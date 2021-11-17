关于“冰上飞象”任子威，你应该知道的五件事

冉冉升起的新星

如今已经24岁的任子威出生在中国的冰雪之都哈尔冰，他从2004年起开始接触滑冰，并在2014年加入国家队，同年，17岁的他出现在了世界青年短道速滑锦标赛上，这是他的第一个国际赛事，就在1500米和3000米接力中分别摘下一铜一金。隔年再战，任子威在1000米和3000米接力中再次拿下两枚银牌。而2016年，也是任子威爆发的年纪，他不仅在1000米中折桂，还拿下1500米的银牌，最终加冕个人全能冠军，这也是第一次有中国运动员成为世青赛全能王。在中国传统优势项目男子3000米接力决赛中，任子威与队友许宏志、马威、于威一起，又拿下了一枚金牌。彼时，19岁的任子威，无疑是中国冰坛一颗冉冉升起的新星。

像大象一样

在2015/2016赛季世界杯中国上海站的比赛中，任子威在男子1500米决赛中夺冠，获得了属于他的首个成人组比赛世界冠军。任子威被认为是继武大靖之后中国男子短道速滑的又一年轻主力队员。

任子威在短道速滑队里被叫做“大象”。据说这个称呼是他在黑龙江训练时的教练李琰（现任国家队主教练）给他起的，因为任子威有股无人能挡的冲劲，不管是在训练场上还是赛场上，都勇往直前。当然，他兢兢业业的样子，也特别像大象，所以队里的队友们也都这么叫他。

ren ziwei 照片出自： 2020 Getty Images

七十二变的“耿直boy”

但任子威的粉丝们，更喜欢把自家的偶像叫做“冰上飞象”。除此之外他还有好几个外号，因为谐音，冰迷们称呼他叫紫微（就是还珠格格那个紫薇格格）。还有粉丝说，高大帅气的任子威在赛场上看起来一脸高冷，但笑起来却极具感染力，在生活中又有着东北人的耿直，因此也被叫做“耿直boy”。

在一次直播中，任子威的粉丝们见识到了“耿直boy”满嘴跑火车的功力。更令人惊讶的是，这位世界冠军近视度数竟然达到了3000度！

三重冲金点

从2016/17赛季开始，任子威已经成为了中国男子速滑的中坚力量，他与武大靖、韩天宇、许宏志的组合先后在世界杯美国盐湖城站及中国上海站5000米接力的冠军，又在札幌亚冬会上夺金。在任子威首个冬奥会—2018年平昌冬奥会上，当时21岁的任子威在男子500米1/4决赛中以40秒032的成绩冲过终点线，虽然没能最后进入A组决赛，但依然打破了由武大靖创造的中国男子选手在奥运会的最快纪录。接下来在男子5000米接力决赛中，任子威和队友武大靖、韩天宇、许宏志和陈德全一起，以组6分32秒035获得银牌，斩获了属于他的第一枚奥运会奖牌。

经过疫情的沉寂之后，在2019/20赛季短道速滑世界杯上，任子威在德国德累斯顿站惊艳全场，获得了男子1500米的冠军。

任子威原本擅长的是中长距离，而为了更好的为接力项目做准备，李琰让任子威大量参加500米的赛事，也练就了他的加速能力，让他成长为一名可以在500米、1000米和1500米中都具备冲金实力的全能型选手。

ren ziwei 2 照片出自： 2017 Getty Images

展望北京冬奥

进入2020/21赛季，也是北京冬奥会的周期后，任子威的表现一直很稳定。

在今年4月9日举办的“相约北京”测试赛上，任子威以2分06秒723的成绩超过了短道速滑男子1500米的世界纪录（并未创造新的世界纪录）。在短道速滑世界杯北京站，在1500米比赛中，他在半决赛上一直领滑到终点，因为有人犯规不得不重赛，体力耗尽后出局，与奖牌失之交臂。但随后，任子威和范可新、武大靖、张雨婷一起拿到了混合接力2000米的冠军。

在日本名古屋站，任子威终于得以大展拳脚，先是夺得了男子500米银牌，接下来又分别将男子1000米金牌、男女混合2000米接力银牌和男子5000米接力银牌。在名古屋，他在一天参加了1000米1/4决赛、半决赛、决赛；男女混合2000米接力半决赛、决赛以及男子5000米接力决赛先后6轮比赛，被媒体们称为“劳模”，也展现了他强大的体能储备。

在男子速滑一号人物武大靖发挥不佳的这个奥运赛季上，任子威的横空出世无疑给中国速滑带来了新的希望。任子威在名古屋比赛结束后接受国际滑联采访时说：“随着北京2022年冬奥会的日益临近，我想在本赛季剩下的时间里保持这种感觉。很高兴有机会在我的祖国比赛，但我也感到了压力。” 相信”冰上飞象“定能变压力为动力，在主场向所有支持他的人交出一份令人满意的答卷。