2月4日花滑团体赛：陈巍刷新生涯短节目纪录位居男子单人滑短节目第一

三届世锦赛冠军得主陈巍在经历平昌冬奥会的失意之后在北京冬奥会的首次亮相就以精彩表现拔得头筹。

22岁的他在首都体育馆举行的花滑团体赛男子单人滑短节目比赛中滑出了刷新个人生涯短节目最佳战绩的111.71分，位居第一的同时也为美国队收获10个积分。

2018年平昌冬奥会男子单人滑亚军宇野昌磨今天的表现同样不俗，最终获得105.46分位居第二，摘得9个积分。ROC选手、全俄锦标赛、欧锦赛新科冠军马克·孔德拉秋克95.81分位居第三，收获8个积分。

金博洋在团体赛男子单人滑短节目比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

中国名将，平昌冬奥会第四名金博洋今天的比赛采用《卧虎藏龙》乐曲为背景音乐，比赛中他在做后外点冰四周跳时摔倒，最终获得82.87分位居第6，收获5个积分。

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稍后将进行团体赛冰舞韵律舞比赛的争夺。

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4日团体赛开始前，金博洋在混合采访区接受采访时和我们的记者分享了参加本次冬奥会的感想，他表示：“在家门口参加这届奥运会让我感到非常自豪，代表自己国家站在首都体育馆的赛场上，我感觉非常好。”

他认为所有参赛选手凭借着对于花滑运动的热爱，为了参加北京冬奥会，在疫情之下都付出了巨大努力，这份意志力和坚持值得很定。

对于北京冬奥会上给自己设定的目标，金博洋没有给出答案，他最大的希望就是发挥出最好的自己。

日本名将羽生结弦目前尚未出现在公众视野当中，所有人对于他的行踪都很好奇。对此金博洋表示：“因为他不参加团体赛，应该在之后团体赛结束后就会出现了吧。”

在谈到如何在赛前遇到羽生结弦会给后者送上怎样的祝福时，金博洋回应道：“希望在我的祖国，大家都能发挥出最好的状态，一决高下。希望大家顺顺利利，不留遗憾，在首都体育馆展现出自己四年的努力结果。”