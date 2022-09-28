通往巴黎2024之路：奥运羽毛球资格体系详解

羽毛球运动已经成为奥运会的常驻运动项目，但是你知道吗？这项运动入奥相对较晚，在1992年巴塞罗那奥运会上才正式成为奥运会竞赛项目。在那之前，这项运动曾经作为展示运动在1972年慕尼黑奥运会和1988年首尔奥运会上亮相过。

至今为止，中国队是奥运会羽毛球历史上最成功的国家，共斩获47枚奖牌，其中包括20枚金牌。印尼队以21枚奖牌（包括8金）排在第二位。丹麦是羽毛球历史强国之一，引领着这项运动在欧洲的发展和进步。

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2024年巴黎奥运会羽毛球赛事参赛人数

将会有172位运动员参加2024年巴黎奥运会羽毛球比赛的争夺：男子、女子选手各86人。这些数字和2020年东京奥运会时持平。

男子、女子席位分配相同：83个席位为直接席位，1个席位预留给东道主，2个席位为参与席位。

每个NOC最多可以有男子、女子各8位运动员参赛。需要注意的是，巴黎奥运会羽毛球席位为NOC席位，由NOC决定席位最终的归属。

男单和女单项目中，在“巴黎奥运会资格排名”中有2位或更多运动员位列第1-16位的NOC将会获得对应项目的2个席位。

除此类NOC之外，其余NOC则最多只能获得男单、女单各1个席位。

男双、男双、混双项目采用相同的席位体系，在各双打项目“奥运资格排名”中拥有2个或多个组合出现在第1-8名中的NOC可以获得对应双打项目的2个席位。

2024年巴黎奥运会资格体系

2024年4月30日公布的“巴黎奥运会排名”将用于确定奥运会男单、女单、男双、女双、混双奥运席位的分配。

每个项目的排名都根据2023年5月1日至2024年4月28日运动员参赛取得的成绩来决定。

以下赛事的成绩可以纳入奥运排名统计：

汤姆斯杯和尤伯杯

苏迪曼杯

世锦赛

2级BWF巡回赛赛事 - levels 1-6

3级BWF洲际巡回赛赛事 - 国际挑战赛，国际系列赛和未来系列赛

洲际锦标赛（个人赛和团体赛）

洲际综合性体育赛事 - 泛美运动会、欧洲运动会、非洲运动会（如果在资格期内举行）

其它由BWF组织的国际赛事，包括提前获得BWF认可可以入围世界排名排位的赛事

单打晋级之路

将有70位运动员通过BWF“巴黎奥运会排名”获得单打席位，男子选手和女子选手各35人。

那些席位当中包括大洲代表席位。每个BWF洲际联合会在每个单打项目中至少需有两位球员代表参赛，代表球员需要在2024年4月30日公布的巴黎奥运会单打排名中至少排名第250位。

双打晋级之路

根据2024年4月30日公布的巴黎奥运会排名，将会有48对组合参加巴黎奥运会羽毛球双打比赛的争夺，男双、女双、混双各16对组合。每个BWF洲际联合会在每个双打项目中至少需要有一对组合代表参赛。

2024年巴黎奥运会羽毛球比赛赛制和赛程

2024年巴黎奥运会羽毛球比赛将于7月27日至8月5日在位于巴黎北部的拉夏贝尔港体育馆进行。

单打和双打比赛均由2个阶段组成：小组赛和淘汰赛。单打项目淘汰赛从16强赛开始，双打项目淘汰赛则是从四分之一决赛开始

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2024年巴黎奥运会可以期待的羽毛球名将

男单方面，丹麦名将安赛龙牢牢占据着世界一哥的位置，目前呈现出打遍天下无敌手的势头。2020年东京奥运会上首夺奥运金牌之后，他在2022年夏天又蝉联了世锦赛桂冠。他的队友安东森世界排名同样名列前茅，有望向奖牌发起冲击。

