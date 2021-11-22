自由式滑雪世界杯施图拜站：西达鲁复出夺冠

当地时间11月20日，2021/22赛季国际雪联自由式滑雪世界杯坡面障碍技巧比赛在奥地利滑雪胜地施图拜结束，挪威飞人包揽了男子项目的金牌和铜牌。爱沙尼亚名将西达鲁强势回归，以绝对优势获得了女子冠军。

在男子坡面障碍的比赛中，挪威选手鲁德以87.60分的成绩登上了积分榜首，加拿大人马克斯·莫法特和挪威人费迪南德·达尔分别获得第二、第三名。

作为2019年世锦赛坡面障碍的银牌得主，鲁德在周末的资格赛中以第二名的成绩晋级。决赛中，21岁的挪威人以1.34分的优势领先加拿大选手莫法特，他的同胞达尔则获得了86.06分。

在赛后接受采访时，鲁德表示他对明年的北京冬奥会非常期待，并且已经准备好了“秘密武器”，希望届时能给人带来惊喜。

女子比赛中，爱沙尼亚名将西达鲁上演了强势回归。她在今年1月份世界极限运动会前的训练中扭伤了前十字交叉韧带，从而提前结束了2020/21赛季的征程。本站施图拜坡障技巧世界杯是她的伤愈复出之战。由于中国选手谷爱凌在赛前的训练中摔跤意外退赛，爱沙尼亚人成为本站比赛的夺冠热门。

19岁的爱沙尼亚小将在决赛第二轮拿下88.68分，力压获得第二的瑞士老将赫夫林（80.30分）和第三名挪威人约翰·基利（78.32分）。

和鲁德一样，西达鲁在资格赛中的排名也是第二位，仅次于瑞士人马蒂尔德·格雷莫。决赛中，这位2019年世界青年锦标赛冠军表现得无懈可击，赛季首秀就轻松获得了冠军。

“我感觉非常不可思议，过去几年对我来说很艰难，今天能够拿下比赛，还是在手受伤的情况下，我感觉非常开心。”西达鲁赛后表示。

在明年2月的北京冬奥会上，西达鲁极有可能与谷爱凌展开正面对决。