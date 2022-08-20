通往巴黎2024之路：马术三项赛奥运资格体系详解

平等一直是马术运动奉行的一大原则。作为奥运会竞赛运动项目，马术运动的特别之处就在于男子选手和女子选手同场竞技，共同争夺同一个项目的奖牌。

2024年巴黎奥运会马术运动和过往奥运会一样，将会展开三个奖牌项目的争夺，分别是：盛装舞步、场地障碍赛以及三项赛。每个奖牌项目都各有千秋，晋级之路也不尽相同。

马术三项赛由三个项目的比赛组合而成，分别是：盛装舞步、越野赛以及场地障碍赛，比赛将在三天内举行。整个比赛过程当中，骑手不可更换坐骑，因此这个项目对于坐骑的综合实力提出了很高的要求。

2024年巴黎奥运会马术比赛将在风景如画的凡尔赛宫举行，但是在此之前，运动员需要先为奥运会入场券展开争夺。通过本文了解2024年巴黎奥运会马术三项赛的晋级之路。

2024年巴黎奥运会马术三项赛参赛运动员数量

共有65位骑手参加2024年巴黎奥运会马术三项赛的争夺，其中包括3位来自东道主法国的骑手在内。每个国家和地区奥委会（NOC）最多可以有3位骑手参加巴黎奥运会马术三项赛比赛，其中最多可以获得2个个人赛席位或1个团体席位，每个团体赛参赛队包括3位选手。

参加2024年巴黎奥运会马术三项赛的骑手出生日期不得晚于2006年12月31日（巴黎奥运会举行时年龄不低于18岁）；坐骑的出生日期不得晚于2016年12月31日（巴黎奥运会举行时年龄不低于8岁）。

2024年巴黎奥运会马术三项赛晋级之路

团体赛资格流程当中将会产生16个团体席位（48位运动员）。个人赛流程将会产生17个个人赛席位。

团体赛资格流程

16个NOC将会获得团体席位。其中东道主法国队锁定1个团体席位，另外14个团体席位将通过FEI奥运分组资格赛赛事产生，还有1个席位将会在2023年FEI国家杯上找到主人。每个团体席位包括三个骑手/坐骑组合。

1个团体席位： 东道主

7个团体席位： 2022年FEI马术三项赛世锦赛 （2022年9月14日至18日在意大利的普拉托尼举行）上成绩排名最高的7支队伍将会各锁定一个团体赛席位。

（2022年9月14日至18日在意大利的普拉托尼举行）上成绩排名最高的7支队伍将会各锁定一个团体赛席位。 2个席位： 2023年FEI马术三项赛欧锦赛 （2023年8月9日至13日在法国Pin du Haras举行）上成绩排名最高的两支尚未通过上述途径锁定奥运席位的奥运 A组和/或B组 队伍将会获得奥运会团体赛席位。

（2023年8月9日至13日在法国Pin du Haras举行）上成绩排名最高的两支尚未通过上述途径锁定奥运席位的奥运 队伍将会获得奥运会团体赛席位。 1个席位： 2023年C组FEI指定奥运资格赛 （时间地点待定）上成绩排名最高且尚未获得席位的 C组队伍 获得1个团体席位。

（时间地点待定）上成绩排名最高且尚未获得席位的 获得1个团体席位。 2个席位： 2023年泛美运动会 （2023年10月26日至29日在智利圣地亚哥举行）上成绩排名最高且尚未获得席位的2个 D组和/或E 组队伍获得团体席位

（2023年10月26日至29日在智利圣地亚哥举行）上成绩排名最高且尚未获得席位的2个 组队伍获得团体席位 2个席位： 2023年F组和G组FEI指定奥运资格赛 （时间和地点待定）中成绩排名最高且尚未获得奥运席位的两支队伍获得团体赛席位。

（时间和地点待定）中成绩排名最高且尚未获得奥运席位的两支队伍获得团体赛席位。 1个席位：2023年FEI马术三项赛国家杯系列赛（时间地点待定）中排名最高且尚未通过上述途径锁定席位的1支队伍将会获得团体赛席位。

个人赛资格流程

2024年巴黎奥运会最后15个席位将通过个人资格赛流程分配。一个NOC最多可以获得一个个人赛席位，只有未获得团体赛席位的NOC才有资格获得个人赛席位。

个人赛席位将通过以下方式分配：

14个席位：FEI奥运马术三项赛排名当中以下7个地区分组中排名最高的两位运动员将会获得个人赛参赛席位：

A - 欧洲西北地区

B - 欧洲西南地区

C - 中欧和东欧/中亚地区

F - 非洲和中东地区

G - 东南亚和大洋洲地区

3个席位：将会按照FEI奥运马术三项赛排名降序分配，排名最高且尚未锁定席位的选手优先（总排名/每个NOC最多获得2个个人赛席位）。

2024年马术三项赛赛制和赛程

马术三项赛的比赛将分三天在凡尔赛宫举行。

7月27日 - 三项赛之盛装舞步赛

7月28日 - 三项赛之越野赛

7月29日 - 三项赛之场地障碍赛

统计选手在三个项目上的总扣分进行排名，扣分最少的选手夺冠。马术三项赛将会产生两组奖牌，个人赛和团体赛各一组。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会运动项目比赛日历公布