日本两届世锦赛冠军得主桃田贤斗在遭遇车祸后始终未能找回自己的状态，今年成为一轮游常客的日本巨星期待能够在巴黎奥运会周期当中重拾信心，恢复往日的风采。2020年东京奥运会黑马选手凯文·科尔登（危地马拉）闯进四强，为期待在巴黎奥运会爆冷的不知名选手提供了可以参考的模板。里约奥运会冠军、东京奥运会亚军谌龙淡出国家队之后，中国男单选手尚未涌现出可以稳定持续高水平表现的运动员。赵俊鹏在2022年世锦赛上收获铜牌让人眼前一亮，两年后他能否继续进步值得关注。

女单方面，世界排名第一的女单选手日本名将山口茜不久前刚刚在家门口蝉联世锦赛冠军，巴黎奥运会上她将向生涯首枚奥运金牌发起冲击。东京奥运会女单冠军陈雨菲在2022赛季展现了极强的稳定性，参加多项赛事均能走得很远，在东京世锦赛上夺得亚军。两年后的她无疑也会将目光锁定在卫冕上。西班牙名将卡罗琳娜·马林在里约奥运会夺冠后经历了几次大伤，但是从2022赛季她参加比赛的表现来看，她正在逐步找回自己的巅峰状态。中华台北名将戴资颖、印度名将辛杜同样具备登上领奖台的实力。

女双项目上，世界排名第一的奥运亚军组合陈清晨/贾一凡在2022年世锦赛上第三次斩获世界冠军头衔，两年后的巴黎奥运会时如能保持好状态，她们必然是夺冠热门组合之一。

男双方面，东京奥运会铜牌组合谢定锋/苏伟译（马来西亚）在东京世锦赛上首夺大赛桂冠。信心提升后的他们能否在未来两年继续斩获殊荣值得关注。奥运卫冕冠军、中华台北组合李洋/王齐麟也有实力力争卫冕。当然，印尼小黄人吉德翁/苏卡穆约组合如能恢复巅峰状态，他们也将成为男双冠军的热门人选。

混双方面，东京奥运会上爆冷未能斩获金牌的中国组合郑思维/黄雅琼在2022年初经历短暂的拆对之后在亚锦赛上重新携手后锐不可当，期间取得38连胜，连续夺得包括世锦赛冠军在内的7个冠军。东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍组合在2022年的表现并不稳定，教练团队已经决定对他们暂时拆队，以期能够助力他们复制在“雅思”组合身上取得的成功。日本组合渡边勇大/东野有纱是东京奥运会铜牌得主。他们是2022年全英公开赛冠军得主，世锦赛亚军。在2022年日本公开赛上，他们终结了“雅思”组合的连胜纪录。如能保持状态，他们有望在巴黎奥运会上再登领奖台。

2024年巴黎奥运会羽毛球资格赛时间表

2023年5月1日至2024年4月28日：“巴黎奥运会资格排名” 的排名期

的排名期 2024年1月15日： 各NOC提交参与席位申请的截止日期

各NOC提交参与席位申请的截止日期 2024年4月28日： 资格排名期结束

资格排名期结束 2024年4月30日： 巴黎奥运会资格排名公布

巴黎奥运会资格排名公布 2024年5月8日： 东道主向BWF书面确认席位使用的截止日期

东道主向BWF书面确认席位使用的截止日期 待定 :三方委员会以书面形式向NOC分配参与席位(如适用)

:三方委员会以书面形式向NOC分配参与席位(如适用) 2024年5月10日： BWF将向NOC通报其获得的席位

BWF将向NOC通报其获得的席位 2024年5月24 日：各NOC以书面形式向BWF确认的席位的使用情况

日：各NOC以书面形式向BWF确认的席位的使用情况 2024年7月5日： BWF重新分配所有未使用席位的截止日期

BWF重新分配所有未使用席位的截止日期 2024年7月8日： 2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年巴黎奥运会报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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