花滑大奖赛加拿大站：韩聪/隋文静双人滑短节目排名第一，陈巍强势反弹

双人滑

两届世锦赛双人滑冠军得主、2018年平昌冬奥会银牌得主韩聪/隋文静组合是参加本届花滑大奖赛加拿大站比赛的唯二中国选手。

在本周五率先进行的短节目比赛中，“葱桶组合”在电影《碟中谍2》的配乐《Nyah》中高质量的完成了短节目动作，获得了78.94分的全场最高分，新赛季国际赛场首秀取得开门红。

赛后接受ISU采访时，韩聪说道：“短节目比赛的发挥不错，能够来加拿大参赛，看到支持我们的冰迷我们感觉很兴奋。（弥补不足）可能会是我们接下来的目标。”

谈到不足100天即将开幕的北京冬奥会，隋文静表示：“作为东道主选手，我们当然能够感受到主场压力。但是，我们希望能够发挥出自己的最佳水平，实现我们给自己定下的目标。我认为压力能够促使我们发挥出最佳水平。希望冬奥会时，我们能够展现出最好的自己。”

俄罗斯组合达莉娅·帕弗柳琴科/丹尼斯·霍迪金是2020年欧锦赛铜牌组合，本场比赛中，虽然他们的动作完成的不错，但是在衔接过程中，帕弗柳琴科摔倒。最终他们以69.36分排在短节目第二。

帕弗柳琴科说道：“很享受在这里比赛的感觉，上赛季我们错过了很多国际赛事。接下来我们还要在节目编排上做些努力，但是就今天来说，已经不错了。”

德国组合米内尔娃·法比耶娜·哈泽/诺兰·塞格特是2019年花滑大奖赛俄罗斯站季军，本场比赛，他们的节目编排中不乏亮点，最终67.93的成绩刷新了他们的赛季新高，位居第三。

这对德国组合在前往温哥华的旅途中转机是错过了班机，哈泽赛后表示：“经过长途跋涉最终能够来到这里参加比赛我们很开心。这是我们第一次参加大奖赛加拿大站的比赛，对于自己的表现感到很满意。但是，还有进步空间。”

三届花滑世锦赛男子单人滑冠军得主陈巍 照片出自： 2021 Getty Images

男子单人滑

上周美国站比赛遭遇近年来首场失利的陈巍在加拿大站比赛中心中憋着一口气，要再次证明自己。三年10场不败的纪录在新赛季首战终结之后，陈巍有些郁闷。

陈巍在平昌冬奥会获得第五之后一直没有在国际赛场男子单人滑项目上令冠军旁落。但是上周的美国大奖赛上，他由于短节目比赛发挥不佳最终不敌队友周知方和平昌冬奥会亚军宇野昌磨，位列第三。

这位加拿大大奖赛卫冕冠军、三届世锦赛冠军得主在本周五短节目比赛过后以106.72的成绩领跑，领先第二名、队友杰森·布朗12分，后者的短节目分数为94分。加拿大选手基甘·梅辛93.28分排名第三。

赛后陈巍表示：“美国站比赛，我的表现很挣扎。能够这么快就有机会让我完成救赎，很开心。我对于自己今天的表现感到非常开心。”

女子单人滑

今晚的女子单人滑短节目赛场上，年轻选手们再次展现天赋。其节目难度实属罕见。

俄罗斯选手锁定了女子单人滑短节目前三。15岁的卡米拉·瓦里耶娃是2020年世青赛冠军得主，周五，她在加拿大站比赛中完成了自己的成人组大奖赛首秀。一套高难度的短节目下来，她获得了84.19分的高分，将自己的个人短节目最佳成绩提升了将近10分之多。

赛后接受采访时，她表示：“很开心今天我完美的完成了比赛。今天比赛中我很冷静，希望明天我还能有同样的心态。在酒店里24小时不出门（隔离）挺难熬的。我们尝试在酒店房间里做一些训练，虽然挺艰难的，但是还是能保持一些训练的。”

瓦里耶娃的队友伊莉莎维塔·图克塔米谢娃是2015年世锦赛冠军以及2021年世锦赛季军。24岁的她在本场比赛中依旧走难度路线（训练中她完成了点冰四周跳），因此在和新一代跻身顶尖行列的俄罗斯花滑选手的对决中并不落下风。最终，她以81.24分位列短节目第二。

赛后谈到对手表现时，她说道：“每次和这些年轻的选手一起比赛时，我都会尽力让自己表现的更好，这也是我为什么参赛的原因。我觉得自己还能更好，目前还没有达到自己的100%。这就是我的动力源泉：保持状态和她们交手。我有丰富的比赛经验，这点比较有意思。比赛中我不会怯场，我感觉很自在。”

另一位俄罗斯18岁小将、2020年欧锦赛冠军得主阿廖娜·科斯托娜娅以75.58位列第三，得到75.58分。

冰舞

加拿大组合派博尔·吉列斯/保罗·波伊里尔上赛季虽然仅仅参加一场国际赛事，但是依然收获了生涯最佳成绩，在2021年世锦赛上夺得冰舞铜牌。

此次本土作战，这对29岁的组合以85.65分排在韵律舞第一。

赛后，他们不掩饰自己对于冬奥会奖牌的渴望，波伊里尔说道：“我们的目光已经锁定冬奥会，我们依然希望能够登上冬奥会的领奖台。冬奥会上，我们依然会抱着拼的心态去。”

谈到本场韵律舞的节目，波伊里尔继续说道：“自从9月的秋季经典赛以来，我们对于这套韵律舞编排进行了很多调整。为了确定现在这套动作，我们确实度过了紧张的几周时间。本场比赛是我们近两年来第一次在有观众的情况下参加比赛，所以比赛中2我们需要控制好自己的兴奋度。”

意大利组合查勒妮·基尼阿德/马尔科·法布里以78.82分位列韵律舞第二，西班牙组合奥莉维亚·斯玛特/阿德里安·迪亚兹76.97位列第三，该成绩已经是他们的生涯最佳。