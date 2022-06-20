2024年巴黎奥运会滑板街式赛计分系统详解

2020年东京奥运会上，滑板街式赛完成了奥运首秀。精彩刺激的比赛画面以及运动员在赛场上展现出来的团结有爱精神给人们留下了深刻的印象。

无论是男子赛场还是女子赛场，都上演了年轻运动员“唱主角”的场面：男子街式赛中，22岁的日本选手堀米雄斗斩获冠军，而女子组则是13岁的西矢椛登上最高领奖台。女子街式赛参赛选手的平均年龄更是仅为14岁。

2024年巴黎奥运会滑板街式赛从资格赛开始就对赛制做出了很大调整，其目的就是为了统计运动员在技巧赛和滑行赛之间的综合实力。

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2024年巴黎奥运会资格赛和正赛计分系统介绍

2024年巴黎奥运会滑板街式赛赛制和东京奥运会时相同：运动员先进行2次路线滑行，每次的滑行时间为45秒，之后来到技巧环节（大绝招展示），展示5个技巧。但是，运动员的计分系统发生了巨大变化。

2020年东京奥运会上，每个技巧和每次路线滑行的计分区间都在0-10分之间，最终的总成绩是4个最好成绩相加（从2个滑行成绩以及5个技巧成绩，合计7个成绩当中综合选出）。

2024年巴黎奥运会上，单趟滑行和单个技巧的计分区间改为0-100分。对于总成绩的计算方式进行了调整，改为1个路线滑行成绩+2个技巧成绩的方式。运动员两次滑行中的最好成绩纳入总成绩统计（0-100分）；另外最好的两个技巧分数也将纳入总成绩，每个技巧的打分区间也在0-100分。因此，运动员最终的总成绩在0-300之间。

这项规则的修改意味着对于运动员的考验更加全面。2020年东京奥运会男子街式赛冠军堀米雄斗的路线滑行成绩均不如技巧成绩，因此他的夺冠总成绩分数全部出自技巧环节，这种情况不会出现在巴黎奥运会上。因为巴黎奥运会滑板街式赛比赛将确保会有1个路线滑行和2个技巧展示的分数被纳入总成绩统计当中。

另外，名为得分拒绝程序（Scoring Refusal Procedure）规则的出台也是2024年巴黎奥运会滑板街式赛的另一大变化，该规则适用于技巧赛环节。根据这项新规则，选手如果希望改善某个技巧的得分，他们有权选择重复一个动作而不会受到重复动作的处罚。被取代的动作分数则会变成0分。

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罗马举办首场巴黎奥运会滑板街式赛奥运资格赛

6月26日至7月3日，奥运滑板街式赛资格赛将在意大利首都罗马拉开战幕，众多世界顶尖选手将会参加本站赛事的争夺。包括西矢椛、堀米雄斗、雷莎·莱亚尔、中山枫奈、凯尔文·霍夫勒、贾格尔·伊顿在内的6位奥运奖牌得主都将在罗马亮相。另外，男子、女子滑板世界第一内贾·哈斯顿和帕梅拉·罗萨的表现也值得关注。

罗马站比赛将采用巴黎奥运会滑板街式赛全新计分机制。

本站滑板街式赛赛事位奥运会资格赛。运动员将会收获奥运世界排名积分。巴黎奥运会积分期为2022年6月22日至2024年6月23日。