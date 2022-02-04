中国代表团旗手赵丹/高亭宇引领中国冰雪健儿出场

作为本届冬奥会的东道主，中国代表团最后入场。中国体育代表团共有176名运动员参加本届盛会。走在中国代表团最前列的是旗手赵丹和高亭宇，男女运动员们分别身穿一身白色和红色外套、系着红色围巾，挥舞着五星红旗向观众致意。本届冬奥会，中国代表团实现了7个大项、15个分项全项的参赛席位。

高亭宇于1997年12月出生于黑龙江省伊春市，8岁开始学习滑冰，14岁进入黑龙江省青年队，2005年进入国家速滑队。2018年平昌冬奥会上，完成冬奥首秀的高亭宇在男子500米速滑比赛中收获铜牌，为中国男子速滑队实现了冬奥会奖牌零的突破。

在本赛季的速滑世界杯上，高亭宇先是在11月的世界杯波兰站男子500米比赛中收获金牌。在盐湖城站的比赛中，高亭宇以33.96的成绩获得了男子500米B组第一名，但在升入A组后，被判起跑时“下蹲过慢”犯规。但是他在B组的完赛成绩仍是本站最快。最后一站在加拿大，高亭宇在男子500米A组第一次较量中以33秒876的成绩斩获亚军。

在得知自己将担任中国代表团的旗手后，高亭宇在个人社交媒体上表示：很荣幸能够成为北京冬奥会中国代表团的旗手。主场作战，本就是让人极度兴奋的一件事情，而旗手的身份则更能让我充满力量。这也是我一直梦寐以求的一个角色。我一定不会辜负这份信任，会争取在赛场上展现出自己最好的一面。

中国代表团入场 照片出自： 2022 Getty Images

赵丹现年19岁，曾是一名三级跳远运动员。2018年10月，15岁的赵丹通过跨界跨项选才进入中国钢架雪车国家队。2019年12月8日，在美国帕克城举行的2019/2020赛季钢架雪车青年系列比赛中，赵丹获得女子钢架雪车第一名。2020年1月20日，在瑞士圣莫里茨雪车场举行的2020年洛桑冬青奥会女子钢架雪车比赛中，赵丹收获了第七名。