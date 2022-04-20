“小轮车教父”达尼埃尔·德赫尔斯继续前行

在极限运动领域，自由式小轮车巨星达尼埃尔·德赫尔斯绝对算得上是一位老将，但即使如此，他依旧在这项运动中位居顶尖高手之列。

来自委内瑞拉的德赫尔斯已经37岁，比上周千叶X极限运动会自由式小轮车冠军罗根·马丁（澳大利亚）大9岁，比最年轻的参赛选手中村轮梦（日本）年长足足17岁。

不过在赛场上，很多同场竞技的运动员都把他当成自己的偶像，同时也是他们需要警惕的强劲对手。

被誉为“小轮车教父”的德赫尔斯生涯至今共5次赢得X极限运动会金牌，第一次登上该赛事最高领奖台是在2007年。

2020年东京奥运会上，自由式小轮车上演奥运首秀，这是斩获银牌的德赫尔斯此前从未想过会发生的事情。

Daniel Dhers celebrates after his first run in the men's BMX Freestyle Park final at Tokyo 2020 照片出自： 2021 Getty Images

解锁奥运奖牌的能量

生活在美国北卡罗尼亚的德赫尔斯时刻准备着继续参加比赛，为此他坚持训练以保持自己的竞技状态。

考虑到偏大的年龄，在不断挑战身体极限的同时，他需要花费额外的时间和精力去照顾自己的身体。他在社交媒体上分享自己力量训练的训练量就是出于这种考量，监督自己。

在接受红牛采访时他说道：“确实需要做大量的工作。每天我都会有骑行训练，然后会在健身房通过力量训练来保持自己身体的机能。此外还要进行耐力训练。”

“骑行训练一直以来都是我的首要任务，我一天的工作都是围绕它展开的。目的就是在骑行方面保持或者提升自己的表现。”

除了来自年轻对手的激励外，代表自己的国家在东京奥运会上登上领奖台同样是他继续前进的动力。

委内瑞拉代表团在东京奥运会上刷新了该国单届奥运会奖牌纪录，其中就包括德赫尔斯的自由式小轮车银牌以及三级跳巨星尤利玛尔·罗哈斯的金牌。

在委内瑞拉，德赫尔斯从事的运动被一些人认为是“反文化”，但是即使如此，他依然对于该运动最终被自己的同胞接受抱有希望。

东京奥运会结束后回到首都加拉加斯时，德赫尔斯感受到了他的奖牌和付出对于这个国家的意义。

他在当地受到热烈欢迎，人们打出了他的巨幅海报表达对于这位英雄的喜爱。从抵达机场开始，德赫尔斯的凯旋接待就已经开始了。他所到之处无不是一片欢乐的海洋。人们尽情表达着对于他取得奥运成功的认可。

德赫尔斯的凯旋之旅包括在首都街道的骑行，吸引了大量当地人骑车随行。另外，在加拉加斯西部的Cota905地区，他还展示了小轮车技巧。

他表示：“我知道体育能够给这个困难重重的国家带来怎样的欢乐，能够为这种欢乐贡献自己的一份力量让我感到非常开心。”

去年12月底，他还到访塔奇拉州，在那里人们撑起了一副10米高的德赫尔斯巨幅海报。那次活动也成为迎新年活动的一部分。

他还到访了安赫尔瀑布。

期间德赫尔斯积极地鼓励全国各地的儿童和年轻人参与体育运动，用他亲身经历来证明：如果你热爱你所做的事情，并为此付出努力的话，一切都是可能的。

他还分享了自己4岁时开始接触自行车的经历，当时他收到的小轮车对于他而言特别大，在骑行过程中他不断的摔倒在地，这对他的韧性是一种考验。小德赫尔斯坚持了下来并最终沉迷于小轮车，以至于他的父母不得不把车链给卸下来，以防止他为了练习小轮车而旷课。

2003年巴西X极限运动会开赛前一天，德赫尔斯的背部受伤。对于那次经历他说道：“我当时对于那场比赛盼了一整年，但是在比赛前一天我突然无法参赛了，那种打击太大了。当时我想的就是，完了，我就到这儿了。”

最终克服背伤的他重新站了起来，之后就是他创造的无数历史的经历。

如今的德赫尔斯每到一座城市，都会通过自己的奥运奖牌光环来激励周围的人。

与此同时，这种分享也让他感受到自己肩上承载的责任，激励他自己不断前行。

达尼埃尔·德赫尔斯：以推广小轮车为傲

对德赫尔斯来说，奥运会后以小轮车先锋身份推广这项运动、让更多人接触这项运动，对于长久以来一直致力于此的德赫尔斯来说是自然而然的一步。

早在2014年5月，他在北卡罗莱纳州的霍利斯普林斯市开设了达尼埃尔·德赫尔斯运动中心，旨在为孩子们提供感受小轮车运动并爱上这项运动的机会。

当时德赫尔斯在接受采访时说道：“每次有孩子想要尝试小轮车的时候，由于车对他们来说还有些大，会让他们感到有点害怕。所以他们可能就放弃了。”

“但是在我这里，我希望为孩子们提供最友好的体验保障，让他们过来骑骑车，度过欢乐的时光。我希望让他们重新感受到骑车的乐趣，就像我一样。”

即使已经年近40，但是让委内瑞拉人感受到快乐依然是他工作的核心。

2024年巴黎奥运会，届时已经39岁的他能否继续给自己的国家带去欢乐呢？我们拭目以待。