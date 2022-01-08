谷爱凌豪取本赛季世界杯U型场地技巧四连冠

身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌本赛季已经在美国铜山和加拿大卡尔加里（双赛）三次登上该项目世界杯分站赛最高领奖台，在DEW巡回赛上，她同样是这个项目的冠军得主。

在今天的决赛中，谷爱凌第1滑获得94.75分，这一分数已经足够她锁定本站赛事冠军。第2滑最后一位登场的她轻装上阵，凭借令人叹为观止的出色发挥，夺冠的同时收获97.50分的生涯最高分。

赛后接受采访时，谷爱凌兴奋的表示：“我现在完全懵了，97.50分是我生涯最高分，今天的表现也可以算得上是我生涯U槽最好的表现之一了，我真的为自己感到自豪。U槽和坡面障碍技巧项目发展的很快，能够成为其中的一份子，我感觉很自豪。”

明天，谷爱凌还将参加马默斯山站坡面障碍技巧的比赛，在该项目上她同样也是2021年世锦赛和极限运动会双料冠军得主。能够斩获新赛季个人坡障首金，我们拭目以待。

爱沙尼亚名将、2019年世锦赛该项目冠军凯莉·希尔达鲁忍着手部骨折的疼痛，在今天的表现同样出色，两滑成绩全部突破90分。最终凭借第2滑的92.50分收获银牌。这枚奖牌也是她继铜山站铜牌之后收获的本赛季第二枚双板U槽奖牌。

2018年平昌冬奥会季军，美国选手布瑞塔·希格妮凭借第1滑的87.75分斩获铜牌。

2020年洛桑冬青奥会该项目亚军、中国选手李芳慧86.25分位居第5，张可欣84分排名第7.

男子组比赛中，新西兰小将尼科·波蒂厄斯凭借第2滑近乎完美的表现斩获97.00分，夺得冠军。冬奥会两金得主大卫·怀斯凭借第1滑的95.25分位居次席，他的美国同胞阿隆·布朗克93.75分收获铜牌。

赛后波蒂厄斯在接受采访时表示：“我感觉太太太好了！这个赛季对我来说有点艰难，状态一般，而且之前几场决赛我的表现也没有达到自己的预期水平。今天这个冠军来的非常及时，让我为接下来的两项大赛积攒了信心。”