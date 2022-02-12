高亭宇：给奖牌换颜色，说到做到！

当天，在2022年北京冬奥会速度滑冰男子500米比赛中，中国选手高亭宇以34秒32的成绩夺得金牌，同时打破平昌冬奥会由挪威选手哈瓦尔·霍尔默菲尤尔·洛伦森创造的34秒41的奥运纪录。

当看到大屏幕成绩排名的那一刻，高亭宇和教练、团队成员等紧紧抱在一起，欢呼雀跃。随后，他身披国旗，比着“一”的手势，在“冰丝带”绕场一周，和现场观众共享胜利的喜悦。

赛后，在混采区接受采访的高亭宇却显得没那么兴奋，甚至对自己的成绩有点儿不满意。他说：“今天保守滑的，只是正常水平。这个成绩比我正常水平已经慢了0.1到0.2秒。”

对于破奥运纪录的感受，高亭宇说：“比赛前就想过打破奥运纪录，拿冠军，这场地不破奥运纪录好意思拿冠军吗？但成绩出来后没有那么兴奋，因为比预想的速度慢了点，可能和腿伤有关。”至于“冰丝带”的冰面，他说，“滑起来感觉非常好”。

提起最想感谢的人，高亭宇说：“我想对教练说，太辛苦，太不容易了！为了陪我，自己家庭都没怎么照顾。一直陪我在一起，很感谢他！”

在家门口比赛，又在北京冬奥会开幕式上担任中国代表团旗手，这些压力他都努力一一化解。在比赛前一周，就“卸载了微信”。

高亭宇创造了男子500米速滑奥运会纪录 照片出自： Getty Images

站上赛场的时候，他也始终专注于自己的比赛。作为短距离项目，男子500米胜负在毫厘间，现场气氛紧张。他透露，“赛前，我听到场内播放起偶像周杰伦的歌，一下子就放松了。”

四年的备战过程中，高亭宇也是孤注一掷。“夏训的时候，我会一周吐一两次，而且推掉了所有个人的商务活动之类的，就是为了这块金牌。”

赛前，“平时每天需要睡10到12个小时”的高亭宇失眠了。“我昨天没怎么睡好，压力太大了。”

排在第七组出场、“旗手魔咒”，对于外界的议论，高亭宇手举“金墩墩”，一脸骄傲：“有人跟我说我这次不可能拿冠军，我就想跟他们说，这是啥？”

对未来的自己，高亭宇想说：“保护好身体，先调整休息。因为速度滑冰项目只要有一点伤、一点失误，就可能无缘前三，甚至前10都到不了。我晚上回去还要进行针灸治疗。”

（选自：新华社）