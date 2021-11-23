 关于“冰上闪电”范可新，你应该知道的五件事

寒门出贵女

范可新出生在黑龙江七台河，生日是1993年9月19日的她如今已经28岁了。从东北小城到哈尔滨再到北京，这个身型消瘦但意志坚定的女运动员给冰迷们留下了很多动人的回忆和故事。她出生在一个经济条件非常一般的家庭，父母是修鞋匠，小范可新和父母曾住在不足10平米的小屋里，吃、住和做缝补生意都在这一隅之地。但小范可新格外懂事，会帮父母打下手，“从来不用我们操心”，范可新的父母说。在范可新青春期的时候，还差一点因为贫血而无法继续在滑冰之路上前进，所幸只是暂时的，养好身体的范可新在2010年10月，刚满17岁就被召进了国家队。

一站成名

刚刚入队的范可新就立刻参加了在加拿大蒙特利尔举行的短道速滑世界杯。在她的第一个作为国家队队员参加的世界大赛上，她和队友周洋、刘秋宏、张会夺得女子3000米接力金牌，范可新在青春正当的年纪，就成为了世界冠军。

在2011年3月的英国短道速滑世锦赛上，年仅17岁的范可新一举夺得女子500米冠军，一站成名，也成为了中国女子短道速滑的新希望。

范可新的出发技术、弯道技巧和冲刺能力都是世界一流的 照片出自： 2018 Getty Images

“冰上闪电”的遗憾

女子500米一直是中国速滑女队的强势项目。2002年，杨扬正是在这个项目为中国实现了零的突破，此后，奥运金牌也从未旁落。2014索契冬奥会上，奥运四冠王王濛退役，夺冠的希望落在了20出头的范可新身上。

而在半决赛中，范可新意外摔倒，无缘决赛。这对年轻的短道速滑新星无疑是一个打击。但在接下来的世界杯系列赛和世锦赛上，范可新的表现却更加稳定，在无缘索契决赛的9个月后，在世界杯美国盐湖城站的女子500米比赛中，范可新还以42秒504的成绩打破了由王濛保持的世界纪录。她就这么一路在世界各地摘取着金牌，又到了2018年平昌奥运会。然而，被粉丝们称作“冰上闪电”的范可新却独独无法实现自己奥运金牌零的突破。在平昌，又是因为犯规而无缘决赛，而在3000米接力中虽然成绩排在第二，却也被犯规取消。这些空手而归的奥运征战史，不得不说是范可新的遗憾。

离女子500米大满贯，范可新就只差一枚奥运金牌 照片出自： 2017 Getty Images

成长中的短道速滑一姐

除了个人项目外，范可新征战最多的还要数接力项目。她总是担任最艰巨的任务，在最后一棒出战，是队伍中冲过终点的那个人，这不仅代表着她自身的实力，也代表着教练和队友的信任。如今已经是冰场老手的范可新已经是名副其实的队中主力，也是中国女队短道速滑的一姐。

进入2021/22赛季，范可新状态神勇异常，在10月21日的国际滑联短道速滑世界杯北京站上，范可新、曲春雨、任子威和武大靖在1/4决赛上以2分37秒747的成绩创造了世界纪录，并在之后的决赛中夺冠；在2000米接力决赛中，又和队友任子威、武大靖和张雨婷以2分37秒923的成绩夺冠。10月30日在世界杯名古屋站，范可新夺得女子500米铜牌，并再次和队友获得2000米混合接力银牌；在匈牙利站，范可新、任子威、孙龙和张雨婷组成的中国队再次夺金。

范可新在这一赛季表现尚佳 照片出自： 2021 Getty Images

调整心态，期待北京冬奥

范可新的绝对实力毋庸置疑，但在17岁时夺得第一个冠军后到现在，如何能够用最佳的心态迎接比赛的挑战是她一直在练习的课题。犯规、抢跑，这些本不应该出现在一个世界顶尖选手身上的错误却一次次成为范可新夺冠路上的绊脚石。

“想法太多”对于分秒必争以及一个微小的错误都不能犯的世界级赛事而言，是必须去调节和控制的。范可新也坦言，心态这种事情，只能够自己调节。一些范可新的粉丝们送她外号“范爷”，也是因为她的气场和派头。如今已经在冰面上摸爬滚打了10多年的范爷，我们有理由相信她已经足够成熟，并将在家门口的冬奥会上，最终拿下属于自己的金牌。