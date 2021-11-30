关于荷兰速滑新星费姆克·科克，你需要知道的5件事

费姆克·科克被比作冰上的“赛车”。上赛季，她成为10年来第一位赢得世界杯500米项目冠军的荷兰女子运动员。

在21岁的年龄，这位8届青少年速滑世锦赛冠军承载着荷兰全国的期望。要知道，自1924年速度滑冰首次亮相冬奥以来，他们一直是这个项目的主宰者，共获得了42项冠军和121枚奖牌。

科克能否在2022年北京冬奥竞争激烈的女子500米比赛中为荷兰夺得这个项目的首枚金牌？

“小时候，我就梦想成为奥运冠军，”她在接受荷兰媒体采访时说，“我没想到这么快就参加冬奥。我本打算2026年在奥运会上首秀，但上个赛季突然进展得很顺利。”

2020/2021赛季，科克在500米比赛中连续四次赢得世界杯冠军，可见她在即将开始的冬奥会上绝对不可小视。

1. 曾经的体操运动员

跟荷兰很多小朋友一样，科克在2岁时就开始滑冰了。但体操是她另一个兴趣，即使在她家乡德拉赫滕加入了De Kluners速滑俱乐部后，她还是喜欢在栏杆上翻来翻去，练习些常规动作。

这样的起步似乎锻炼了她的协调性和反应，这些素质对滑冰运动也很重要。

回忆起练双杠的经历，科克说，.“小时候我边练滑冰边练体操，所以我比较灵敏，我认为这对学习技术有很大帮助。”

单板大跳台奥运冠军安娜·加瑟、高山滑雪世锦赛金牌得主凯瑟琳·林斯伯格和芬兰花样滑冰明星埃米·佩尔顿也是在早期接受了体操训练。

费姆克•科克 照片出自： Getty Images

2. 来自家庭的运动基因

科克全家人都有滑冰的基因，父亲曾参加过荷兰甲级马拉松比赛，这无疑为科克走上正确的运动道路起了重要作用。父亲会纠正她的滑冰动作，帮助她学会滑冰时右腿打弯。

母亲也在俱乐部里参与速度滑冰运动。科克或许从父母身上遗传了优秀的运动基因。但多年来，她为自己辉煌的滑冰生涯开辟了自己的道路。

她在接受国际滑联采访时表示，“小时候，我第一次上了滑冰课。那时就是在冰上玩，也不是滑冰，但这就是一名职业滑冰运动员梦想开始的地方。”。

3. 曾为神经紧张苦恼

两届世锦赛金牌得主非常重视心理健康。十几岁时，她就与神经紧张斗争，有时甚至难以克服。

“小时候我从来没赢过，我总是特别紧张，我训练的速度比比赛速度快很多。”她对国际滑联说，“情况越来越差，我甚至开始讨厌比赛，但我喜欢速滑。我给自己施加了太多压力。15岁时，我还看了运动心理专家。在专家的帮助下，我改变了思维方式，从那时起，我可以更好地应对紧张。当然，一开始我仍然很紧张，但这对比赛已经影响不大了。”

4.冰上赛车

如果你想知道这位荷兰冠军的冰上速度有多快，就去问问她的教练戴斯利·希尔吧。这位著名的荷兰滑冰教练非常欣赏这位滑冰明星，她认为科克“头脑聪明、尊敬他人，为人谦虚”。

希尔对这位冰上神童印象深刻，“她能成为如此优秀的滑冰运动员，是因为她在冰上变成了赛车，”希尔说，“我们都相信科克有奥运冠军的潜力。我训练过十名世界冠军和几名奥运冠军，但科克是最有天赋的。”

“她有一种致命的本能，随时可以打开或关闭。”

“一旦来到冰面上，我就会尽我所能去争胜，”科克说，“变成赛车？我希望如此，这是我的目标。”

虽然荷兰在速滑项目上战绩显赫，但他们只在冬奥会上获得过一次500米女子比赛的奖牌，当时是马戈特·波尔在2014年索契获得了铜牌。

5. 谦虚是关键

这位速滑明星非凡的成就使她成为北京“冰丝带”溜冰场的热门选手。

在横扫青少年世锦赛对手，并首次参加世界杯就登上冠军领奖台后，科克被认为是奥运冠军、日本选手小平奈绪的有力挑战者。

“一年前，在赛季开始前还没人采访我，现在突然很多人想了解我。”她说，“这只是对我的认可，这意味着我在上赛季取得了一些成绩。但同时，这也是新挑战，我需要习惯去面对这种期望。”

即使科克在职业生涯中迈出了快速的步伐，并向奥运金牌的梦想靠近，她还是希望能够脚踏实地。“我要保持清醒，就像我的父母那样，”她说。“我希望能保持这种状态，我不想炫耀成就，我永远不认为自己有多么优秀。”

2022年北京冬奥速度滑冰比赛将于明年2月5日开始，2月19日结束。请在此处查看赛程。