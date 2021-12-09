空中技巧世界杯前瞻：中国队能否延续良好开局，布罗夫王者地位谁能撼动值得关注

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到60天的时间，冰雪赛事正在世界各地开展的如火如荼，自由式滑雪空中技巧世界杯就是其中之一。

上周末举行的赛季揭幕战中，中国队派出了男子、女子各5位运动员参赛，交出了包括2022年北京冬奥会新项目——混合团体赛金牌在内3金3银的优异成绩单。

世界杯首站赛事中国队参赛名单：

男子个人： 贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪

贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、杨龙啸、王心迪 女子个人： 徐梦桃、孔凡钰、徐思存、许诺、邵琪

徐梦桃、孔凡钰、徐思存、许诺、邵琪 混合团体：徐梦桃、贾宗洋、齐广璞

鲁卡站比赛场地夜景图

女子个人赛：中国女队表现亮眼

首站世界杯分站赛的6枚奖牌中，女子选手贡献了4枚。首站比赛采用两日双赛赛制：首日比赛个人项目包括预赛、决赛1和决赛2，次日比赛则采用一跳定胜负。混合团体赛于次日进行，分决赛1和决赛2（决赛1相当于预赛，前四晋级决赛2）。

首日比赛中，2018年平昌冬奥会带伤出战并赢得铜牌的孔凡钰生涯第三次拿到世界杯分站赛冠军，之后在第2日比赛中再次登上领奖台，收获银牌。两枚奖牌的成绩也让她当仁不让的登上了本赛季世界杯女子空中技巧积分榜首位。

冬奥会三朝元老、世界冠军、2014年索契冬奥会银牌得主徐梦桃在首日比赛中预赛排名第一，决赛第1跳排名第二。但是在决赛第2跳落地过程中没有站稳，因此最终位列第六。但是转天后，她就在一跳决胜的残酷赛制中笑道最后，登顶最高领奖台。这个冠军也是徐梦桃生涯第26个世界杯分站赛冠军，她也因此成为该项目历史上夺得世界杯分站赛冠军次数最多的女子运动员。世界杯积分榜排名上，她也位居孔凡钰之后，排名第二。

徐、孔二人之外，20岁小将邵琪也表现出了极强的竞争力：首日比赛和哈萨克斯坦选手阿尔达贝格诺娃并列亚军，次日比赛位列第七，在世界杯排名上高居第三。

2018年平昌冬奥会女子个人空中技巧冠军白俄罗斯名将汉娜·胡斯科娃首日比赛在预赛中拿出了全场最高难度的动作，但是落地失误导致分数不高，无缘决赛。次日比赛，状态回勇的她收获一枚铜牌。胡斯科娃的两跳难度均为3.710，高于中国选手的本站最高的3.525。如果第2站比赛中能够调整好状态，她依然有望通过高难度给中国选手制造威胁。

2021年世锦赛冠军、澳大利亚名将劳拉·皮尔同样主打高难度，首战赛事她的每一跳难度都高于中国选手。最终的结果是首场比赛排名第四，第二场排名第十三。值得一提的是，首日比赛决赛第2跳和次日比赛，她都拿出了难度系数高达4.293的男子选手级别动作，只可惜完成度方面仍有欠缺。本周比赛她是否依然会进行如此“大胆”的尝试，是值得关注的看点，如果她能够顶住决赛压力完成高难度动作，她依然是冠军的有力争夺者。

马克西姆·布罗夫在首站比赛中发挥出色且稳定

男子个人赛：布罗夫强势开局

来自俄罗斯的2021年世锦赛冠军得主马克西姆·布罗夫新赛季伊始展现了极高的竞技状态和稳定性，无论是动作难度还是完成质量都在所有参赛选手当中名列前茅。最终他也毫无意外的包揽两场个人赛事的冠军，世界杯排名稳居第一。

瑞士20岁小将诺埃·罗特的表现让人眼前一亮，此前参加过2018年平昌冬奥会并排名第16位的他在北京周期里进步显著，赢得过世锦赛个人项目铜牌（2019）以及混合团体赛金牌和银牌（2019，2021）。在上周末的比赛中，他两站赛事均收获银牌，世界杯排名仅次于布罗夫，位居第二。他的难度并非顶级，但是发挥稳定，因此取得了不错的成绩。

两日比赛男子个人项目的亚军得主分别是中国名将、索契冬奥会和平昌冬奥会分别收获铜牌和银牌的贾宗洋以及瑞士选手皮尔明·维尔纳。两位选手都具备争冠的实力，但是表现都是缺乏稳定性：贾宗洋首日预赛发挥失常，未能跻身决赛；但是第2日比赛中，他凭借高水平表现拿下了122.57分（难度4.425），仅以0.51分的差距不敌布罗夫屈居亚军；而维尔纳则是首日比赛极其兴奋，预赛以及两场决赛全部跻身前三，最终获得亚军，但是次日比赛一跳决胜负时出现失误，最终位列第20位。本周末的比赛他们能否在稳定性方面取得进步，是值得关注的看点。

两届世锦赛冠军得主齐广璞在两场个人项目比赛中表现低迷，首日比赛止步预赛，次日比赛位列第22位。作为一位31岁，征战过三届冬奥会的老将，相信他有能力在一周的时间里调整好自己的状态。事实上，在混合团体赛中，他的表现就已经有显著提升，他能否将良好感觉延续到个人赛比赛中可以持续关注。

齐广璞、徐梦桃、贾宗洋庆祝夺得空中技巧混合团体赛冠军

混合团体赛：中国队强势夺冠

这个项目是2022年北京冬奥会新加入的竞赛项目之一，每支队伍派遣三位选组队参赛，选手搭配可以是2男1女，也可以是1女2男。实际比赛中，除澳大利亚队选择强调稳定性的2女1男搭配外，其它参赛队均选择了理论上可以斩获更高分的2男1女组合。

代表中国队出场的选手是徐梦桃、贾宗洋以及齐广璞。三位选手的6次跳跃当中，仅徐梦桃在争夺奖牌的决赛2中出现落地不稳的失误，其余几跳均高质量完成动作。中国队凭借极高的稳定性和完成度在决赛1和决赛2中均大比分领先其余参赛队，并最终夺冠。

布罗夫领衔的俄罗斯队最终获得亚军。虽然队友柳波夫·妮基蒂娜和斯坦尼斯拉夫·尼基丁的表现都出现了不同程度的失误，但是布罗夫的表现可圈可点。如果俄罗斯队其它选手的表现能够有所提升，他们将在本周末比赛中给中国队蝉联冠军制造比较大的威胁。

由阿娜塔西亚·诺沃萨德、迪米特洛·科托夫斯基以及亚历山大·阿布拉门科组成的乌克兰队在上周日的决赛1中表现上佳，位居第二；但是在决赛2中失误明显，最终收获一枚铜牌。

本周末（12月10日至11日），本赛季自由式滑雪空中技巧世界杯第2站赛事将继续在芬兰鲁卡进行，Olympics.com将会第一时间为您带来本站赛事的相关报道。