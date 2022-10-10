通往巴黎2024之路：巴黎奥运会马拉松游泳资格体系详解

马拉松游泳从2008年北京奥运会开始进入奥运会正式竞赛项目，一直延续到现在。该项目比赛中运动员需要在公开水域中完成10公里游泳，最先抵达终点的运动员赢得冠军。马拉松游泳比赛是对游泳运动员综合素质的考验，若想称霸这项运动，耐力、位置感、应对浪花的技术以及战术安排缺一不可。

未来两年时间里，只有两项赛事能够产生2024年巴黎奥运会马拉松游泳参赛席位，来自世界各地的运动员都在为此精心准备着。

通过本文了解关于巴黎奥运会马拉松游泳比赛席位获得方法的相关信息。

2024年巴黎奥运会马拉松游泳比赛参赛运动员数量

将有男子、女子各22位运动员参加2024年巴黎奥运会马拉松游泳比赛的争夺，合计44人参赛。总人数相较于2020年东京奥运会时减少6人。2021年举行的东京奥运会马拉松游泳比赛有男子、女子各25位运动员参赛。

每个NOC最多可以有男子、女子各2位运动员参加巴黎奥运会马拉松游泳比赛。这项运动不设参与席位。

预留男子、女子各1个席位给东道主法国。但是只有法国选手在资格期没有收获任何席位的情况下才会使用东道主席位。

2024年巴黎奥运会晋级之路

马拉松游泳运动员有两个机会可以去争取2024年巴黎奥运会参赛资格：2023年FINA世锦赛和2024年FINA世锦赛。席位类型包括运动员席位和NOC席位两种。

2023年FINA世锦赛，福冈，日本

2023年FINA日本福冈世锦赛上将会产生男子、女子各3个巴黎奥运会参赛席位。

那届世锦赛10公里公开水域项目男子、女子成绩排名前三名运动员将会收到2024年巴黎奥运会马拉松游泳比赛的参赛邀请。

本届赛事所产生的席位为运动员席位。

2024年FINA世锦赛，多哈，日本

2024年FINA卡塔尔多哈世锦赛上，男子、女子10公里公开水域项目排名前13名的运动员将为其所属NOC锁定一个奥运会席位。

2023年FINA世锦赛上获得席位的运动员被视为其所属NOC的一个参赛席位。如果他们在2024年FINA世锦赛中排名前13名当中，他们将不会再获得席位，其席位将顺延分配给排名符合要求的运动员。

如果2023年FINA世锦赛产生的第三个席位争夺过程中出现平手情况，那么所有排名前三的选手、包括所有平手的运动员都将获得席位。这样的话，2024年FINA世锦赛上该项目的席位数量将会进行相应的减少。比如：如果2023年男子马拉松游泳有4位运动员获得了奥运席位，那么2024年世锦赛男子马拉松游泳将会产生12个席位，而非上文提到的13个席位。

东道主法国如果已经通过2023年或2024年世锦赛获得了席位，2024年世锦赛上将会有排名符合要求的运动员补位获得巴黎奥运会参赛席位。

另外，2024年马拉松游泳比赛中还设男子、女子各5个大洲参与席位。五大洲10公里马拉松游泳项目中世界排名最高的该大洲选手将为其NOC锁定席位。每个大洲只能有男子、女子各1位选手通过大洲代表方式获得巴黎奥运会席位。

两届世锦赛结束后，如果东道主在男子或女子项目上未能收获席位，那么在未获得席位的项目上，他们将会收获1个席位。

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2024年巴黎奥运会马拉松游泳赛制和赛程

巴黎奥运会马拉松游泳将展开男子10公里和女子10公里两个奖牌项目的争夺。比赛中选手采用集体出发方式入水，最先触摸终点牌的选手夺冠。

巴黎奥运会马拉松游泳比赛将于8月8日（女子）和8月9日（男子）在塞纳河中进行，起点设在大皇宫和荣军院之间的亚历山大三世桥。两天的比赛都将于早上7:30开赛。大皇宫和荣军院同样也是巴黎奥运会比赛场馆。

2024年巴黎奥运会值得期待的马拉松游泳名将

荷兰是马拉松游泳传统强国，马尔滕·范德维登在北京奥运会上成为奥运历史上首位男子马拉松游泳冠军。2016年里约奥运会上，费里·维尔特曼和莎朗·范卢文达尔分别摘得男子组和女子组冠军。

29岁的范卢文达尔在2020年东京奥运会上斩获银牌后在2022年世锦赛上夺冠。2024年巴黎奥运会上，她将力争重新夺回失去的荣誉。

巴西选手安娜·马塞拉·库妮娅在东京奥运会上力克卢文达尔赢得金牌。2022年世锦赛上，她收获铜牌。另外，她在非奥运会距离5公里和25公里项目上也夺得了冠军。两年后的巴黎奥运会上，她将力争成为首位蝉联奥运会冠军的马拉松游泳运动员。

奥雷莉·穆勒在2016年里约奥运会和2022年世锦赛上均位居亚军，两年后的巴黎奥运会上她有望在家门口闪亮奥运舞台。她的队友劳拉·格兰根在东京奥运会上位列第9，经过两年的备战，她也有望在主场冲击领奖台。

男子组方面，德国名将弗洛里安·维尔布洛克在2020年东京奥运会上登顶，那之前他在2019年世锦赛上夺得了马拉松游泳冠军以及男子1500米冠军。25岁的意大利选手格雷戈里奥·帕尔特里涅利在东京奥运会上夺得男子马拉松游泳铜牌的同时，在男子800米项目上摘得了银牌。2022年世锦赛上，帕尔特里涅利夺得了10公里马拉松游泳冠军，而维尔布洛克摘得铜牌。帕尔特里涅利队友多梅尼科·阿塞伦扎在2022年世锦赛上夺得银牌，他也有望在2024年巴黎奥运会上登上领奖台。

法国选手马克-安东尼·奥利维是2016年里约奥运会季军，2019年世锦赛亚军。但是在东京奥运会上他位列第6，无缘奖牌。两年后主场参赛的他同样值得关注。

2024年巴黎奥运会马拉松游泳晋级之路时间表

2023年7月14-30日： 第20届FINA世锦赛 - 福冈（日本）

第20届FINA世锦赛 - 福冈（日本） 2024年2月2-18日： 第21届FINA世锦赛 - 多哈（卡塔尔）

第21届FINA世锦赛 - 多哈（卡塔尔） 上一步结束后五天内： FINA将向NOC通知获得奥运席位运动员人选。

FINA将向NOC通知获得奥运席位运动员人选。 上一步结束两周内： NOC向FINA确认使用获得的席位。

NOC向FINA确认使用获得的席位。 奥运会资格赛结束三周后： FINA重新分为未使用的奥运席位。

FINA重新分为未使用的奥运席位。 2024年7月8日： 2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年巴黎奥运会报名截止日期 待定： 技术会议

技术会议 2024年7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会

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