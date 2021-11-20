花滑大奖赛法国站次日战报：谢尔巴科娃、键山优真斩获单人滑冠军

女子单人滑 - 谢尔巴科娃开场不利但强势收尾

法国站女子单人滑短节目比赛中祭出新节目后排名第一的2021年世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃在自由滑比赛中再次技压群芳，以151.75分位列第一，最终以总成绩229.69分收获个人本赛季第二个大奖赛冠军。俄罗斯名将科斯托娜娅自由滑145.41分排名排名第二，总成绩221.85分收获银牌。2018年世锦赛亚军、日本名将樋口新叶在短节目比赛后只排在第8位，但是凭借自由滑141.04分的亮眼表现排名飙升，最终以204.91分的总成绩收获铜牌。

身为2020年欧锦赛亚军的谢尔巴科娃在自由滑比赛中开场做勾手四周跳的时候摔倒，但是她很快调整了心态，出色的完成了余下的动作。

赛后她表示：“比完赛我整个人的震惊的，我不明白第一跳到底发生了什么。热身的时候，那个动作完成的非常好，因此我信心非常足。那个失误让我感到非常懊恼，但是之后的动作我都顺利完成了，这是最重要的。”

2019年大奖赛总决赛冠军、本赛季大奖赛加拿大站铜牌得主科斯托娜娅在自由滑比赛中收获个人赛季新高，但是在比赛开始阶段她同样出现状况，三周半跳动作没有完成。但是最终她顶住了压力，收获赛季第二枚大奖赛奖牌。

赛后科斯托娜娅表示：“我今天在三周半跳动作上犯了个大错，惊到我了。在莫斯科训练时我完成了这个动作，按照我们的预想，我会做两个三周半跳，但最终我没有完成目标，因此我很难过。但是其它动作我完成的还可以，这让我感到欣慰。”

凭借自由滑逆袭的樋口新叶今天收获了个人赛季新高。赛后她说道：“今天的表现是我本赛季最佳表现，我很满意。比赛中我犯了些错误，这也是为什么最终分数只有141分的原因。但是这是一个很好的学习、总结的机会，在参加全国锦标赛之前，让我有机会去提升自己。”

短节目比赛排名第三的俄罗斯选手西尼特西娜在自由滑比赛中发挥不甚理想，只获得128.87分，最终排名位列第四。

冰舞 - 帕帕达基斯/西泽龙六夺大奖赛法国站桂冠

冰舞的最终排名和韵律舞比赛之后的排名相同。来自法国的四届世锦赛冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙组合凭借强势表现轻松摘得他们的第六个花滑大奖赛法国站冰舞冠军，总成绩221.25分（自由舞132.17分），距离生涯最佳只差4分，领先第二名18分。加拿大组合派博尔·吉列斯/保罗·波伊里尔总成绩203.16分（自由舞121.81分）收获银牌。俄罗斯组合亚历桑德拉·斯特帕诺娃/伊万·布钦总成绩200.29分（自由舞120.40分）带走铜牌。

帕帕达基斯/西泽龙组合认为自由舞表现还有提升空间，帕帕达基斯赛后表示：“今天我们表现挺好，但称不上完美，还有些东西要继续打磨。”西泽龙补充道：“在大奖赛总决赛之前，我们还有两周时间来准备。”

吉列斯/波伊里尔赛后说道：“和加拿大站比赛相比，今天我们的表现有进步。但是得分有些下降，这是我们回去需要好好总结的。能够重返大奖赛总决赛让我们感到很兴奋，回家后我们会去改进本站比赛做的不好的地方。”

斯特帕诺娃/布钦组合赛后说道：“和意大利都灵站比赛相比，我们的表现有进步，相比之下，我们更满意今天的比赛。每场比赛都是备战冬奥会的一次练兵机会，希望每场比赛我们都能有一些进步，这样就能为北京冬奥会做到尽可能充足的准备。”

