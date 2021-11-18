雪橇新赛季开赛在即！一起认识中国雪橇国家队

2015年7月，在马来西亚吉隆坡举行的国际奥委会第128届会议上托马斯·巴赫主席宣布北京申办2022年冬奥会成。很快，第一支中国雪橇国家队也应运而生。

中国国家体育总局冬季运动管理中心经过选拔，选出了男队员6名、女队员5名，组成中国首支国家雪橇队。队伍发展至今，还有8位选手正在为2022年北京冬奥会做着最后的冲刺。

从组队伊始，来自列支敦士登的沃福冈·沙德勒就出任了中国雪橇国家队的主教练。

沃福冈是雪橇运动员出身，退役后在美国执教24年，之后又在俄罗斯执教4年，经验丰富。

由于雪橇运动在中国起步较晚，选拔人才时只能根据教练沃福冈制定的多项标准跨项选才。

比如参加男子单人雪橇比赛的新疆籍选手居巴伊，他是2016年从标枪“转行”练雪橇的。

在接受央视采访时回顾最初接触雪橇的场景时，居巴伊笑着表示：“当时我们都不知道雪橇是什么项目，在网上搜了一些视频，看完之后发现这个项目这么危险，我妈不想让我来。我一直坚持自己的选择，就是想站在奥运舞台上为国争光。”

雪橇最为速度最快的冬季运动项目之一，比赛中最高时速可以达到135公里。那种令人肾上腺素飙升的速度感对喜欢刺激的人而言是一大吸引。

比如女子单人雪橇项目的胡慧兰，她就表示：“我本身也比较喜欢这种比较有刺激性和挑战性的东西，这是一个非常好的机会，而且是一个全新的项目，非常想要去接触。”

男子双人雪橇选手黄叶波之前是练短跑的，他最初被雪橇吸引的原因和胡慧兰差不多，他表示：“搜了一下这个项目，一看就是速度特别快、特别刺激。我就是特别喜欢这种比较刺激的项目。”

黄叶波的搭档彭俊越初识雪橇的经历让人忍俊不禁，他透露道：“当时还以为是双板、越野滑雪之类的（运动项目）呢，去了一看，躺着滑，挺有意思的！”

延庆国家雪车雪橇中心鸟瞰图 照片出自： 2020 Getty Images

中国雪橇国家队成立初期由于国内没有训练场地，队员就在商场的滑冰场上训练。给训练制造了很多难题。随着延庆雪车雪橇中心赛道“雪游龙”的落成，中国国家队队员终于有了自己的赛道，有了最好的训练配套设施，令他们感到非常兴奋。

雪游龙是世界第17条、亚洲第3条、中国第1条雪车、雪橇赛道，全长1975米，垂直落差121米，由16个角度、倾斜度各异的弯道组成，其中包括举世罕见的360度回旋弯。

虽然起步晚，但是中国雪橇队在这几年不断通过科技手段辅助训练，运动员的专项体能、身体素质、心理素质均取得了明显进步。对于冬奥会赛道相对更加熟悉也许将成为中国雪橇运动员在北京冬奥会赛场爆冷的一大优势。

主教练沃福冈在接受央视采访时说道：“我刚开始接受中国雪橇队的时候，我们几乎是从零开始。在那之前，中国没有开展雪橇运动。练到现在，我们进步很大，但是还有很长的路要走。如果和国际运动员交流，他们也会对中国队目前取得的进步表示认可。”

2021/22赛季FIL雪橇世界杯首战赛事将于11月19日至21日在北京延庆国家雪车雪橇中心拉开帷幕。比赛包括男子单人雪橇、女子单人雪橇以及男子双人雪橇比赛。目前，满额参加北京奥运会比赛是中国队的首要目标。中国运动员表现如何，我们拭目以待。

2021/2022赛季FIL雪橇世界杯延庆站中国雪橇队参赛名单：

女子单人雪橇：

胡慧兰

王沛宣

刘鑫怡

男子单人雪橇：

阿拉巴提·艾合买提

鲍振宇

居巴依

男子双人雪橇