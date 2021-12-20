最后的倒计时: 羽生结弦在北京冬奥会前上演本赛季首秀

漫长的等待结束了。

羽生结弦即将在周四（12月23日）在日本全国锦标赛上完成他的花样滑冰赛季首秀。

不管羽生结弦在琦玉超级竞技场的表现如何，他重返冰场都受到了很多人的关注，日本的顶级滑冰选手将在那里争夺2022年北京冬季奥运会的入场券。

然而，在全国比赛周即将开始之际，关于这位两周前刚满27岁的两届冬奥会卫冕冠军，依然存在着很多问号。

因为脚踝受伤，羽生结弦无法上场比赛，但除了通过日本滑冰协会发表的几份声明外，羽生结弦本人在这个赛季保持着绝对的沉默。

在这里，我们试图在他伤愈复出前回答一些问题。

羽生结弦, 2021 照片出自： 2021 Getty Images

本周对于羽生结弦来说意味着什么？

若是本周羽生结弦能够有足够好的表现，那么他就能连续三次参加冬奥会，并有机会成为近百年来第一个实现三连冠的男子运动员。

在2018年平昌冬奥会上，他成为自迪克·巴顿（1948年，52年）以来第一位在冬奥会上卫冕男子单人金牌的选手。

羽生结弦也是日本的卫冕冠军，在此之前，他曾五次夺得这项比赛的全国冠军。

日本队男子花滑单人项目的三个冬奥会名额是通过全国锦标赛决出的。日本队参加北京冬奥会的名单将在周日（12月26日）的男子自由项目结束后宣布。

如果获胜的话，羽生结弦将自动获得参加北京冬奥会的资格。如果只是能登上领奖台，那也足够了。但如果他没有进入前三，那就要看日本滑冰协会评选小组的决定了。

原则上，日本滑冰运动员必须参加全国比赛才有资格参加冬奥会，但日本滑冰协会可以在权衡各种因素给出豁免。

而今年，日本滑冰协会表示也将考虑新冠疫情对滑冰运动员的影响。

羽生结弦怎么了？他在哪里？

我们不知道羽生结弦目前的状态如何，因为他在2021年4月的世界团体锦标赛后就没有参加过比赛。

本赛季，羽生结弦曾被列入NHK杯和大奖赛俄罗斯站的参赛名单，但他由于右脚踝韧带受伤而被迫退出整个系列赛。事实证明，这也是他整个职业生涯中的致命弱点。

羽生结弦是在闭门训练中受伤的。据说，他一直在他的家乡宫城县仙台市努力恢复训练。

当羽生结弦在11月4日宣布退出NHK杯时，他在一份声明中说，他在一次跳跃中伤到了脚踝。人们猜测，他可能是在尝试四连跳时受的伤。

两周后，当他退出大奖赛俄罗斯站时，羽生结弦说脚踝的情况肯定是在好转的，同时并没有影响他的日常生活。

羽生结弦于本周三（12月22日）首次上冰，他参加了日本国家队的正式训练。

历史会重演吗?

这样的场景似曾相识。

在平昌背靠背比赛之前，羽生结弦也在NHK 杯的训练中伤了右脚踝。

他没有能及时恢复并参加全国比赛，但鉴于他当时世界第一的排名，日本滑冰协会仍然选择他参加冬奥会，因为相信他能及时恢复。羽生结弦确实做到了，虽然还在吃着止痛药，但还是拿到了冠军。

而本周他即将参加比赛，这表明他的伤势没有四年前那么严重。

然而，由于羽生结弦在疫情期间透露的信息太少，而且只参加了三次比赛，只有时间才能最后证明他是否有能力将第三块金牌挂在脖子上。