男子单人滑 - 键山优真欣喜锁定大奖赛总决赛资格

2021年世锦赛亚军、2020年洛桑冬青奥会冠军、日本选手键山优真斩获个人赛季第二个大奖赛冠军，总成绩286.41分（自由滑185.77分）。佐藤骏凭借自由滑的出色表现提升排名，从短节目的第四名升至亚军，总成绩264.99（177.17分）。短节目排名第三的杰森·布朗最终保住了一枚铜牌，总成绩264.20分（174.81分）。短节目排名第9的安德列·莫扎列夫在自由滑比赛中斩获179.77分，位列自由滑第二，最终排名第七。

和意大利站的强大表现相比，今天的键山优真在自由滑比赛中出现了几个明显的失误。这也是他最终得分只有185.77的原因。赛后，他表示：“能够赢得赛季第二枚大奖赛金牌我很开心。大奖赛总决赛在日本举行，因此参加总决赛也是我本赛季的目标之一，最终如愿以偿，我特别高兴。”

“如果你问我今天是开心多一些还是遗憾多一些，我觉得今天是遗憾多过开心。我依然没有达到该有的水准，我需要好好看看上一场比赛和这场比赛，看看自己还欠缺些什么。当然，我需要实实在在的进步，多多训练，包括后外结环四周跳。此外，还要提升后半段跳跃动作的质量。”

2019年世青赛冠军得主佐藤骏在自由滑比赛中得到177.17分，为个人赛季新高。赛后他表示：“这是我的第一个大奖赛赛季，能够登上领奖台是我的目标。第一次赢得奖牌真的很开心。接下来我的目标是追上键山优真，因此我必须要努力训练才行。”

本站季军布朗赛后说道：“这是我的第8个或第9个大奖赛赛季了，如今还能参赛我感觉很幸运。今天能够登上领奖台我真的开心。今天自由滑节目的后半段完成的有些粗糙，但是前半段的表现让我感到很自豪。随着赛季的进行，我肯定能学到很多，我会在这个过程中好好总结并取得进步，然后将更好的表现带到下一场比赛中。”加拿大站获得亚军、本站获得季军的他目前尚未确定锁定总决赛席位，仍需等待。

短节目排名第二的尼斯·瓦西里耶夫斯最终无缘领奖台，排名第四，2020年欧锦赛冠军迪米特里·阿里耶夫最终排名第五。

博伊科娃/寇兹洛夫斯基 照片出自： Alex Morean/Olympic Channel

双人滑 - 博伊科娃/寇兹洛夫斯基摘金，阿尔捷梅娃/纳扎里切夫大奖赛出自赛季夺牌

世锦赛铜牌得主亚历珊德拉·博伊科娃/迪米特里·寇兹洛夫斯基的表现距离他们的最佳水准还有距离。自由滑比赛中的表现依旧欠缺稳定，但是超越了此前他们在美国站比赛的自由滑得分。最终以总成绩216.96分（自由滑139.79分）夺冠。另一对俄罗斯组合尤利娅·阿尔捷梅娃/米克海尔·纳扎里切夫总成绩205.15分（自由滑132.13分）摘得银牌。短节目排名第四的美国组合亚历克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽总成绩201.69分（自由滑131.54分）位列第三，反超了加拿大组合瓦内莎·詹姆斯/艾瑞克·拉德福德，后者最终排名第四。

本站夺冠的博伊科娃/寇兹洛夫斯基已经锁定了大奖赛总决赛资格。赛后博伊科娃说道：“我们很开心，因为今天的表现比美国站比赛时要好，这就是进步，是最重要的。当然，比赛中还有失误，很蠢的那种。但这就是比赛的意义，我们会一场比一场好。”寇兹洛夫斯基补充道：“我们收获了最重要的入场券，晋级大奖赛总决赛。”

两周前在都灵收获铜牌的阿尔捷梅娃/纳扎里切夫组合本站收获银牌后能否锁定大奖赛总决赛资格仍需等待下周俄罗斯站比赛的结果。

赛后，纳扎里切夫说道：“我们对今天的表现感到开心，今天有一个特别大的失误，但是除此之外，其它的动作完成的很好。这两站大奖赛比赛我们都给自己设定了目标，我觉得我们完成了目标。”

获得本站双人滑季军的尼里姆/弗雷泽组合赛后表示：“首次赢得（国际）大奖赛奖牌让我们觉得特别开心。今天的表现和上一次相比有很大进步。我们的计划是继续保持进步，变得更好。我们为这两天的表现感到自豪。”