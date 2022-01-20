美国自由式滑雪名将汉娜·福尔哈贝：当梦想照进现实

"我仍然觉得我是生活在梦中的，"2022年初，U型场地自由式滑雪运动员汉娜·福尔哈贝在社交媒体网站Instagram上的一篇帖子中写道。

这位17岁的洛桑2020年冬青奥会铜牌获得者依然在思考自己的成长之路。

她最近的战绩，包括在2021年露水巡回赛中获得第三名，在卡尔加里雪地竞技比赛中登上领奖台，再加上获得了即将到来的2022年世界极限运动会“X Games”的邀请，让这位青少年在自由滑雪届声名鹊起。

而彼时的她所不知道的是，她的世界即将变得更加超现实。

一周后，这位自由滑雪新人收到了一个消息，她成功入选美国自由式U型场地滑雪队，获得了通往北京2022冬奥会的入场券。

即将启程前往中国首都的福尔哈贝即将加入两届奥运会金牌得主大卫·怀斯和2018年平昌冬奥会铜牌得主布里塔·西格尼等悍将为代表的美国队，这一切来得如此迅速，似乎不像是真的。

“当下的一切都如此不真实，我仍然无法相信我将在一个月后参加我的第一届奥运会”，她在社交媒体上分享说。

汉娜·福尔哈贝登上领奖台 照片出自： 2021 Getty Images

土生土长的科罗拉多州阿斯本市人

福尔哈贝，像大多数精英冬季运动员一样，在她能走路的时候就已经在滑雪了。

短短两年后，仅仅4岁的自由滑雪“小小将”福尔哈贝就加入了阿斯彭谷滑雪俱乐部（AVSC），并逐渐提高自己的实力。

在她成长的过程中，亲历在自己家门口召开的世界极限运动会，很快她就发现自己被这些顶级运动员所展示出的精湛跳跃技巧所深深吸引。

"如果世界极限运动会不是在身边进行的话，我不会在这么小的时候就对这项运动有这么多的了解”，福尔哈贝对《阿斯彭时报》说。“我依然记得自己看到过古斯·肯沃西和亚历克斯（费雷拉）以及托林（耶特·华莱士）。”

这位U型场地明星发现自己尤其被费雷拉和亚特·华莱士所吸引，这并不是巧合。与福尔哈贝一样，这两位奥运选手也是在阿斯本接受了早期的滑雪训练。

福尔哈贝致力于回馈社区 照片出自： 2022 Getty Images

福尔哈贝深刻地明白，看到家乡的英雄在自家门口闪耀是多么强大的动力，因此她也尽其所能地回馈塑造了她的这个社区。

在观看世界极限运动会时，这位青少年注意到女性参赛者数量很少，这也是为什么，即使在她职业生涯的起步阶段，她也坚持在基层工作。

"我当时没有看到很多女孩，所以希望能看到更多的女孩，"这位滑雪者对《阿斯彭时报》说。"现在我是一名高水平的运动员，这种对女性的代表对我来说很重要。我想让年轻的运动员能够知道自己是谁"。

为了实践她的诺言，福尔哈贝在去年夏天高中毕业实践中来到ASVC做志愿者，帮助孩子们在蹦床上练习，以便帮助他们建立必要的信心，并最终在斜坡上应用他们所学到的：

“我一直在努力为从事自由式滑雪项目的孩子们提供帮助，希望成为他们可以仰望的人，可以为他们解答问题。”

"我在成长过程中从未真正与俱乐部中的老运动员建立过这种联系。因此能够与这些年轻的孩子建立联系，成为他们的榜样，对我来说很重要。"

现在，这位土生土长的阿斯彭人一直在帮助的滑雪新人们也将有机会看到他们的导师出现在最重要的舞台—冬奥会上。

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