通往巴黎2024之路：巴黎奥运会曲棍球资格体系详解

曲棍球在1908年伦敦奥运会上上演奥运首秀，此后除1912年和1924年奥运会外，男子曲棍球从未缺席过其它任何一届奥运会。女子曲棍球在1980年莫斯科奥运会时正式入驻奥运会竞赛运动项目表，津巴布韦赢得首枚奥运女子曲棍球金牌。

2020年东京奥运会见证了比利时男子曲棍球队首次登顶奥运最高领奖台，荷兰女子曲棍球队则在决赛中3-1击败阿根廷队，最近四次参加奥运会，三次摘得冠军。

2024年巴黎奥运会曲棍球运动仍然将产生两组奖牌（男子曲棍球、女子曲棍球），所有曲棍球比赛都将在伊芙庄园奥林匹克体育场进行。通过本文了解巴黎奥运会曲棍球比赛晋级之路。

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2024年巴黎奥运会曲棍球比赛参赛运动员人数

将有男子、女子各12支球队参加2024年巴黎奥运会曲棍球比赛的争夺，每支球队可以有16位运动员参赛，因此总参赛人数为384人（男子、女子各192人）。

作为东道主，法国队将会自动获得男子曲棍球和女子曲棍球比赛的参赛资格，前提是法国男子曲棍球队和女子曲棍球队自2020年东京奥运会结束以来的FIH世界排名跻身TOP 25。

每个NOC在男子曲棍球和女子曲棍球项目上最多只能有一支球队参赛。

2024年巴黎奥运会曲棍球晋级之路

以下赛事将为力争参加巴黎奥运会的球队提供奥运入场券。

以下五个洲际锦标赛赛事的男子组和女子组冠军将会获得1个巴黎奥运会席位。

2023年非洲曲棍球通往巴黎之路赛 2023年泛美运动会 2022年亚运会 2023年曲棍球欧锦赛 2023年大洋洲杯

如果巴黎奥运会东道主法国队赢得2023年曲棍球欧锦赛冠军，那么该赛事产生的巴黎奥运会席位将会分配给以下赛事：

2024年内举办的男子、女子各2项FIH奥运会资格赛赛事，每场赛事有男子、女子各8支球队参赛。每项赛事排名前三的球队将会锁定巴黎奥运会席位，通过此途径将会分配男子、女子各6个席位。如果法国队赢得2023年曲棍球欧锦赛冠军，这一数字可以上升为7个。最后一个席位将会分配给两项资格赛赛事获得第四名的球队当中世界排名更高的球队。

资格赛参赛球队的邀请取决于相关大洲席位数量，该数量由2023年1月31日公布的世界排名当中，各大洲跻身前22名的球队数量而定。

排名前22的球队当中，已经获得奥运会席位的6个NOC所属大洲球队将会被移除，剩余16支球队由各洲际锦标赛中排名最高且未获得2024年巴黎奥运会席位的球队组成。

2024年巴黎奥运会曲棍球赛制和赛程

2024年巴黎奥运会曲棍球比赛将在2024年7月27日至8月9日举行，男子曲棍球决赛将在8月8日举行，女子曲棍球决赛将在8月9日进行。

男子组比赛和女子组比赛均由小组赛、四分之一决赛、半决赛和决赛组成。

所有比赛都将在伊芙庄园奥林匹克体育场举行。该球场是1924年巴黎奥运会遗留场馆。

2024年巴黎奥运会值得关注的曲棍球队

比利时男队在2020年巴黎奥运会上爆冷夺冠，但是男子曲棍球世界头把交椅依旧由澳大利亚队把持着。虽然澳大利亚队此前只在2004年雅典奥运会上夺得过一次金牌，但是该队在2022年伯明翰英联邦运动会上的夺冠表现让人们相信，在通往巴黎2024的道路上，澳大利亚队仍然是那支将会被其它所有球队研究、力争击败的球队。

伯明翰英联邦运动会决赛中，澳大利亚队7-0大胜印度队。内森·埃弗劳姆斯和雅各布·安德森双双在决赛中梅开二度，帮助澳大利亚延续了赢得每届英联邦运动会男子曲棍球冠军的传统。

东京奥运会冠军比利时队目前排名世界第二位，他们在日本首都举行的奥运会决赛中险胜澳大利亚。双方在常规时间1比1战平，弗洛伦特·范奥贝尔为比利时队打入唯一进球。点球大战中，比利时队门将文森特·瓦纳什成为球队的英雄，扑出澳大利亚队三个点球。

不要忽视印度队，他们是奥运会男子曲棍球历史上最成功的球队。虽然身为奥运8金得主的他们自1980年莫斯科奥运会以来就再未摘得金牌，但是在去年的东京奥运会上他们重新登上了领奖台，摘得铜牌。

荷兰队是女子曲棍球界的霸主，她们已经4次摘得奥运会金牌，包括东京奥运会金牌。此外，荷兰女子曲棍球队还9次赢得过世界杯冠军，包括2022年世界杯决赛胜阿根廷夺冠。

伊娃·德吉奥德是女子曲棍球队的顶级明星球员之一，她是2018年和2020年FIH年度最佳球员奖得主。不过目前33岁的她尚未明确表示将会参加2024年巴黎奥运会，带领球队力争卫冕。

阿根廷队是女子曲棍球世界排名第二的球队，她们在2020年东京奥运会上摘得银牌。拥有名将奥古斯蒂娜·阿尔伯塔里奥的阿根廷队期待在2024年巴黎奥运会上能够再创佳绩，届时她们将再次向队史首枚奥运金牌发起冲击。

2024年巴黎奥运会曲棍球资格时间表

2022年3月30日 ：国际奥委会执委会批准奥运资格体系草案

：国际奥委会执委会批准奥运资格体系草案 2023年2月1日 ：FIH奥运资格赛各大洲席位（包括预留席位）确定

：FIH奥运资格赛各大洲席位（包括预留席位）确定 预计2023年4月 ：大洋洲杯：待定

：大洋洲杯：待定 预计2023年7月/8月 ：2023年非洲曲棍球通往巴黎之路比赛：待定

：2023年非洲曲棍球通往巴黎之路比赛：待定 2023年8月 ：欧洲曲棍球国家锦标赛：门兴格拉德巴赫，德国

：欧洲曲棍球国家锦标赛：门兴格拉德巴赫，德国 2023年9月23日至10月8日 ：第19届亚运会——2022年杭州亚运会，中国

：第19届亚运会——2022年杭州亚运会，中国 2023年10月10日至11月5日 ：第19届泛美运动会：圣地亚哥，智利

：第19届泛美运动会：圣地亚哥，智利 2023年11月6日 ：FIH奥运会资格赛的参赛队、比赛日期以及场馆确定

：FIH奥运会资格赛的参赛队、比赛日期以及场馆确定 2024年1月/2月 ：FIH奥运会资格赛

：FIH奥运会资格赛 FIH奥运会资格赛结束后五天内 ：FIH向各NOC书面确认获得的席位

：FIH向各NOC书面确认获得的席位 FIH奥运会资格赛两周后 ：各NOC向FIH确认分配席位的使用情况

：各NOC向FIH确认分配席位的使用情况 在以上两步结束之后的五天内 ：FIH重新分配所有未使用的席位

：FIH重新分配所有未使用的席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会运动项目报名截止日期

：2024年巴黎奥运会运动项目报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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