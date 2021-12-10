U槽登顶！谷爱凌背靠背斩获赛季第二冠

2021/22赛季自由式滑雪U型场地技巧世界杯在美国铜山开赛，本站赛事为新赛季该项目揭幕战，吸引众多顶尖高手参赛。

在女子组比赛中，来自中国的该项目世锦赛卫冕冠军谷爱凌以及来自爱沙尼亚的2019年水晶球奖得主凯莉·希尔达鲁是夺冠热门。今年世锦赛亚军和季军获得者加拿大选手瑞秋·卡克和英国选手佐伊·阿特金也有望向谷爱凌和希尔达鲁发起挑战。

本站赛事赛制为每位选手先后进行三次滑行，取其中最好的一次成绩进行排名。

中国选手谷爱凌在第1滑即获得90.50的高分，此后尽管在第2滑摔倒（27.75分），第3滑衔接出现失误（76.26分），但依然凭借第1滑的分数夺得冠军。

本站赛事是谷爱凌新赛季参加的第2项赛事，继上周在美国斯廷博特举行的自由式滑雪大跳台赛季揭幕战中夺冠后，本周更换项目再出发的她再次登上了最高领奖台，展现了不俗的竞技状态。如此亮眼成绩无疑能够给2022年北京冬奥会志在争夺三个项目（坡面障碍技巧、U型场地技巧、大跳台）冠军的谷爱凌提升信心。赛后接受FIS现场采访时，她说道：“能够在如此短的时间里背靠背赢得大跳台和U型场地技巧世界杯冠军是非常好的成绩。这让我对赛季接下来的比赛倍感兴奋。”

加拿大名将卡尔克在今天的比赛中有些慢热，第1滑摔倒后顶住压力，在接下来的两次滑行过程中出色的完成了任务，分别取得89.50分和90.00分，最终凭借第3滑的成绩以半分劣势位居亚军。谷爱凌的好友、凯莉·希尔达鲁三次滑行表现相对稳定，没有出现重大失误。最终凭借第2滑的88.75分位列季军。平昌冬奥会铜牌得主布瑞塔·希格妮位列第四。另外一位中国选手张可欣位列第七。

阿莱克斯·费雷拉 照片出自： 2021 Getty Images

男子组方面，2018年平昌冬奥会双板U型场地技巧亚军、美国名将阿莱克斯·费雷拉同样在第1滑中就展现了最佳状态，收获93.50的高分，并凭借这一成绩一举夺魁。赛后费雷拉表示：“竞争非常激烈，我们大家都在为参加北京冬奥会的机会而拼搏。今天比赛过程中，我的心情就像是坐过山车一样，最终能够登上领奖台让我感觉很庆幸。”

来自新西兰的2018年平昌冬奥会该项目季军、2021年世锦赛冠军尼科·波蒂厄斯凭借第1滑的92.25分位居亚军。加拿大选手布伦丹·麦凯凭借第2滑的91.50分收获一枚铜牌。两届冬奥会该项目冠军得主美国名将大卫·怀斯位列第七，他的队友、2019年世锦赛冠军阿隆·布朗克三次滑行全部以失败告终。

本周六，同一块场地将会迎来单板U型场地技巧名将的到来。美国巨星肖恩·怀特在预赛中的表现差强人意，力争冬奥会第四金的他需要尽快提升状态。决赛中他的表现如何值得关注。

中国女子单板选手蔡雪桐在预赛中成绩突出，获得第一组头名。她的队友武绍桐以小组第四身份同样获得了决赛的参赛资格。

Olympics.com将会持续关注赛事进展。