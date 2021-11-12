关于速滑新星宁忠岩，你应该知道的五件事

生长于冰雪世界的少年

1999年出生的宁忠岩出生在中国黑龙江省牡丹江市。在北纬48至55度的东北黑土地，因为得天独厚的条件，冬天很长，冰雪条件也好，有着良好的冬季运动的氛围，也培育出了不少中国冰雪运动的名将。宁忠岩从小便学习速度滑冰，自小是在冰面上长大的。他的少年时光，几乎就是在日复一日的训练当中度过的。功夫不负有心人，他在2018年入选国家队，而这也是他开始在世界舞台上闪耀的前奏。

异军突起的20岁小将

2019年，年仅20岁的宁忠岩一出场，便惊艳了世界冰坛。他先是在全国速度滑冰冠军赛短距离团体追逐赛中与队友吴宇和王世伟一起斩获冠军，紧接着就在“加拿大杯”速度滑冰男子1000米比赛中，以1分7秒89的成绩打破了全国纪录。而正是在这个赛季的速滑世界杯，宁忠岩进入了世界冰迷们的视野。19/20赛季一共有6站比赛，其中5站设有1500米。在第三站哈萨克斯坦努尔苏丹，宁忠岩和2018年平昌冬奥会男子速滑1000米冠军、荷兰选手凯杰德·纽斯同场竞技，并在最后一个弯道完成逆转，以1分44秒918的成绩夺冠并打破了赛道纪录，而这也是中国速滑史上第一块1500米金牌。在第五站卡尔加里，宁忠岩再接再厉，以1分43秒262的成绩摘银，创造了该项目个人最好成绩，并再度刷新了全国纪录。

在这个堪称传奇的赛季中，20岁的宁忠岩在世界杯上斩获了1枚金牌、4枚银牌，并获得了赛季总成绩亚军。

而这个属于宁忠岩的疯狂赛季并没有就此止步，在随后的盐湖城世锦赛上，他再下一城，以1分42秒333的成绩再次改写个人最好成绩和全国纪录。

极度自律

宁忠岩仿佛是从天上掉下来的新星，之前没什么铺垫，一下子就惊天动地。

但这些年来枯燥而单调的训练，背后的坚持只有宁忠岩自己以及他身边的人才清楚。今日的薄发是长久以来的深厚积累。宁忠岩的外籍主管教练曾说，他的成功是建立在自律和对自己的严格要求之上的。长时间的训练让宁忠岩有强大的体能，这对保持速度有很大的帮助。

在宁忠岩的社交媒体账号上，大部分的内容只是与日常训练相关。这个大男孩，把他的整个人和心，都投入在了冰雪世界里。他的生活，就是围绕冰面展开的。为了备战2022年北京冬奥会，宁忠岩连过年都没有回家。

“伯乐”冠军教练王秀丽

宁忠岩的成绩来自于他刻苦的训练，也来自于明星教练的发掘和栽培。目前担任中国中国速滑中长距离组教练的正是中国首位女子速滑世界冠军，也是冬奥赛场上极其少见的冠军女教练—王秀丽。

王秀丽在1990年加拿大渥太华女子速滑世界锦标赛上获得1500米冠军的几年后，就奔赴加拿大留学，之后在当地任教，并指导加拿大奥运自行车运动员卡拉·休斯从零开始到最终获得了冬奥速滑金牌。

2017年5月，王秀丽应邀回国执教。2018年3月就将宁忠岩招进自己的组里，还将宁忠岩送到加拿大长期外训。宁忠岩从中获益良多，成绩也有了大幅提高。可以说，这位小将的崛起，他所获得的金牌，至少王秀丽这位伯乐一半的功劳。

对新赛季的期许

尽管在2019/2020赛季，宁忠岩创造了历史，但在速度滑冰世界杯总决赛中的那场比赛，他对自己第五名的成绩耿耿于怀，他反复说道，他可以做的更好。但作为一名年轻的选手，他有的是证明自己的机会。二十出头的年纪，就已经登上大赛领奖台的宁忠岩，虽然有所期待，但面对失利也不会太过沮丧，他对自己的严格要求人人皆知，而这大把花在冰面上的时光，必将带他到更远的高峰。

2020/2021赛季，因为疫情的关系， 他没能参加很多国际比赛。但他在国内赛事则屡创佳绩，比如在全国速滑冠军赛上获得男子1000米冠军等。他对即将到来的北京冬奥会充满信心。目标？那当然就是金牌了。

当地时间11月12日，2021/22赛季速度滑冰世界杯将在波兰开幕，宁忠岩也将代表中国出战，并冲击北京冬奥资格。2018年平昌冬奥会上，只有高亭宇收获了一枚男子500米铜牌。明年的北京赛场上，由短道功勋主帅李琰执掌帅印的中国速滑队能否取得更好的成绩，我们拭目以待。