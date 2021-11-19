花滑大奖赛法国站首日战报：谢尔巴科娃新节目首秀登顶，键山优真短节目得分破百

女子单人滑 - 俄罗斯选手包揽前三

2021年花滑世锦赛女单冠军、俄罗斯选手安娜·谢尔巴科娃拿出了全新的短节目以77.94分领跑，她的队友阿廖娜·科斯托娜娅76.44分位居次席、克谢尼娅·西尼特西娜69.89位列第三。

赛后谢尔巴科娃表示：“今天我有点紧张，因为我第一次在比赛中表现新节目。我紧张不是因为那些跳跃动作，而是因为节目本身，我不想出错。都灵站比赛后，教练决定更换节目。他们认为新节目对我而言会更好，因为在之前那套节目中，我的表现和他们的期望相比有一些差距。”

短节目排名第二的科斯托娜娅是2020年欧锦赛冠军，赛后她对于自己的表现感到满意，她表示：“我对于自己的表现感到满意。教练让我在比赛中用两周半跳替换三周跳，因为他们需要我能够干净利落的完成动作，我尽力了。”

17岁的西尼特西娜位列短节目第三，赛后她说道：“我对于自己的表现基本满意，我做了我能够做的事情，把训练成果展现出来了。之前我们为了节目编排付出了很多努力。编舞教练将动作编排好之后，我们通过视频电话的方式不断在打磨，上肢以及身体动作扣的很细。”

来自韩国的大奖赛新人朴妍静以67分位居短节目第四。2018年世锦赛亚军日本名将樋口新叶63.87分位居第8。

法国冰舞巨星组合帕帕达基斯/西泽龙 照片出自： Alex Morean/Olympic Channel

冰舞韵律舞 - 帕帕达基斯/西泽龙组合8分领跑

来自法国的四届世锦赛冠军组合加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙组合继续强大且优雅的表现，在韵律舞比赛中以刷新赛季最高分的89.08分领跑。加拿大组合派博尔·吉列斯/保罗·波伊里尔81.35分位列第二，俄罗斯组合亚历桑德拉·斯特帕诺娃/伊万·布钦79.89分排在第三位。

之前缺席了整个2020/21赛季的2018年平昌冬奥会银牌得主帕帕达基斯/西泽龙组合本土作战，信心更足。赛后帕帕达基斯表示：“能够在格勒诺布尔参加大奖赛比赛太开心了，我们感受到了现场法国观众们的支持。我们今天的表现非常好，对于这个表现我们感到很满意，对于成绩也很满意。现在非常期待明天的自由舞比赛。”

将街舞元素带到冰场上来是一个不小的挑战，对此西泽龙分享了自己的看法，他说道：“刚开始几周我们没有在冰上训练，在动作协调同步方面我们付出了一些努力，之后我们在冰上不断尝试，希望根据韵律找到最舒服的步伐。经过了很多尝试和失败。对我们而言，重要的是我们在比赛中适应了这种风格，而不是只是一味的模仿，看起来像waacking而已。”

缺席上赛季比赛后，二人的世界排名跌落至第11名，谈到这方面，帕帕达基斯解释道：“我觉得北京冬奥会时我们可能不会在最后一组出场了，教练也这么说。但是我并不认为这有那么重要。上赛季我们没有参加任何赛事，但是那对我们来说是最好的决定。接下来我们会继续努力，但是我真的不认为（最后一组出场）是那么重要的事情。”

2021年世锦赛季军吉列斯/波伊里尔在今天的韵律舞比赛中排名第二，赛后波伊里尔表示：“能够回到这里比赛感觉很好。上一次在这里比赛时我们的表现不尽人意，最终未能晋级大奖赛总决赛。所以这周，我们一直在专注备战。这是我们本赛季第二次在有观众的场地比赛，能够通过比赛给观众带来愉悦是非常好的事情。我觉得今天的表现并非我们的最佳表现，尤其是前半段。但是后半段我们的表现提升的很快。”

俄罗斯组合斯特帕诺娃/布钦的韵律舞得分不如之前都灵站比赛的得分，但是斯特帕诺娃的信心没有受到影响。她表示：“我们对今天的表现感到满意，我觉得我们比在意大利是有进步，尽管得分有些下降。”

日本花滑小将键山优真的表现日趋稳定 照片出自： Alex Morean/Olympic Channel

男子单人滑 - 键山优真短节目得分破百大比分领先

2020年洛桑冬青奥会冠军键山优真吸取了两周前在意大利的教训，在短节目比赛中斩获100.64分以11分优势领先第二名拉脱维亚选手丹尼斯·瓦西里耶夫斯（89.76分）。美国选手杰森·布朗89.39分位列第三。

2021年世锦赛亚军键山优真两周前在都灵站比赛中虽然最终夺冠，但是他在短节目比赛中折戟，仅排名第7。夺冠主要是靠自由滑的超凡表现。

但是今天，他的短节目完成的非常出色，100.64分为赛季最佳成绩，几乎追平了他个人的最好成绩100.96分。

赛后他表示：“之前的比赛中，我的短节目从来没有完成的像这次这样好。来之前，我还在想会不会这场比赛还会以失败告终，但是在经过赛前训练和6分钟的热身后，我的信心回来了，我觉得自己今天应该能有好的表现。”

“今天的比赛依然有些不足，但是即使有失误，我的得分也破百了，我觉得这个成绩体现出了我的成长。”

如果明天的自由滑比赛中能够延续都灵站比赛的好表现，那么键山优真有望生涯首次突破300分大关。

排名第二的瓦西里耶夫斯赛后说道：“能够来格勒诺布尔参赛让我感到很兴奋，即使我们是在“泡泡”里。能够在观众注视下比赛很开心。花滑的进步就像红酒一样，越久越醇（需要时间）。”

花滑世青赛冠军日本选手佐藤骏87.82分位列第四，2020年欧锦赛冠军俄罗斯人迪米特里·阿里耶夫85.05排名第五。