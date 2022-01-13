空中技巧世界杯鹿谷站：中国包揽男子前三 孔钒玉女子亚军

在率先进行的女子比赛中，以预赛第4名晋级决赛的澳大利亚选手劳拉·皮尔以118.05的成绩获冠。孔凡钰以84.58分排名第二，获得亚军，白俄罗斯选手胡斯科娃以82.65分获得季军。

中国名将徐梦桃在资格赛中出现失误，在执行难度系数3.525的bdFF动作时落地摔倒，仅得到60.98分 ，遗憾出局。徐梦桃在月初加拿大勒瑞雷站的比赛中刚刚夺冠，将职业生涯世界杯个人赛冠军数上升到27个。

资格赛中，与徐梦桃采用同样动作的孔凡钰顺利得到88.47分，排名第3。邵琪和许诺分别以88.62分和80.32分排在第5和第12，三位中国运动员携手闯入决赛。

决赛首轮，孔凡钰选择难度系数3.710的bLTF动作，发挥出色获得99.79分，排名第3。邵琪和许诺都选择了3.15bFF的难度系数动作，分别得到了82.84分和82.21分，分列第7和第8位，未能进入前6名，无缘次轮决赛。澳大利亚选手斯科特·丹尼尔和劳拉·皮尔在这一轮分别获得103.74和101.36分，排在前两位。

决赛第二轮，澳大利亚名将劳拉·皮尔完成了高难度4.293的bFFF动作，获得118.05分。孔凡钰挑战难度系数4.027的bLFF动作，结果出现落地失误，空中分5.30、动作执行13.60分、落地只有2.10分，总分84.58分。平昌冬奥金牌得主、白俄罗斯人胡斯科娃得到82.65分。这样，皮尔夺得本站比赛冠军，孔凡钰获亚军，胡斯科娃摘铜。

在稍晚结束的男子比赛中，中国运动员大放异彩，王心迪、杨龙啸和孙佳旭包揽了冠亚季军。本站比赛，中国男队派出5人参赛，且5人均闯入决赛。

首轮决赛，加拿大选手米哈·枫丹难度系数4.175的bLdFF动作得到125.25分，排名第一。王心迪和杨龙啸均选择难度系数4.425的bFdFF动作，均得到122.57分，排名第二、三位。孙佳旭难度系数4.525的bdFFF动作以119.46分排在第四。两位老将齐广璞和贾宗洋在这轮分别排名第七和第九，未能入围次轮决赛。

决赛第二轮，中国选手保持着稳定的发挥，王心迪难度系数4.525的bdFFF动作，空中5.80分、动作执行13.30分、落地8.00分，总分122.62，排名第一。杨龙啸以同样的动作得到112.67分。孙佳旭挑战难度系数5.0的动作，遗憾因落地失误只获得83.50的总分。但晋级次轮决赛的乌克兰选手科托夫斯基、加拿大选手埃米尔·达尼乌和米哈·枫丹均在落地时出现重大失误。这样，中国选手包揽了本站比赛的前三名。

根据赛程安排，当地时间1月13、14日将举行雪上技巧的比赛。