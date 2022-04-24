走出抑郁的加布里埃尔·梅蒂纳确认将重返赛场：“这段时间我学到了很多”

巴西冲浪名将加布里埃尔·梅蒂纳确认将于2022年5月底在印尼重返世界冲浪联赛（WSL），届时他将参加自己自2021年9月以来的首场比赛。

日前，接受巴西电视台TV Globo采访时，这位三届WSL冠军得主（2014、2018、2021）分享了自己在过去一年中经历的困难。家庭不睦和离婚导致他陷入抑郁当中。如今，他感觉自己已经做好准备，可以重新开始将冲浪提上日程了。

28岁的梅蒂纳在采访中表示：“远离赛场的这段时间对我来说是有益的。对我而言（患有抑郁症）不是秘密，我反而觉得探讨心理健康问题是很有意思的事情。我确实经历了抑郁症，然后也接受了心理医生的治疗。我此前从未想过自己会处于如此境地。挺可怕的，突然间一切对你而言都没有意义了。”

“现在我的情况好多了，能够重新找回自己让我感觉很开心。之前的那段日子让我学到了很多。”

梅蒂纳：“我有过哭着参加比赛的经历”

很难想象，参加延期举行的2020年东京奥运会并完成冲浪奥运首秀、斩获个人第三个WSL联赛冠军的年份里，梅蒂纳却经历了挫折。他和母亲、姐姐、继父以及前教练查尔斯·萨尔达尼亚产生了分歧。

梅蒂纳解释道：“我的职业生涯开始的很早，14岁时就有赞助商了。之前一直是家人打理我的事务，但是我感觉现在已经到了一个需要改变的点，我需要更专业的管理团队，同时我也希望更多的参与到决策当中去。但是每个人都有自己的观点，因此就发生了那些事情。”

在谈到和家人和解的可能性时，梅蒂纳心情有些激动的说道：“我一直都选择和平的方式解决所有问题。我的梦想就是和我的生父、妈妈、继父和睦相处。这个梦想有一天会实现的。”

梅蒂纳的前教练萨尔纳尼亚目前正在执教他的妹妹索菲亚，后者也是冲浪运动员。

加布里埃尔·梅蒂纳聊到了家庭不睦以及和模特妻子雅斯敏·布鲁内特离婚对于他比赛带来的影响，当时他自己很难专注在比赛和训练上。他说道：“去年在比赛中，我确实有过边哭边比赛的经历，这对我的表现肯定会有影响。我尽量保持着冷静，从未说起过这些事，我希望能够专注在自己的工作当中。很开心最终第三次摘得WSL联赛冠军，但是过程却并不轻松。”

我希望留下传承

走出困境的梅蒂纳已经恢复了动力，他希望在世界冲浪联赛上留下更高、更伟大的传承。巴西人已经错过了新赛季在夏威夷（2站赛事）、葡萄牙（1站赛事）、澳大利亚（2站赛事，其中1站比赛在本周进行）举行的比赛。他的2022年首秀将于5月28日在印尼G-Land上演。

WSL已经确认梅蒂纳将持外卡参赛。算上印尼站比赛，本赛季梅蒂纳共将参加5项赛事，其中包括巴西萨夸雷马站的赛事。如果成绩突出，他还有望参加9月份举行的总决赛。

梅蒂纳说道：“我希望赢得更多世界冠军头衔。我曾经觉得夺3冠就差不多了，但是现在我想要更多。对此我很有动力，我迎来了人生和运动生涯的最好时光。我想要享受上帝赐予我的这份厚礼——冲浪，我想要留下传承。”