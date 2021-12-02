关于中国钢架雪车第一人耿文强：你应该知道的五件事

跳远转行钢架雪车

耿文强从小就展示出过人的体育天赋。2006年，11岁的小文强进入了他的家乡内蒙古通辽市奈曼体校练习跳远。2011年，他入选内蒙田径队，成为专业运动员。3年后，在内蒙古自治区第十届大学生运动会上，耿文强在跳远决赛中以7.39米的成绩打破了赛会跳远纪录并夺得了夺冠。此时的耿文强还没想到，他的体育生涯即将发生巨大的变化。

2015年北京冬奥会申办成功后，中国开始组建钢架雪车队，跳远运动员由于有良好的协调性和爆发力，也是练习钢架雪车的好苗子，而耿文强也被教练相中去参加选拔。最终，他从120个参选运动员中脱颖而出，成为中国钢架雪车队首批的5名男队员之一。

钢架雪车对运动员的心理素质有极高的要求 照片出自： 2017 Getty Images

“特别刺激，特别爽”

2015年10月，耿文强第一次站上钢架雪车赛道时，他担心自己控制不了雪车。确实，这个被称为“冰雪F1”的项目，是冬奥比赛中速度最快的项目。但在训练开始之后，他慢慢熟练起来，并开始喜欢这个让人肾上腺素飙升的项目。

而开始训练仅仅三个月后，他就在瑞士圣莫里兹钢架雪车国际邀请赛中获得铜牌，为中国钢架雪车项目拿下第一块国际赛事的奖牌。

耿文强说，钢架雪车是勇敢者的游戏，雪车选手也都是速度的崇拜者，比如中国雪车队的主教练就是业余的赛车手。

耿文强虽然性格沉静，但他从小就对速度的刺激情有独钟，喜欢过山车和飞车。虽然曾经站在赛道前的他会非常紧张，但如今已经掌控了这项运动的耿文强非常享受钢架雪车的速度，用他自己的话说，就是非常喜欢这种“特别刺激，特别爽”的感觉。

冬奥拓荒者

钢架雪车在很长一段时间里，都是中国冬季运动的荒原。2018年初，练习钢架雪车仅仅三年的耿文强取得了参加平昌冬奥会的资格，成为第一个站上冬奥钢架雪车赛道的中国选手。

在平昌冬奥会上，耿文强在30位选手中最终排在了第13名，是中国钢架雪车项目的突破，也给他的队友树立了信心。

如今，耿文强和队友们组成了一支有30多人的国家队，全力备战北京冬奥。由于中国国内几乎没有正规的训练赛道，耿文强就用仿制的雪车和模拟轨道进行训练。一年中，耿文强有很长时间都在北美和欧洲参加世界杯各站的比赛，对于他来说，这是非常宝贵的实战经验。

耿文强在平昌冬奥会 照片出自： 2018 Getty Images

最适合的性格

钢架雪车本身是一个非常刺激的运动，滑行速度超过130公里/时，胜负往往在毫秒之间。在像玻璃一样光滑的冰面上高速滑行，对运动员的心理素质要求非常高。

因为速度非常快，运动员在车上任何微小的偏移都会造成雪车的变化，所以选手几乎保持不动，只是通过头部以及身体轻微的摆动控制雪车的状态，只有在较大的转弯时才会通过重心的偏移让雪车进行更大的位移。

“我的性格不是特别容易激动，比较稳”，耿文强说，而他认为，这是很适合钢架雪车的，因为在行驶过程中，如果特别激动的话，会影响对雪车的操控。耿文强成熟而冷静的气场，可以帮助他更好的做出判断。

创造历史

在2020年世界杯时，耿文强在法国拉普拉涅站曾经以并列第3名的成绩登上领奖台。而进入2021/22赛季后，耿文强越发神勇。在11月26日雪车世界杯决赛奥地利因斯布鲁克站上，耿文强代表中国出战。

他第一轮表现就非常出色，以0.01秒极其微弱的劣势排在英国选手韦斯顿之后，暂列第二。第二轮比赛中，他保持住了自己的状态，并在两轮结束后以1分46秒04的成绩与英国选手韦斯顿和德国选手格罗特希尔并列获得第一，成为中国第一位获得钢架雪车世界杯项目金牌的选手，在他的冬奥拓荒之路上，又一次完成了历史性的突破。

回看过去的三届冬奥会，钢架雪车的冠军全部来自东道主国。我们有理由相信，这一次，耿文强也必然会乘着东道主的东风，再一次创造历史。