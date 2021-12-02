自由式滑雪空中技巧世界杯鲁卡站：四位中国选手跻身女子组决赛，徐梦桃预赛第一

2021/22 FIS自由式滑雪空中技巧世界杯于12月2日在芬兰城市鲁卡拉开战幕，本站赛事是新赛季揭幕战，为期三天。期间设置了男子、女子个人项目各两场比赛。2022年北京冬奥会新项目空中技巧混合团体赛也将在本站比赛中亮相。

自由式滑雪空中技巧项目是中国代表团的传统强项。中国自1994年冬奥会开始就派遣选手参加自由式滑雪项目的争夺，至今为止共斩获11枚奥运奖牌，包括1金6银4铜。所有奖牌全部出自空中技巧项目。

新赛季首站赛事，在女子组比赛中，中国队派出四位选手参赛，分别是：世界冠军、索契冬奥会亚军、征战过三届冬奥会的徐梦桃、平昌冬奥会季军孔凡玉、有世界杯分站赛领奖台经历的徐思存以及2017年才进入国家队的“00后”小将邵琪。

男子组方面，分别征战过三届冬奥会的老将贾宗洋（索契冬奥会季军、平昌冬奥会亚军）和齐广璞（2013年和2015年世锦赛冠军）带领孙佳旭、杨龙啸、王心迪出战。后三人也均有国际赛事夺牌经历：其中，王心迪曾经在2017年夺得过世界杯白俄罗斯站比赛中夺魁，2019年也曾收获三枚世界杯分站赛银牌；22岁的孙佳旭在2019年世界杯长春站比赛中两场比赛均登上最高领奖台。

女子组预赛

共有40位选手参加了上午的预赛，其中2018年平昌冬奥会冠军白俄罗斯选手汉娜·胡斯科娃选择了难度系数3.710的全场最高难度动作，在她之后有7位选手的动作难度系数达同为3.525，分别是：中国选手徐梦桃和孔凡玉、澳大利亚选手达涅莉·斯科特和劳拉·皮尔（2015年和2021年世锦赛冠军）、2021年世锦赛季军、俄罗斯选手柳博芙·尼基京娜以及2017年世锦赛冠军、2021年世锦赛亚军，美国选手阿什利·卡尔德维尔。

最终，四位中国选手全部晋级今天下午的12人决赛。徐梦桃以90.59分位列预赛第一，达涅莉·斯科特89.88分位列第二，2021年最佳新秀得主加拿大选手马里昂·特诺87.88分位居第三。中国选手邵琪和孔凡玉分列第7和第8，徐思存排名第10。冬奥卫冕冠军胡斯科娃虽然难度最高，但是动作出现失误，排名第34位，无缘决赛。

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男子组预赛稍后进行。