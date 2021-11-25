关于自由滑小将张可欣，你应该知道的五件事

崛起的新星带来新的夺金点

自由式滑雪是冬季奥运会中的大项，其中包括雪上技巧、空中技巧、坡面障碍技巧、U型场地技巧、障碍追逐等五个小项。在很长一段时间以来，空中技巧是中国队在雪上运动的唯一争金点。但在近些年来，中国在坡面障碍技巧和U型场地技巧有了突破，除了加入中国籍的谷爱凌带来了夺金的希望，小将张可欣也是一颗冉冉升起的新星，和谷爱凌一起在U型场地技巧这个项目中成为中国队的双保险。

小将横空出世

张可欣出生在2002年6月5日，她在十一岁时开始练习滑雪，仅仅四年后，就获得了属于自己的第一个世界冠军。2017年12月20日，国际雪联2017/18赛季自由式滑雪U型池世界杯崇礼站，在女子组资格赛中张可欣以88分排名第一。两天后，世界杯收官，张可欣获得了女子组冠军，并凭借整个赛季的出色表现，在世界杯总决赛过后积分排在第三位，在她的新秀赛季就有奖牌入账。从这时起，在世界女子自由式滑雪的版图上，小将张可欣成为不可忽视的一部分。

张可欣年纪虽小，但经验丰富 照片出自： 2018 Getty Images

牛刀小试平昌冬奥会

张可欣第一次参加冬季奥运会，也是在十五岁的年纪。在2018年2月19日进行的平昌冬奥会自由式滑雪女子U型场地比赛的预赛中，她凭借着出色的发挥，以81.00分的成绩排在第八位进入了20日举行的决赛。

张可欣倒滑技术过硬，有相对加好的难度，同时还有一颗强大的心脏，这都是她小小年纪就能走上国际大赛舞台的素质。

决赛中，在第一轮张可欣动作完成度和腾空高度较高，但技术难度较为保守，得到了73分；在第二轮，她在完成倒滑时落地不够稳，也被扣了分；在第三轮发挥较为稳定，得到了71分，最终以第九名的成绩结束了她的首次奥运之旅。对于这个结果，她个人还是满意的，她表示在这场目前为止人生中最重要的比赛中，和高水平选手相比，她动作的高度、难度还要有所提高才行。她也说，没准，以后的她动作的难度会比那些名将都要高呢！

令人惊艳的倒滑

自由式滑雪U型场地和很多自由滑的项目一样，是技巧类的项目，不仅颇具观赏性，而且每个运动员根据自身的特点都有不同的风格，要用各式各样的技巧和难度来征服裁判。而在U型场地这个项目中，最难的要数倒滑了，因为需要滑过渡区、U型槽，因此需要极强的稳定性，还要掌握好起跳时间。而让张可欣闻名于世的，正式她的倒滑900度，更确切的说，是可以连续两个倒滑900度，在2019年，她开始炫出这一技巧时，她可是世界上第一个可以滑得这么大胆的人。

张可欣在平昌冬奥会 照片出自： 2018 Getty Images

展望东京奥运会

2019年9月，在新西兰举行的国际雪联自由式滑雪U型场地世界杯比赛中，张可欣凭借第二轮她的标志性高难度动作—连续两个倒滑900度转体拿到91分获得了冠军。3个月后，在世界杯崇礼站在女子组决赛中，张可欣以83.25分的成绩获得第四名。跨年之后，张可欣继续自己在2019/20赛季的辉煌，在加拿大卡尔加里举行的自由式滑雪U型场地北美杯比赛中，再次夺冠。

随后呼啸而来的疫情让张可欣很久没能参加国际比赛，因此，她也对即将到来的赛季以及家门口的奥运会充满了期待。