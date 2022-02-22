高亭宇专访：完美体验冬奥会的最佳打开方式

2022年2月12日是中国速度滑冰的特殊日子。因为在那一天，第2次参加冬奥会的中国速度滑冰运动员高亭宇在男子500米项目的争夺中以34秒32的成绩赢得冠军并刷新了该项目的奥运会纪录。他也继2018年平昌冬奥会为中国代表团摘得男子首枚速滑奖牌后，在家门后完成了“给奖牌换一换颜色”的任务。成为中国速滑历史上首位男子奥运冠军，同时也是第二位登顶冬奥会最高领奖台的中国速滑运动员。

高亭宇和赵丹单人中国代表团北京冬奥会开幕式旗手 照片出自： 2022 Getty Images

高亭宇的2022年北京冬奥会之旅高光开场，2月4日开幕式当天，他和赵丹作为中国代表团的旗手引领着中国冬奥健儿登场亮相。

在接受Olympics.com采访的过程中，谈到那次难忘的经历时高亭宇兴奋的表示：“这真的是人生中特别好的经历。我当旗手就是希望能够带领大家旗开得胜。”

最终他的美好希望变成了现实，中国短道速滑队在第一天的比赛中就在首次亮相冬奥会的混合接力项目上为中国代表团收获本届冬奥会的第一枚金牌。

说道中国代表团旗手，就不能不说到“旗手魔咒”，过往担任中国代表团开幕式旗手的运动员均为能在那届冬奥会上赢得金牌，而高亭宇用自己的优异表现强势打破了这个旗手魔咒。

对此高亭宇说道：“在家门后把魔咒破掉了感觉很开心。比赛中我就努力想表现出最好的自己，最终夺冠了我非常开心，也很激动，睡不着觉。”

高亭宇创造了男子500米速滑奥运会纪录 照片出自： Getty Images

参加过2018年平昌冬奥会并登上领奖台的高亭宇在北京冬奥会主场夺冠并再次登上领奖台。现在回过头来对比这两届冬奥会给他的感受时，高亭宇坦言主场作战随之而来的压力会更大一些，但同时也会让运动员更加兴奋一些。他解释道：“因为现场中国观众比较多，让我感觉很亲切。此外，来自国家的大力支持让我感觉身上多了一种使命感。因此心里就下定了决心，一定要在自己的家门口打好这场比赛。”

这种信念也是支撑着他从平昌冬奥会一路走来经过疫情影响后依旧能够不懈努力，取得突破的原因。

从2021年开始，复出赛场的高亭宇就展现了不俗的竞技状态。高亭宇将如此变化归功于去年夏训的积累。运动员在不同阶段都有不同的目标，而高亭宇给自己新赛季设定的目标就是突破自己。

新赛季开始后，高亭宇在国内外赛事中均取得了优异的成绩，这其中就包括本赛季世界杯赛场的1金1银。这也为他在北京冬奥会赛场上实现自己的目标增添了信心，“在家门口展现自己的最大潜力”的话最终在国家速滑馆变成了现实。

参加冬奥会比赛之前，任何运动员都会或多或少感受到压力的存在。压力应对的成功与否对于运动员最终能否展现出最好的自己有着至关重要的影响。“我一般都是隔绝，把自己跟外边世界隔绝出来，然后断掉一切社交媒体什么软件，把自己静下来，自己单独享受一个空间。”高亭宇分享自己对抗压力的方法时透露到：“基本上是前一周多左右，对让自己静下来沉下来，不看那些乱八七糟的东西，训练，然后听听歌、刷刷剧。”

为了备战这场500米决赛，高亭宇提前一周就已经把微信卸载了。夺冠后重新安装后他发现众多道贺信息泉涌而来，对此他表示：“我当时好像收到了1000多条信息，到现在还有五六百条没回呢。”

北京冬奥会闭幕式上，高亭宇和徐梦桃担任中国代表团旗手 照片出自： James Chance

尽管北京冬奥会经历了如此多高光时刻，但是回顾自己的第二次冬奥之旅时高亭宇在心态上依旧能够做到淡然处之，他表示：“对我来说，其实就是个比赛的完整体验，对手也没变，场地也没变。”

成为奥运冠军后，是否会给自己一点奖励呢？“没啥可奖励的，就是一次比赛的胜利而已。”高亭宇斩钉截铁的回答道。

北京冬奥会上，除了速度滑冰比赛，高亭宇还关注了哪些比赛呢？对此他表示：“只要有中国队参加的项目我都关注。” 除了滑冰，还有什么运动项目自己想去尝试呢？高亭宇说道：“滑17年冰了，我可能会想尝试一下滑雪。”

关于未来如何打算，高亭宇表示目前并没有想那么远。“下了领奖台，从零开始。接下来应该会继续先把身体养好，然后回家陪陪家人、朋友。”