随其后。

2024年巴黎奥运会现代五项资格时间线

2023年（待定）：2023年UIPM世界杯总决赛

2023年（待定）：2023年UIPM世锦赛

2023年：洲际锦标赛；

2024年： 2024年UIPM世界杯系列赛

2024年（待定）：2024年UIPM世锦赛

2024年6月17日：UIPM奥运现代五项世界排名公布

2024年6月18日：UIPM将通知各NOC/单项体育联合会其分配到的席位

2024年6月24日：各NOC向UIPM确认分配席位的使用情况

2024年6月25日：UIPM确认任何未使用的席位位置的重新分配情况

2024年7月1日：各NOC确认分配席位的使用情况

2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

2024年8月8日至11日：2024年巴黎奥运会现代五项比赛

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