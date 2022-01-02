三天两冠，谷爱凌斩获新年开门红

谷爱凌在12月30日举行的第一场比赛当中预赛斩获95.60分，以第一身份晋级8人决赛，最终以96.80的高分夺冠。

1月1日的比赛中，虽然现场大风天气对于运动员的动作产生了一定影响，谷爱凌依旧取得预赛（95.00分）、决赛（92.80分）双第一的成绩，三天之内斩获两冠，成绩非常稳定（两周前的DEW 巡回赛上同样斩获U槽冠军，新赛季该项目四战四捷）。

来自加拿大的该项目2021年世锦赛亚军瑞秋·卡科尔在本站赛事首场比赛中收获铜牌，次战摘得银牌。17岁的美国小将，2020年洛桑冬青奥会铜牌得主汉娜·福尔哈伯两场比赛成绩和卡科尔对调：分别位居亚军和季军。

本站比赛过后，谷爱凌在新赛季U槽世界杯赛场已经实现三连冠，目前在该项目世界杯积分榜上以400分遥遥领先，瑞秋·卡科尔积220分位居第2，瑞士名将萨拉·霍弗琳排名第3，积分为200分。缺席本站比赛的2019年该项目世锦赛冠军、爱沙尼亚选手凯莉·希尔达鲁位居第4，积分为189分。

李芳慧在2020年洛桑冬青奥会上 照片出自： OIS/OIC

本站比赛中，两位中国选手张可欣和李芳慧表现均有所提升，同样取得了不错的成绩，

张可欣第一场比赛以预赛第3（91.60分）身份晋级，决赛中排名第4（89.20分）。第二场预赛第4（86.60分），决赛第5（83.00分）。

2020年洛桑冬青奥会女子双板U槽亚军李芳慧第一场比赛预赛位居第7（84.40分），决赛第5（80.40分）；第二场比赛预赛第8（85分），决赛第7（82.40分）。

加拿大自由式滑雪远动员布伦丹·麦卡伊 照片出自： Sean M. Haffey/Getty Images

男子组比赛中，2020年世锦赛U槽季军布伦丹·麦凯（建大）两场比赛均登顶最高领奖台。2018年平昌冬奥会亚军、2019和2020年该项目极限运动会（X-Games）冠军阿莱克斯·费雷拉（美国）收获两个亚军。2021年世锦赛亚军西蒙·达尔图瓦（加拿大）和2019年世锦赛季军诺阿·鲍曼（加拿大）分别在两场比赛中收获铜牌。

世界杯排名方面，麦凯和费雷拉同积260分并列第1，奥地利选手马特伊·斯万塞尔218分位居第3。

下一站U槽世界杯赛事将于1月6日至9日在美国马默斯山举行，敬请关注。