2022年布达佩斯FINA世锦赛第8天综述：意大利名将游出男子1500米自由泳历史第二好成绩

最后一晚的比赛中，格雷格里奥·帕尔特里耶里在男子1500米决赛中表现惊人，成为当晚最亮的明星。

决赛中，帕尔特里耶里在1泳道出发最终夺冠，成绩为该项目历史第二好成绩。男子4x100米混合泳接力比赛中，意大利爆冷击败美国队夺冠，收获了当日意大利队的第二枚金牌。

男子50米仰泳比赛中，美国选手贾斯丁·赖斯经历悲喜两重天，成绩被取消后最终又被恢复，夺得冠军。女子4x100米混合泳接力比赛中，美国队也成为最后的赢家。

萨莫尔·麦金托什继续着本届世锦赛上的好状态，摘得女子400米个人混合泳金牌。老将萨拉·索斯特罗姆和鲁塔·梅鲁蒂特分别摘得女子50米自由泳和50米蛙泳冠军。

以下是今日所有比赛奖牌获得者：

男子50米仰泳决赛：

贾斯丁·赖斯 (美国)，24.12，世界冠军 亨特·阿姆斯特兰 (美国)，24.14，银牌 科萨维里·马修克 (波兰)，24.49，铜牌

女子50米蛙泳决赛：

鲁塔·梅鲁蒂特 (立陶宛)，29.70，世界冠军 贝内德塔·皮拉托 (意大利)，29.80，银牌 拉拉·范尼科克 (南非)，29.90，铜牌 唐钱婷 (中国)，30.21

男子1500米自由泳决赛：

格雷格里奥·帕尔特里耶里 (意大利)，14:32.80，刷新世锦赛纪录、欧洲纪录，世界冠军 鲍比·芬克 (美国)，14:36.70，刷新美洲纪录，银牌 弗洛里安·维尔布罗克 (美国)，14:36.94，铜牌

女子50米自由泳决赛：

萨拉·索斯特罗姆 (瑞典)，23.98，世界冠军 卡塔希纳·瓦西克 (波兰)，24.18，银牌 梅格·哈里斯 (澳大利亚) 和艾瑞卡·布朗 (美国)，24.38，并列铜牌

张雨霏 (中国)第5名，24.57

女子400米个人混合泳决赛

萨莫尔·麦金托什 (加拿大)，4:32.04，刷新世界青年纪录，世界冠军 凯蒂·格里姆斯 (美国)，4:32.67，银牌 艾玛·维杨特 (美国)，4:36.00，铜牌

男子4x100米混合泳接力决赛

意大利，3:27.51，平欧洲纪录，世界冠军 美国，3:27.79，银牌 英国，3:31.31，铜牌

女子4x100米混合泳接力决赛