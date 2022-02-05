2月5日速度滑冰女子3000米奖牌赛：荷兰名将刷新奥运纪录夺金 

第一组出场的是哈萨克斯坦选手莫罗佐娃和中国选手阿达克，结束莫罗佐娃以4分04秒97率先抵达终点，阿达克用时4分12秒28。

平昌冬奥会该项金牌得主荷兰选手阿赫特里克特在第三组出场，她的完赛用时为4分02秒21，而她的同组对手日本运动员高木美帆以4分01秒77速度完赛。

上届冬奥季军、世锦赛该项目卫冕冠军荷兰选手安东妮特·德容在第6组登场，用时4分02秒37完成比赛，同组的日本选手佐腾绫乃以4分03秒40完成比赛。

参加过平昌冬奥会的中国速滑选手韩梅在本次3000米比赛的第7组登场，她以4分07秒74的速度完成比赛。同组对手是白俄罗斯的祖耶娃，成绩为4分08秒70。

随后出场的是曾创下奥运纪录、现年50岁的德国老将佩希施泰因和世界纪录保持者捷克名将萨布利科娃，最终，后者以4分00秒34的成绩排在已出场选手的第一位。德国人的成绩为4分17秒16。

在随后出场的一组选手中，加拿大选手韦德曼再创佳绩，滑出3分58秒64的成绩，挪威神童维克隆德的成绩为4分01秒44。

最后出场的是世界排名第1和第2的意大利选手洛洛布里吉达和荷兰人斯豪滕。这场神仙打架，荷兰名将在最后一圈实现反超，以3分56秒93的成绩夺冠，刷新奥运纪录。意大利选手洛洛布里吉达以3分58秒06的速度获得亚军。

经过10组比赛的较量，荷兰名将斯豪滕以3分56秒93的成绩夺冠，并刷新奥运纪录，意大利选手洛洛布里吉达获得亚军，这是意大利在女子速滑项目上获得的首枚奥运奖牌。加拿大人韦德曼摘铜。中国选手韩梅和阿达克的最终排名分别是第15和第17。