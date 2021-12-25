全日本花样滑冰锦标赛回顾：花滑男神羽生结弦续写传奇

在女单的比赛中，21岁的坂本花织以234.06的总分获得冠军，将代表日本参加2022北京冬奥会。

在23日进行的短节目比赛中， 曾在平昌冬奥会获得第六名的坂本花织就以79.23的高分领先。在25日的自由滑比赛中，她又以完美的表现获得了154.83分的最高分，最终以领先其他选手12分的总成绩，送给自己一份大礼：属于自己的第二个全国冠军和北京冬奥会的参赛资格。 樋口新叶和河边爱菜分别以221.78分和209.65分的成绩获得第二和第三。

日本队女子单人滑项目一共有三个参加北京冬奥会的名额，除了坂本花织作为本次比赛的冠军可以直接入围之外，日本滑冰协会在参考赛季表现、其他大奖赛的成绩以及国际滑联世界排名后，将名额给了樋口新叶和河边爱菜。

2021全日花样滑冰锦标赛女子单人滑前三名 照片出自： 2021 Getty Images

小松夫妻组合冰舞并获奥运门票

日本在本次冬奥冰舞项目中仅仅获得了一个参赛席位，虽然本次比赛的冠军不能获得直通北京的资格，但依然是非常重要的参考标准，因此这也决定了本次的争夺将异常激烈。

在先进行的韵律舞比赛中，夫妻档小松原美里/小松原尊以68.16分获得了第一，而村元哉中/高桥大辅在出现失误跌倒，排在了第二位，落后小松夫妇近五分。

在自由舞中，尽管村元哉中/高桥大辅展现了绝佳的实力，获得了令人印象深刻的112.96分，总分达到176.31分，但小松夫妻组合的实力也非常强劲，顶住了压力，获得了110.01分，总分178.17分第四次获得日本冠军。

最终小松原美里/小松原尊获得了冬奥参赛资格。

在双人滑项目上，三浦璃来/木原龙一本赛季表现抢眼，最终获得了代表日本参加北京冬奥角逐的资格。

夫妻档小松原美里/小松原尊 照片出自： Kentaro Aragaki/Olympic Channel

羽生结弦惊艳出场

千呼万唤始出来的羽生结弦，一袭羽衣翩然而至，仿佛从仙侠小说里走出的翩翩佳公子: 人们所熟悉的羽生结弦又回来了。

早前，因为右脚关节韧带损伤，羽生结弦不得不退出了11月的花样滑冰大奖赛日本站和之后俄罗斯站的比赛。因此本次的全日本花样滑冰锦标赛将决定羽生结弦是否能够参加即将到来的北京冬奥会。

伤愈归来的羽生结弦在24日短节目中就展现了他天王的实力，几个三周跳和四周跳都出奇的稳定，步法如行云流水，同时又饱含激情，九名裁判中有七人被他的表现征服，打出了满分。最终他得到111.31分，这也是本赛季国际滑联赛事的最高得分。

羽生结弦在当天的赛后接受采访时表示，将在自由滑中尝试他本人、同时也是人类花滑的极限与梦想：阿克塞尔四周半跳。

这等待的两天中，观众们也被调足了胃口，在训练中，羽生结弦也做出了尝试，但似乎不那么成功。

然而，在26号的自由滑中，羽生结弦身着蓝色丝袍，开始不久便尝试了他期待已久的阿克塞尔四周半跳。虽然最后他以双脚落地，但依然创造了历史，此后，他又作出了完美的三个四周跳和两个三周跳，最终以211.05分的自由滑分数、322.36的总分获得了冠军，这是是他第六次获得日本全国冠军。

2018年平昌冬奥会银牌得主宇野昌磨和2020年洛桑冬青奥会冠军影山优磨分别获得第二和第三名。而根据日本滑冰协会在周日晚间正式宣布的冬奥代表队名单，三人将共赴北京参加冬奥。

届时，羽生结弦将向自己的第三枚奥运金牌发起冲击。