2024年巴黎奥运会值得期待的马术三项赛明星选手

2024年巴黎奥运会上，澳大利亚名将安德鲁·霍伊有望第9次参加奥运会的争夺，如此成就在奥运历史上只有4位运动员取得过。63岁的霍伊在2020年东京奥运会上赢得了1枚团体三项赛银牌，成为澳大利亚历史上年龄最大的奥运奖牌获得者。至今为止他已经赢得过6枚奥运奖牌。

2020年东京奥运会上，德国骑手茱莉亚·克拉耶夫斯基在个人三项赛上创造历史。赢得金牌的她称为1964年东京奥运会女性骑手首次参加奥运马术三项赛以来首位赢得金牌的女子骑手。33岁的她能否实现卫冕？是否会有新人崭露头角挑战她的冠军宝座呢？

团体赛方面，东道主法国队期待在加盟口取得比东京奥运会时更好的成绩，解释凡尔赛宫将为法国队重返奥运最高领奖台提供最棒的舞台。以卫冕冠军身份参加东京奥运会的法国队最终只摘得铜牌。英国队结束了49年的冠军荒，子1972年慕尼黑奥运会以来首次斩获奥运马术金牌。澳大利亚队摘得银牌。

2024年巴黎奥运会马术三项赛奥运晋级之路时间线

2022年9月14日至18日 ：2022年FEI马术三项赛世锦赛（普拉托尼，意大利）

：2022年FEI马术三项赛世锦赛（普拉托尼，意大利） 2022年FEI马术三项赛世锦赛 - 2023年12月31日 ：各国家和地区奥委会获得团队席位的期限（能力证书）

：各国家和地区奥委会获得团队席位的期限（能力证书） 2022年12月（具体日期待定） ：FEI公布奥运排名赛事列表（和排名规则）以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表。

：FEI公布奥运排名赛事列表（和排名规则）以及2023年MER（Minimal Eligibility Requirments，译为最低资格要求）赛事列表。 2023年1月1日至2023年12月31日（待定）：排名周期 ：FEI奥运排名 - 三项赛

：FEI奥运排名 - 三项赛 2023年1月1日–2024年日期待定（“MER赛事截止日期”） ：运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间段

：运动员和坐骑满足FEI最低资格要求的时间段 2023年8月9日至13日： FEI欧洲锦标赛（Pin du Haras，法国）- FEI奥运A组、B组

FEI欧洲锦标赛（Pin du Haras，法国）- FEI奥运A组、B组 2023年日期待定 ：FEI指定奥运资格赛（待定）- FEI奥运C组

：FEI指定奥运资格赛（待定）- FEI奥运C组 2023年10月20日至11月5日 ：泛美运动会（圣地亚哥，智利）- FEI奥运D组和E组

：泛美运动会（圣地亚哥，智利）- FEI奥运D组和E组 2023年日期待定 ：FEI指定奥运资格赛（时间地点待定 - FEI奥运F组和G组）

：FEI指定奥运资格赛（时间地点待定 - FEI奥运F组和G组） 2023年FEI马术三项式国家杯赛季结束 ：FEI公布国家杯最终排名

：FEI公布国家杯最终排名 2023年12月（具体日期待定） ：FEI公布2024年MER赛事列表

：FEI公布2024年MER赛事列表 日期待定 ：三方委员会书面形式向NOC确认参与席位的使用（如适用）

：三方委员会书面形式向NOC确认参与席位的使用（如适用） 日期待定 ：FEI通知各NOC/NF（国家和地区单项体育联合会）其团体席位分配情况

：FEI通知各NOC/NF（国家和地区单项体育联合会）其团体席位分配情况 2024年日期待定 ：各NOC向FEI确认团体席位的使用情况

：各NOC向FEI确认团体席位的使用情况 2024年日期待定 ：FEI通知NOC以下事宜：

1. 团体赛人员构成；

2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。

3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FEI三项赛奥运排名。

：FEI通知NOC以下事宜： 1. 团体赛人员构成； 2. 不使用团体赛席位的NOC重新获得1个个人席位分配。 3. 个人席位和团体赛阵容的构成需根据FEI三项赛奥运排名。 2024年日期待定 ：各NOC需向FEI确认分配的个人名额和团体名额的使用情况

：各NOC需向FEI确认分配的个人名额和团体名额的使用情况 2024年日期待定 ： FEI重新分配所有未使用的名额。

： FEI重新分配所有未使用的名额。 2024年日期待定（“MER截止日期”） ：达到最低资格要求的截止日期。FEI提名单

：达到最低资格要求的截止日期。FEI提名单 MER截止日期后一天 ：FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合）

：FEI收到FEI能力证书（骑手和坐骑组合） 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会报名截止日期

：2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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