空中技巧世界杯鲁卡站第2日综述：徐梦桃夺冠，孔凡钰再登领奖台

自由式滑雪空中技巧世界杯在芬兰卢卡的首日比赛精彩纷呈，中国选手孔凡钰和俄罗斯选手马克西姆·布罗夫分别夺得女子组和男子组个人空中技巧赛季开门红。12月3日，次日比赛战火重燃。

在率先结束的女子组比赛中，中国队再次派遣徐梦桃、孔凡钰、邵琪（首日比赛收获银牌）、徐思存、许诺五位选手出战。在这场一跳定胜负的比赛中，孔凡钰和徐梦桃均选择了难度系数3.525的动作，另外三位中国选手则选择了难度系数3.150的动作。首日比赛排名第四的澳大利亚名将、两届世锦赛冠军（2015、2021）劳拉·皮尔动作难度冠绝全场，高达4.293；首日止步预赛的2018年平昌冬奥会冠军白俄罗斯选手汉娜·胡斯科娃动作难度为3.710，美国选手阿什利·卡德维尔选择了难度4.028的动作，也高于中国选手。

但是，在空中技巧比赛中，动作难度重要，选手发挥的稳定性更重要。只有将动作高质量完成并稳稳落地，才能获得高分。

首日决赛第2跳发挥欠佳的徐梦桃在今天的比赛中高质量完成了自己的动作，她对于自己的发挥感到非常满意，落地后紧握双拳高呼发泄着胸中的郁闷。最终她以99.49分的成绩夺得冠军。首日冠军孔凡钰在今天延续了不俗的发挥，以95.52分位居亚军。胡斯科娃的整套动作虽然有并不完美，但是凭借难度系数高弥补了一些发挥上的不足，最终以94.60分位居第三。

选择高难度的澳大利亚的劳拉·皮尔和美国选手卡德维尔和在落地时都出现了比较严重的失误，最终的排名分别是第13和第27位。

两天两赛，中国女子空中技巧队交出了2金2银的成绩单，给新赛季开了个好头。

男子组比赛和2022年北京冬奥会新加入的男女混合团体赛的争夺将在稍后展开，敬请关注。