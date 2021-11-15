高山滑雪世界杯莱赫/祖尔斯站：奥地利、斯洛文尼亚选手分获男女冠军

男子：奥地利包揽冠亚军

对于希尔施布尔来说，没有什么比首次在家门口获得冠军更美妙的了。由于本站赛事也是平行回转赛在这个世界杯系列中的唯一一站比赛，31岁的奥地利老将还带走一座小水晶球奖。

比赛的最后，3万名当地观众见证了这场奥地利选手之间的对决。拉什内尔凭借两次完美的滑行成为资格赛中最快的选手。尽管动作干净无误，但他还是以微弱的差距落后于榜首。但亚军已经是这位27岁选手的个人生涯最佳，去年他在该项赛事的排名是第9.

希尔施布尔资格赛的排名仅为15，但在接下来的比赛中一路淘汰了排在他前面的选手，包括资格赛排名第2的克拉内科和加拿大人菲尔普，在半决赛中战胜了挪威选手克里斯托弗森。

“比赛开始前，我还和多米尼克（拉什内尔）开玩笑说，不知道我们会不会再次碰面。他正好在顶端，我在底部。预言成真了！”希尔施布尔在赛后接受采访时说。

挪威选手麦克格拉斯击败了同胞克里斯托弗森获得了第3名。

热门选手潘特豪在资格赛中被淘汰。30岁的选手本希望成为3次冬奥冠军、意大利人阿尔贝托·通巴之后，第二位在莱赫/祖尔斯多次获得冠军的运动员。上届大水晶球奖得主在首次滑行中表现非常出色，但在第二次时太过冒险而出现失误，未能成功卫冕。

在本赛季世界杯揭幕战索尔登站排名领先的瑞士选手奧德麦特未参加本站比赛。

女子：斯洛卡逆转夺冠

在周六举行的女子比赛中，斯洛文尼亚人安德雷亚·斯洛卡扭转首轮不利的局面，赢得本站世界杯的冠军，并获得小水晶球奖。

这位24岁的选手在其职业生涯中只获得过三次世界杯前10名，而且从未进入前5。比赛中，她克服了0.12秒的劣势，在与挪威选手西娅·路易斯·谢内松德的对决中，以0.05秒的微弱优势夺得了这项平行回转的冠军。

尽管比赛缺少了米凯拉·席弗琳和弗拉霍瓦等大牌选手，但也不乏精彩。在上午的资格赛中，梅塔·赫洛瓦特和保拉·莫尔赞等大牌选手未能进入前16名。美国选手莫尔赞的起跑门多次出现故障，这使她无法在蓝色赛道上与其他运动员比赛，而只能一个人在红色赛道上完成排位赛。这显然让她无法集中注意力。不幸的是，她在比赛中摔倒，撞倒头和脖子。

斯洛卡和谢内松德分别以第二和第一的成绩晋级，晚上的决赛在大雪中进行。由于热门选手、参加过300场世界杯比赛的贝赫拉米和世锦赛并列冠军林斯博格提前被淘汰，这让通往决赛的进程相对轻松。

并列世锦赛冠军意大利人巴西诺虽然表现出色，但未能完成第一次滑行，这使她在与谢内松德的竞争中处于劣势，并使后者胜出。

巴西诺在后来的三、四名决赛中不敌挪威人克里斯汀·莱斯达尔，使得莱斯达尔第一次登上世界杯领奖台。

尽管谢内松德获得了第2名，但这也是她世界杯上个人最好成绩。此前，她在2019年安道尔举行的世界杯总决赛中并列第6和第7名，并在团体平行项目中名列第二。

关于2022年北京冬奥高山滑雪

在2022年北京冬奥会上，高山滑雪有6项比赛，包括滑降、超级大回转、大回转、回转、高山滑雪全能、混合团体，比赛将于2月6-19日在延庆的国家高山滑雪中心举行。